Rynek nieruchomości. Jakie trendy na 2020 rok?

Usługa nie jest wyborem, lecz koniecznością. Brak pełnego zaangażowania w ekologię stanowi ryzyko. Modele zamieszkiwania będą ewoluowały wraz z rosnącym znaczeniem otwartych i zintegrowanych społeczności. Tak brzmią niektóre ze stwierdzeń zawartych w najnowszym raporcie „Outlook 2020” przygotowanym przez Cushman & Wakefield. Opracowanie przygląda się najważniejszym wyzwaniom, jakie przyniesie inwestorom i najemcom z rynku nieruchomości nadchodzący rok.

Najemcy i wynajmujący będą musieli dostosować się do tych oczekiwań, aby przygotować firmy na wyzwania przyszłości – mówi Andrew Phipps, dyrektor działu badań i analiz w firmie Cushman & Wakefield w regionie EMEA.



- Sieci handlowe muszą jeszcze lepiej poznać zachowania konsumentów i zrozumieć, co wpływa na podejmowane przez nich decyzje, aby móc dostarczać im produkty, usługi i doznania, których oczekują. To wymaga nakładów inwestycyjnych – podkreśla Andrew Phipps.

- Rynek nieruchomości nie jest niezależny od czynników zewnętrznych, ale pod wieloma względami rozwija się samodzielnie. Zrozumienie wpływu wskaźników demograficznych na przyszłość nieruchomości oraz sposobu, w jaki przemiany społeczne podważają dotychczasowe status quo, jest tak samo ważne, jak wiedza na temat poziomu absorpcji czy stóp kapitalizacji – powiedział Colin Wilson, Dyrektor Generalny firmy Cushman & Wakefield w regionie EMEA.

Autorzy raportu podkreślili m.in. wpływ, jaki nowe technologie wywierają na rynek nieruchomości, w tym na sposób użytkowania powierzchni. Współcześni klienci przyzwyczaili się już do elastyczności w życiu codziennym, co owocuje m.in. wyraźnym wzrostem ilości usług, z jakich korzystają w danej przestrzeni. Oczekują, że zarówno one, jak i produkty dostępne będą na żądanie.Istotną kwestią ma być również ewolucja formatów handlowych, której tempa nadawać będą oczekiwania sieci handlowych wobec inwestorów.Obecna rewolucja handlowa nie jest pierwszą istotną zmianą w tym sektorze, ponieważ centra handlowe i supermarkety zlokalizowane na obrzeżach miast także zasadniczo zmieniły sposób, w jaki konsumenci dokonują zakupów. Ta najnowsza zmiana strukturalna umożliwia zwiększenie efektywności sprzedaży, a konsumentom zapewnia większe możliwości wyboru co do tego, kiedy, gdzie i jak robią zakupy.Kolejną kwestią jest zaangażowanie w kwestie ekologiczne. Niepodejmowanie działań w tym zakresie generuje m.in. ryzyko utraty wartości.„Outlook 2020” wskazuje również na interesującą tendencję, która ma dotknąć rynek nieruchomości mieszkaniowych. Z raportu wynika, że modele zamieszkiwania będą ewoluowały przy rosnącym znaczeniu otwartych i zintegrowanych społeczności, w których osoby w wieku poprodukcyjnym i rozpoczynające dorosłe życie będą mieszkać obok siebie.Autorzy raporty wspominają również o wzroście znaczenia pomiaru wydajności w miejscu pracy, na co wpływać mają nowe technologie, ułatwiające monitorowanie efektywności.Gromadzenie danych na temat sposobu korzystania z powierzchni biurowych nie jest niczym nowym, ale nowe technologie bazujące na internecie rzeczy umożliwiają łatwiejszy dostęp do informacji o wykonywanych czynnościach. Wiedza na temat funkcjonowania budynków i miejsc pracy umożliwia monitorowanie i poznanie źródeł nieefektywności, obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz stworzenie dla najemców lepszych warunków gwarantujących wzrost wydajności.