Czy biura sprzedaży mieszkań są bezpieczne?

Jakie formy sprzedaży mieszkań wprowadzili deweloperzy? W jaki sposób można zarezerwować lokal i podpisać umowę przedwstępną? Czy firmy otwierają biura sprzedaży mieszkań? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości Dompress.pl.

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia S.A.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży w Lokum Deweloper

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

Marek Bortnik, menadżer ds. prawnych w spółce mieszkaniowej Skanska

Bogdan Borkowski, prezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Nexity Polska Next Ursus Klienci mają obecnie możliwość zdalnego podpisywania umów rezerwacyjnych

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Klienci mają obecnie możliwość zdalnego podpisywania umów rezerwacyjnych. W przypadku umów deweloperskich konieczna jest obecność notariusza. Podpisanie umowy jest możliwe przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Nowością na rynku, choć nie w przypadku naszej spółki, jest możliwość bezkosztowego rozwiązania umowy deweloperskiej . Jest to odpowiedź na obawy klientów dotyczących zaciągania zobowiązań w czasie pandemii. Kupując mieszkania z naszej oferty nic nie ryzykują, a mogą jedynie zyskać. Nasze biura sprzedaży mieszkań są otwarte, przy czym w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów wprowadzone zostały zmiany w zakresie ich organizacji. Część naszego zespołu pracuje zdalnie.Mając na uwadze ograniczenia związane z pandemią postanowiliśmy udostępnić klientom możliwość podpisania umów rezerwacyjnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu cyfrowego. Współpracujemy w tym zakresie z partnerem technologicznym, który przeprowadza klienta przez procedurę poświadczenia podpisu cyfrowego. Wszystko oczywiście odbywa się online. Bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów jest dla nas priorytetem. Dlatego na bieżąco analizujemy sytuację, a ograniczenia związane z wizytą w biurze sprzedaży będą obowiązywały do odwołania.Warunki rezerwacji w dobie Covid-19 utrzymane są na dotychczasowych zasadach. Umowę rezerwacyjną oraz cywilno-prawną można podpisać korespondencyjnie. Za pośrednictwem poczty elektronicznej klient może otrzymać informacje o stanie zaawansowania prac, skany oświadczeń dewelopera oraz wszystkich dokumentów formalnych, takich jak: pozwolenia na budowę, promesy, decyzje podziałowe działek, pełnomocnictwa, itd. Kancelarie notarialne pracują normalnie, można więc podpisać umowę deweloperską. Nasze stacjonarne biura sprzedaży mieszkań również są do dyspozycji klientów.W ofercie mamy apartamenty inwestycyjne i gotowe lokale w inwestycji Bliska Wola na warszawskiej Woli oraz wykończone i wyposażone apartamenty Jerozolimskie Invest niedaleko lotniska Chopina. Kupując je można podpisać umowę korespondencyjnie, bez wychodzenia z domu.W biurach sprzedaży mieszkań, w trosce o bezpieczeństwo klientów i naszych pracowników, wprowadziliśmy nadzwyczajne środki ostrożności.Prosimy, aby klienci odwiedzali nas maksymalnie z jedną osobą towarzyszącą. A zaraz po wejściu do biura prosimy o umycie rąk. Podczas rozmowy używamy maseczek, rękawiczek ochronnych i zachowujemy odpowiednią odległość. Biurka wyposażone są w przezierne osłony. Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem.Wprowadziliśmy opcję rezerwacji mieszkań on-line za pomocą korespondencji mailowej. Przy zachowaniu środków ostrożności możliwe jest również zawarcie umowy deweloperskiej w kancelarii notarialnej. Klienci nie muszą więc odwiedzać biur sprzedaży mieszkań, żeby zapoznać się z ofertą i podpisać umowę. Jednocześnie informujemy, że nasze salony sprzedaży zostały właśnie ponownie otwarte.Mamy naprawdę dobrze zorganizowaną pracę zdalną i w zasadzie całość procesu rezerwacyjnego oraz obieg dokumentów możemy przeprowadzić zdalnie, także z użyciem podpisu elektronicznego. Zdajemy sobie jednak sprawę iż zakup mieszkania to naprawdę ważna decyzja, dlatego od 4 maja w związku z dużym zapotrzebowaniem nabywców otworzyliśmy nasze biura sprzedaży mieszkań także w wersji klasycznej, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i niezbędnych środków ochrony.Klienci mogą odwiedzać nasze biura sprzedaży mieszkań po wcześniejszym umówieniu się z doradcą na konkretną godzinę. Wstępnej rezerwacji mieszkania można dokonać telefonicznie lub mailowo. Umowy rezerwacyjne podpisujemy natomiast w naszych biurach lub w trybie zdalnym. Do podpisania umowy deweloperskiej zapraszamy klientów do kancelarii notarialnej.W okresie epidemii wydłużyliśmy okres, na jaki obowiązuje umowa rezerwacji. Teraz, w wybranych przypadkach dopuszczamy nawet dwumiesięczną rezerwację. Umowę można zawrzeć zdalnie za pośrednictwem platformy Autenti, działającej zgodnie z przepisami rozporządzenia eIDAS, regulującymi zasady działania podpisów elektronicznych. To oznacza, że może mieć zastosowanie również do umów przedwstępnych. Jeśli natomiast klienci preferują zawarcie takiej umowy w formie aktu notarialnego również jesteśmy na to gotowi.Współpracujemy z rejentami, których kancelarie dysponują odpowiednio dużymi salami konferencyjnymi, by móc usiąść w nich z zachowaniem zalecanej odległości, które są wietrzone i dezynfekowane po każdym spotkaniu.Nasze biuro sprzedaży było przez cały ten czas otwarte. Od samego początku epidemii od poniedziałku do piątku dyżurują w nim sprzedawcy w godzinach 8:00-16:00. Stosujemy się do zaleceń sanitarnych. Stworzyliśmy własne, rozbudowane zasady bezpieczeństwa, a w biurze przebywają maksymalnie trzy osoby personelu. Nasi pracownicy są osobiście dostępni dla klientów, którzy zechcą umówić się z nami z odpowiednim wyprzedzeniem.Jeśli chodzi o umowy rezerwacji to przedłużyliśmy okres ich obowiązywania z 14 do 30 dni. Zdajemy sobie sprawę, że klienci mogą mieć problemy z finansowaniem w banku zakupu nieruchomości, dlatego chcieliśmy im dać więcej czasu na wszystkie formalności. Ograniczyliśmy jedynie godziny otwarcia i liczbę osób przebywających w biurach sprzedaży. W każdym z nich jest stale obecny jeden konsultant, który może przedstawić ofertę, przygotować dokumenty i podpisać umowę. Spotkania umawiamy na konkretne godziny, aby w biurze był tylko jeden klient.Również w biurze zarządu i na realizowanych budowach, wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa, zgodnie z instrukcjami GIS. Wszędzie mamy do dyspozycji maseczki, środki dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe. Dodatkowo, naszym pracownikom udostępniliśmy bezpłatne testy na obecność COVID-19.Umowy przedwstępne podpisujemy bez zmian. Kancelaria notarialna, z którą współpracujemy również wprowadziła bezpieczne rozwiązania. Prosimy klientów o wcześniejsze, dokładne zapoznanie się z umową i zadawanie pytań jeszcze przed aktem notarialnym, aby podpisywanie umowy poszło sprawniej.Z uwagi na wyjątkową sytuację epidemiologiczną wprowadziliśmy możliwość podpisywania umów rezerwacyjnych przez internet za pośrednictwem platformy udostępnianej przez podmiot zewnętrzny. Nowe rozwiązanie wykorzystuje zalety podpisu elektronicznego, co oszczędza czas, upraszcza formalności i ułatwia przeprowadzenie całego procesu. Podpisanie takiej umowy online nie wymaga od klienta zakładania konta lub ponoszenia dodatkowych opłat.Podpisane za jej pośrednictwem dokumenty są szyfrowane, a więc bezpieczne oraz prawnie wiążące. Umowa rezerwacyjna gwarantuje klientowi pierwszeństwo nabycia wybranego lokalu w okresie jej obowiązywania.Zapewne część już wprowadzonych rozwiązań online pozostanie z nami na dłużej, jest to bowiem duże ułatwienie w procesie zakupu mieszkania.Jednocześnie od 6 maja ponownie otworzyliśmy nasze biura sprzedaży mieszkań. W pierwszej kolejności te zlokalizowane na warszawskich osiedlach: Jaśminowy Mokotów przy ul. Białego Dębu oraz Park Skandynawia przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Każde z nich jest przygotowane na bezpieczne spotkania handlowców z osobami zainteresowanymi kupnem mieszkania.Aktualnie nie wprowadziliśmy znaczących zmian w podpisywaniu umów rezerwacyjnych. Do każdego klienta dostosowujemy się indywidualnie, gwarantując zabezpieczenie we wszelkie możliwe i dostępne środki ochrony osobistej.Umowy przedwstępne/deweloperskie będą podpisywane od końca czerwca. Naszą troską jest przede wszystkim bezpieczeństwo, zarówno klientów, jak i naszych pracowników. Handlowcy od samego początku pracują zdalnie. Działania marketingowe i sprzedażowe prowadzimy głównie w sieci, jak prezentacja zdjęć z trwającej budowy, czy wirtualne spacery po mieszkaniach. Dzięki temu klient może uzyskać wszystkie potrzebne informacje online.Rezerwacji mieszkania można dokonać zdalnie, a umowę rezerwacyjną podpisać za pomocą specjalnej aplikacji. Jest również możliwość podpisania umowy przedwstępnej. Dzięki temu proces wyboru i zakupu mieszkania przebiega sprawnie i płynnie. Od 4 maja otworzyliśmy ponownie nasze biura sprzedaży mieszkań. Wyposażyliśmy je w środki ochrony osobistej, m.in. maseczki, środki dezynfekujące i osłony plexi. Spotkania osobiste będą przebiegały z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków ostrożności. Na pierwszym miejscu stawiamy bowiem zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pracowników.Rezerwacji mieszkania dokonujemy drogą elektroniczną z możliwością podpisania dokumentów w terminie późniejszym. Wykorzystanie wideo rozmowy, wizyta na budowie, czy w biurze zapewnia klientom możliwość uzyskania wszystkich informacji potrzebnych do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie zakupu nieruchomości.Działalność naszych biur była ograniczona jedynie ze względu na znacznie mniejszą ilość wizyt. Handlowcy pracowali z domu i w razie konieczności, jak podpisanie umowy u notariusza czy przekazanie dokumentów, umawiali się z klientami. W przypadku mieszkań w budowie jedyną możliwą formą umowy przedwstępnej jest umowa deweloperska, która musi być podpisana osobiście przez strony u notariusza, jednak inne umowy mogą być podpisanie i odesłane kurierem. Nie wymaga to specjalnych rozwiązań.