Domy pod Warszawą - ile się ich sprzedaje?

Aglomeracja warszawska to obszar ważny z punktu widzenia budownictwa jednorodzinnego. Sprawdzamy, jak często kupowane są domy pod Warszawą.

GUS bierze pod uwagę tylko zakończone transakcje

Warszawę wyprzedziły dwa miasta i okolice Poznania

Dużo domów sprzedało się też pod Legionowem …

pow. legionowski - 876 sprzedanych domów/średnia cena domu - 315,2 tys. zł

pow. piaseczyński - 674 sprzedane domy pod Warszawą/średnia cena domu - 508,2 tys. zł

pow. warszawski zachodni - 445 sprzedanych domów/średnia cena domu - 587,8 tys. zł

Aglomeracja warszawska na pewno jest jedną z najbardziej perspektywicznych w całym kraju. Potwierdzenie stanowi szybki rozwój stolicy i otaczających ją powiatów. Miarą tego rozwoju może być liczba budowanych oraz sprzedawanych domów jednorodzinnych . Domy pod Warszawą wzbudzają spore zainteresowanie nawet jeśli są nieco bardziej oddalone od stołecznej metropolii. Opublikowane dopiero niedawno przez GUS informacje o sprzedaży domów na terenie Warszawy i okolic, stanowią dobrą okazję do tego, aby sprawdzić wielkość lokalnego rynku. Dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają, że domy pod Warszawą (np. w powiecie legionowskim oraz piaseczyńskim) wciąż są atrakcyjne dla kupujących.Osoby bliżej zainteresowane „mieszkaniówką” mogą wiedzieć, że Główny Urząd Statystyczny co roku publikuje szczegółowe dane na temat obrotu nieruchomościami. Na takie roczne informacje czasem trzeba poczekać nawet 11 miesięcy.Główny Urząd Statystyczny w połowie listopada 2019 r. opublikował informacje o obrocie nieruchomościami za okres styczeń - grudzień 2018 r. Wspomniane statystyki dotyczą m.in. lokali mieszkalnych, działek zabudowanych domami oraz działek budowlanych. Poniższa tabela prezentuje informacje o tym, jak sprzedawały się domy pod Warszawą w 2018 r. Warto zwrócić uwagę, że przygotowane przez nas zestawienie uwzględnia nie tylko stolicę oraz pobliskie powiaty.Przygotowana przez nas tabela przedstawia dwadzieścia najbardziej popularnych lokalizacji, czyli miast na prawach powiatu oraz powiatów. Warto zwrócić uwagę, że na czwartym miejscu uplasowała się Warszawa z wynikiem wynoszącym 1248 domów (nowych i używanych oraz całorocznych i letniskowych). Polską stolicę wyprzedziły dwa inne duże miasta. Mowa o Wrocławiu (3084 sprzedane domy) oraz Katowicach (1936 sprzedanych domów).Uwagę może zwracać zarówno bardzo duża liczba domów sprzedanych na terenie Wrocławia, jak i niska jednostkowa cena jednego domu (ok. 208 tys. zł). Ten drugi wynik mocno odróżnia się na tle średniej ceny rynkowej domów sprzedawanych w Warszawie (niemal 992 tys. zł). Na podstawie dostępnych danych GUS-u, dość trudno jest wyjaśnić tę dysproporcję cenową.W krajowej czołówce pod względem sprzedaży domów z 2018 r. uplasowały się także inne części aglomeracji warszawskiej. Mowa o następujących powiatach:Poza wyżej wymienionymi powiatami, żaden inny powiat spod Warszawy nie zakwalifikował się do grupy trzydziestu najbardziej popularnych lokalizacji w Polsce. Ta sytuacja wskazuje, że obrót domami na terenie aglomeracji warszawskiej koncentruje się w samej stolicy, na zachód od niej, a także pod Legionowem i Piasecznem. Informacje zaprezentowane w poniższej tabeli sugerują również, że pod względem cenowym najbardziej atrakcyjny jest powiat legionowski.