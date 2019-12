Wykończenie mieszkania, czyli drogo i długo

Sam zakup mieszkania to właściwie pestka. Potem pozostaje jeszcze doprowadzenie go do stanu, który zadowalałby jego przyszłych mieszkańców. Jedynie co 4. kupowane lokum pozwala na natychmiastowe zamieszkanie. Pozostałe wymagają większych lub mniejszych nakładów pracy. Z danych Gumtree.pl wynika, że wykończenie mieszkania nie jest procesem, od którego należałoby oczekiwać szybkiego finiszu. Aż połowie Polaków zajmuje to od pół roku do dwóch lat.

Wykończenie mieszkania planowane, choć często poza budżetem

Wraz z kryzysem finansowym, którego szczyt przypadł na lata 2008-2009, skończyły się czasy, w których polscy konsumenci mogli ubiegać się o tanie kredyty hipoteczne, udzielane na kwotę nawet o 10-20% wyższą niż wartość mieszkania. Dziś zaciągnięcie takiego zobowiązania wiąże się z obowiązkiem posiadania wkładu własnego na poziomie minimum 10%. Dostępność kredytów ogranicza też coraz wyższa marża. Takie okoliczności nie ułatwiają przyszłym właścicielom pozyskania środków na wykończenie ich lokum – zauważa Katarzyna Merska, Koordynator ds. Komunikacji Gumtree.pl.

Wykończenie mieszkania migiem? Raczej nie

Nieruchomość z zyskiem

Moda na house flipping trwa już ponad 3 lata i stale zyskuje nowych zwolenników. Taki stan spowodował z jednej strony malejącą podaż mieszkań do remontu za rozsądną cenę, zaś z drugiej nagły przyrost sporej liczby lokali urządzonych z przesadnym przepychem. Niestety, napięte budżety, brak wysokiej klasy fachowców i pogoń za tanimi materiałami powodują, że również i te mieszkania nie zachowają wystarczającej trwałości przez kolejne lata. Klienci, którzy kupują takie gotowe mieszkania, muszą liczyć się w nieodległej perspektywie ze spadkiem cen w przypadku dalszej sprzedaży – wyjaśnia Tomasz Błeszyński, doradca rynku nieruchomości.