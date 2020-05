Bloki z wielkiej płyty przeżywają renesans?

Pojawiają się sygnały o wzroście zainteresowania blokami z wielkiej płyty ze strony deweloperów. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, czy rośnie liczba wielkopłytowych budynków oddawanych do użytku.

2013 r. - 98,51% ukończonych budynków

2014 r. - 98,14%

2015 r. - 98,09%

2016 r. - 97,84%

2017 r. - 98,13%

2018 r. - 96,67%

2019 r. - 96,26%

2013 r. - 0,00% ukończonych budynków

2014 r. - 0,08%

2015 r. - 0,04%

2016 r. - 0,03%

2017 r. - 0,01%

2018 r. - 0,59%

2019 r. - 0,97%

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział technologii wielkopłytowej w liczbie wszystkich ukończonych budynków Od 2017 roku widać wyraźny wzrost udziału bloków z wielkiej płyty. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

2013 r. - 1,40% ukończonych budynków

2014 r. - 1,66%

2015 r. - 1,73%

2016 r. - 1,91%

2017 r. - 1,65%

2018 r. - 2,13%

2019 r. - 2,09%

Główny Urząd Statystyczny regularnie podaje informacje na temat technologii, w której deweloperzy wybudowali kolejne budynki. Takie dane już od lat pokazują ogromną przewagę technologii tradycyjnej udoskonalonej, która polega na ręcznym wmurowywaniu cegieł, pustaków lub bloczków. Najnowsze statystyki GUS z 2019 r. wskazują jednak, że na deweloperskich budowach ma miejsce ciekawa zmiana. Mowa o wzroście popularności bloków z wielkiej płyty Eksperci portalu RynekPierwotny.pl na podstawie danych GUS obliczyli, jaki udział w liczbie wszystkich budynków ukończonych przez deweloperów miały bloki i domy wybudowane w różnych technologiach. Najpierw warto wziąć pod uwagę technologię tradycyjną udoskonaloną (patrz poniżej):Jeżeli chodzi o technologię wielkiej płyty, to jej analogiczny udział w liczbie ukończonych budynków przedstawia się następująco:W nawiązaniu do powyższych danych warto zwrócić uwagę, że w 2019 r. deweloperzy ukończyli 187 bloków z wielkiej płyty. Oznaczało to dwukrotny wzrost względem 2018 roku. Niewykluczone, że udoskonalona technologia wielkopłytowa pod względem popularności wyprzedzi technologię monolityczną, której udział przedstawiał się następująco:W ramach podsumowania warto przypomnieć, że wszystkie powyższe dane z 2019 r. uwzględniają decyzje deweloperów podjęte około dwa - trzy lata wcześniej. Tyle bowiem trwa wznoszenie przeciętnego budynku przez komercyjnych inwestorów.