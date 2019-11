Ceny mieszkań. W Gdańsku mkw. podrożał o blisko 1200 zł

Ceny mieszkań rosną, a podwyżki w tym zakresie prezentują się naprawdę okazale. Dynamika wzrostów nie wszędzie jednak jest jednakowa. Najświeższy Barometr Metrohouse i Gold Finance wskazuje, kto w III kwartale br. okazał się zdecydowanym liderem nominalnych podwyżek. Okazuje się, że nie jest to Warszawa.

– Poza czynnikami, które obserwujemy w całej Polsce, tj. wzrost cen działek budowlanych, materiałów wykończeniowych, czy robocizny, na korzyść Gdańska przemawia unikalna lokalizacja, komentuje Maciej Górka, ekspert Metrohouse z Gdańska. – Wielu klientów za całej Polski postrzega gdański rynek mieszkań w perspektywie inwestycji i to właśnie inwestorzy są siłą napędową zakupów na rynku pierwotnym. Coraz bardziej popularny jest model łączenia wynajmu krótkoterminowego w okresie wzmożonego ruchu turystycznego z tradycyjnym wynajmem długoterminowym na pozostałą część roku. Oprócz turystów (często ze Skandynawii) mieszkania wynajmowane są na dłuższy okres studentom, czy pracownikom z zagranicy, dodaje Maciej Górka.

Czyją domeną najbardziej zróżnicowane ceny mieszkań?

Jeżeli chodzi o miasta, w których na zakup mieszkania z rynku pierwotnego należy wysupłać potężną kwotę, to prym niezmiennie wiedzie Warszawa, gdzie średnia cena nowego lokum sięga 9600 zł. Tuż za nią plasują się, wyraźnie ją ścigające, Gdańsk (8 317 zł) i Kraków (8 169 zł). Takie stawki wskazuje serwis RynekPierwotny.pl.Zestawiając bieżące ceny mieszkań ze stawkami sprzed roku, widzimy, że w niektórych największych miastach Polski wzrosły one nominalnie nawet o przeszło 1 000 zł za m kw. Tu palmę pierwszeństwa dzierży Gdańsk, gdzie na przestrzeni roku ceny mieszkań wzrosły o aż 1183 zł.Do inwestowania zachęca średni zwrot, który szacowany jest na od 4 nawet do 7% w skali roku.Duże różnice cenowe w porównaniu do ubiegłego roku można zauważyć również w Warszawie – wzrost o 999 zł, we Wrocławiu – o 913 zł i w Krakowie – o 889 zł. Natomiast najmniejsze wzrosty cen w porównaniu z rokiem 2018 miały miejsce w Poznaniu, zaledwie o 89 zł. Porównując III kwartał do II kw. 2019 r., największy wzrost cen miał miejsce w Gdańsku. Przez zaledwie trzy miesiące ceny urosły tam aż o 4,2 %. Duży skok cenowy nastąpił także we Wrocławiu – o 2,5%. Na przestrzeni III oraz II kwartału oraz całego 2018 r. najbardziej stabilny cenowo jest Poznań.Zestawienie przedstawione przez RynekPierwotny.pl w Barometrze Metrohouse i Gold Finance wskazuje, że Kraków posiada najbardziej zróżnicowane ceny mieszkań. Oczywiście najmniej jest lokali od 4 000 do 5000 zł za m.kw. Jeśli chodzi o zakresy cenowe lokali od 5 000 do 9 000 zł kupujący mają dość podobny wybór. W Warszawie mieszkania do 5 000 zł wręcz nie występują, za to największy jest wybór mieszkań powyżej 10 000 zł.Jeżeli chodzi o najmniej zróżnicowane ceny mieszkań, to tutaj bezapelacyjnie zwycięża Łódź, gdzie 6 na 10 lokali mieści się w przedziale cenowym od 5 000 do 6 000 zł za m kw. Mieszkańcy Łodzi znajdą najwięcej mieszkań w cenie od 6 000 do 7 000 zł za m kw., natomiast w Krakowie i Wrocławiu najwięcej mieszkań jest w cenie od 7 000 do 8 000 zł. Porównując dane dotyczące udziału mieszkań w poszczególnych grupach cenowych z II i III kwartału 2019 r. najciekawsza jest sytuacja w Gdańsku, gdzie udział nowych mieszkań w przedziale 5 000 – 6 000 zł za m kw. zmalał aż o 12,3 procent, a mieszkań od 7 000 do 8 000 zł wzrósł aż o 7,2%. Zmiany zauważalne w Gdańsku powodują, że Stolica Pomorza powoli osiąga „warszawskie ceny”.