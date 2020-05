GUS: budownictwo mieszkaniowe ze spadkami we wszystkich obszarach

GUS opublikował najnowsze dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w naszym kraju. Okres pierwszych czterech pierwszych miesięcy 2020 roku zaowocował spadkami. Mniej niż przed rokiem było zarówno mieszkań oddanych do użytkowania, jak i pozwoleń na budowę oraz rozpoczętych budów.

Mieszkania oddane do użytkowania

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego w Polsce W kwietniu, w porównaniu do marca 2020 roku, o 14,6% spadła liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego według województw Największym ruchem budowlanym w obszarze budownictwa mieszkaniowego tradycyjnie charakteryzowało się Mazowsze. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W komunikacie GUS czytamy, że w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. oddano do użytkowania 63,2 tys. mieszkań, tj. o 2,8% mniej niż przed rokiem . Deweloperzy przekazali do eksploatacji 40,4 tys. mieszkań (0,3% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r.), natomiast inwestorzy indywidualni – 21,8 tys. mieszkań, tj. o 5,2% mniej niż w 2019 r.W ramach tych form budownictwa mieszkaniowego wybudowano łącznie 98,4% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 63,9% i 34,5%). Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie mieszkaniowym spółdzielczym (454 wobec 703); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 563 mieszkania (wobec 861 w ub. roku) - pisze GUS.Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. wyniosła 5,7 mln m2, czyli o 2,7% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. W porównaniu dookresu styczeń-kwiecień 2019 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zwiększyła się o 0,1 m2, osiągając wartość 89,9 m2.Dane GUS wskazują również, że w pierwszych czterech miesiącach 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 75,9 tys. mieszkań, tj. o 5,2% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (46,5 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (28,8 tys.), którzy względem ubiegłego roku odnotowali spadek odpowiednio o 3,2% i 5,7%.Łącznie w ramach tych form budownictwa mieszkaniowego otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,3% ogółu mieszkań. Mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, w budownictwie spółdzielczym (358 mieszkań wobec 520) oraz w pozostałych formach budownictwa (189 wobec 918).W okresie styczeń-kwiecień 2020 r. rozpoczęto budowę 66,2 tys. mieszkań, tj. o 12,7% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Deweloperzy rozpoczęli budowę 38,0 tys. mieszkań (o 15,2% mniej niż w 2019 roku), a inwestorzy indywidualni 26,7 tys. (spadek o 8,9% r/r), czyli łącznie 97,8% ogólnej liczby mieszkań. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (790 mieszkań wobec 835), a także w pozostałych formach budownictwa (674 wobec 833).Szacuje się, że na koniec kwietnia 2020 r. w budowie pozostawało 828,5 tys. mieszkań, tj. o 2,7% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019.Najwięcej mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, oraz tych, których budowę rozpoczęto, a także oddano do użytkowania, w okresie styczeń-kwiecień 2020 r., wystąpiło w województwie mazowieckim (odpowiednio 13,1 tys.; 13,0 tys. i 12,0 tys.) i wielkopolskim (8,2 tys.; 7,4 tys. i 7,0 tys.).