Mieszkania w świątecznej promocji to rzadkość

Czy przy zakupie mieszkań deweloperzy oferują świąteczne promocje, bonusy lub rabaty? Jakie? W których inwestycjach? Sondę przygotował serwis nieruchomości Dompress.pl

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia S.A.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Agnieszka Kozak, pełnomocnik zarządu ds. sprzedaży w Republice Wnętrz

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Aleksandra Goller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska

Mieszkania w promocyjnych, niższych cenach są cyklicznie publikowane na naszej stronie internetowej. Dodatkowo, w wybranych projektach przygotowaliśmy pulę mieszkań, które można kupić z harmonogramem wpłat 20/80.Koncentrujemy swoje działania marketingowe głównie wokół konkretnych inwestycji. Terminy poszczególnych akcji promocyjnych powiązane są zatem z cyklem sprzedaży poszczególnych projektów. Zbliżający się okres świąteczny oraz koniec roku są czynnikami mniej istotnymi w kontekście prowadzonych przez nas działań marketingowych.Jak co roku czekają na naszych klientów rabaty przy zakupie mieszkania z okazji zbliżających się świąt. O szczegółach świątecznej promocji i poziomie rabatu na konkretne lokale klienci mogą dowiedzieć się w naszych biurach sprzedaży. Promocje obejmują inwestycje Apartamenty Okopowa 59A i Warszawski Świt w Warszawie, które zostaną zrealizowane w 2020 roku. Dodatkowo można skorzystać z oferty przedsprzedażowej w warszawskich inwestycjach Metro Park na Bielanach i Apartamenty Oszmiańska 20 na Targówku. Oba projekty znajdują się w odległości kilkuset metrów od funkcjonujących stacji metra Słodowiec i Targówek Mieszkaniowy.W grudniu nasi klienci mogą się spodziewać nawet 10 proc. rabatu na wybrane nieruchomości w warszawskiej inwestycji Bliska Wola, umowy deweloperskiej gratis w inwestycjach: Osiedle Centrum w Pruszkowie czy Willa Wiślana i Wrzosowa Aleja na Białołęce oraz vouchera do Hotelu 500 za zawartą umowę cywilnoprawną. Umowy deweloperskie gratis będą mieli także nabywcy mieszkań w prestiżowej inwestycji Hanza Tower w Szczecinie i w Osiedlu Nowe Tysiąclecie w Katowicach.W grudniu w większości naszych inwestycji zapraszamy klientów na dni otwarte, podczas których można skorzystać ze specjalnych promocji. W warszawskich osiedlach Miasto Moje i Wilanów Tulip oferujemy akt notarialny gratis, a w przypadku projektu City Link do czteropokojowych apartamentów dodajemy bezpłatnie rodzinny garaż. We wrocławskim osiedlu Viva Jagodno ruszyliśmy ze specjalną promocją „Święta przez cały grudzień”, w której oferujemy 3-4-proc. rabaty na 10 wybranych mieszkań dwupokojowych.Wybraliśmy kilka mieszkań, które oferujemy ze świątecznym rabatem jako propozycje dla klientów w inwestycji Omulewska 26 w Warszawie.Z okazji końcówki roku mamy dla naszych stałych klientów ofertę promocyjną. Jest to rabat w wysokości 5 proc. na zakup kolejnych mieszkań, czy też lokali użytkowych w wybranych inwestycjach.W ramach świątecznej promocji przygotowaliśmy specjalną ofertę na mieszkania z antresolami w kameralnym Osiedlu Łomianki położonym w pobliżu Kampinoskiego Parku Narodowego i 15 minut do stacji metra Młociny. W pierwszym, realizowanym obecnie etapie inwestycji mamy 14 mieszkań tego typu o powierzchni od 53 mkw. do 102 mkw. Prezent w wysokości 20 tys. zł czeka na osoby, który podpiszą umowę do końca roku. W tym projekcie można kupić mieszkanie w cenie od 5180 zł za mkw. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do nich w sierpniu 2020 roku.Ze względu na bardzo duże zainteresowanie naszymi inwestycjami nie przewidujemy szczególnych promocji związanych z tym okresem roku.Staramy się, by nasza oferta była atrakcyjna dla klientów przez cały rok. Na bieżąco odpowiadamy na zmieniającą się sytuację rynkową i oczekiwania nabywców. Jesteśmy blisko ich potrzeb dotyczących własnego mieszkania nie tylko w okresie świątecznym. Aktualnie w sprzedaży mamy mieszkania w Osiedlu Mickiewicza, Holm House, Jaśminowy Mokotów i Park Skandynawia.