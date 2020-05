Prawo budowlane 2020. Jakie zmiany?

W czwartek 13 lutego 2020 r. Parlament zakończył prace nad Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – poinformowało Ministerstwo Rozwoju. Celem nowelizacji jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowe przepisy powinny zainteresować zwłaszcza przedsiębiorców z branży budowlanej, deweloperów, inwestorów, jak również każdego, kto podejmuje się budowy lub innych prac budowlanych.

Uproszczona legalizacja budowli po 20 latach

Mniejszy formalizm przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę

Kliknij, aby powiekszyć fot. fotomek - Fotolia.com Jakie zmiany w prawie budowlanym? Celem nowelizacji jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Paczkomaty bez dziennika budowy

5 lat na stwierdzenie nieważności pozwolenia

Reakcja na tragedię

Wiele innych zmian

Nowelizacja autorstwa Ministerstwa Rozwoju (druk sejmowy nr 121) została uchwalona już 23 stycznia 2020 r. podczas 4. posiedzenia Sejmu, ale po przekazaniu jej do Prezydenta i Marszałka Senatu, od tego drugiego powróciła do Sejmu z poprawkami. 12 lutego 2020 r. Sejm, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Infrastruktury, która większość senackich poprawek odrzuciła, ponownie uchwalił nowelizację i ponownie przekazał ją do Senatu. W piątek 14 lutego 2020 r. Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że prace nad ustawą zostały zakończone i teraz pozostaje już tylko czekać na złożenie pod nią podpisu Prezydenta.Obiekty budowlane lub ich części wybudowane bez wymaganego zgłoszenia oraz pomimo wniesienia sprzeciwu od tego zgłoszenia będą mogły zostać zalegalizowane w bezpłatnym, uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym, jeśli od zakończenia ich budowy upłynęło co najmniej 20 lat. Aby skorzystać z tej procedury, wystarczające będzie przedstawienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz stosownej ekspertyzy technicznej oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.Nowelizacja zmniejszyć ma ilość formalności wymaganych przy występowaniu o pozwolenie na budowę lub przy dokonywaniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. Wystarczające do złożenia wniosku będzie posiadanie tylko części projektu budowlanego. Na sam projekt składać się będą przede wszystkim: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny.Art. 29 ust. 2 pkt 28 ustawy – Prawo budowlane otrzyma brzmienie: „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia (…) budowa bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie” (tekst ustawy przekazany do Senatu 12 lutego 2020 r.). Zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa budowlanego do współczesnych realiów gospodarczych w sytuacji, gdy powszechnym stało się montowanie takich urządzeń w znacznej ilości. Firma stawiająca paczkomat nie będzie już musiała występować o pozwolenie na jego budowę lub dokonywać zgłoszenia. Zwolnieniem z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę mają zostać objęte również instalacje gazowe wykonywane wewnątrz i na zewnątrz budynku czy też część budynków oczyszczalni ścieków i inne jak np. niecki dezynfekcyjne. Nie trzeba będzie też zgłaszać niektórych prac budowlanych np. budowy urządzeń melioracji wodnej.Nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji o wydaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jeśli od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, upłynie 5 lat. To samo dotyczyć będzie udzielonego pozwolenia na budowę, jeśli ten 5-letni termin upłynie od dnia jego doręczenia lub ogłoszenia.Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości, np. przekształcenie jej na przedszkole lub escape room, będzie wymagała uzyskania pozytywnej ekspertyzy przeciwpożarowej. Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, iż jest to reakcja na tragedię, do jakiej doszło w jednym z escape roomów w Koszalinie w styczniu 2019 r.Najnowsza nowelizacja prawa budowlanego zakłada także szereg wielu innych zmian. Przykładowo przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nie będą mogły pobierać opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. To również zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu terenu, o gospodarce nieruchomościami, prawie energetycznym i wielu innych ustawach. Dlatego też firmy budowlane, deweloperzy, inwestorzy już teraz powinni przeprowadzić audyt prawny prowadzonych i planowanych przedsięwzięć, budów, remontów i innych inwestycji budowlanych. A najnowsza ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw to nie tylko korzystne dla inwestorów budowlanych zmiany, ale i obowiązki.