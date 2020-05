Koszty budowy pozostaną stabilne, ale istnieją ryzyka

Koszty budowy nieruchomości komercyjnych rosną już od dekady. W tym czasie podskoczyły o około 20%. Sytuacji w tym zakresie znacząco nie zmienił nawet wybuch pandemii. Robocizna kosztuje obecnie mniej więcej tyle, ile w poprzednich kwartałach. Ta stabilizacja najpewniej się utrzyma, choć możliwe są również delikatne, wynikające z mniejszej liczby inwestycji, obniżki.

Koszty budowy stabilne

Kliknij, aby powiekszyć fot. B. Wylezich - Fotolia.com Budowa biurowców Koszty budowy nieruchomości komercyjnych pozostaną stabilne.

- Przewidujemy dalszy stabilny wzrost kosztów budowy. Zwróćmy uwagę, że płace Polaków rosną z każdym rokiem. W tym względzie aspirujemy do Europy Zachodniej, więc jest to proces pewny, przekładający się na ceny materiałów i robocizny. Obecny kryzys spowodował chwilowy, dramatyczny spadek cen ropy, lecz w perspektywie powrotu do normalnego wzrostu gospodarczego, zużycie paliw kopalnych przy realizacji inwestycji budowlanych i pozyskiwaniu surowców na potrzeby realizacji inwestycji jest bardzo duże, a ich ceny również będą rosnąć z roku na rok, w miarę wyczerpywania się złóż – mówi Małgorzata Senatorska-Dobrowolska, Head of Design&Build, CBRE.

Czynniki ryzyka. Co wpływać na czas realizacji i koszty budowy?

Brak siły roboczej. Firmy w branży budowlanej w dużym stopniu korzystały z pracowników z Ukrainy czy Białorusi. W momencie zamknięcia granic, pojawił się problem z dostępnością siły roboczej ze Wschodu. Okazuje się jednak, że miejsce Ukraińców coraz częściej zajmują Polacy, a wiele firm na co dzień korzysta z lokalnej siły roboczej, zakontraktowanej długoterminowo.

Firmy w branży budowlanej w dużym stopniu korzystały z pracowników z Ukrainy czy Białorusi. W momencie zamknięcia granic, pojawił się problem z dostępnością siły roboczej ze Wschodu. Okazuje się jednak, że miejsce Ukraińców coraz częściej zajmują Polacy, a wiele firm na co dzień korzysta z lokalnej siły roboczej, zakontraktowanej długoterminowo. Przesunięcie zobowiązań. W niektórych przypadkach podpisane kontrakty zostały przesunięte z okresu panującej kwarantanny na pozostałą część roku, rzadko jednak dochodzi do rezygnacji. Plany są odkładane na późniejszy termin, ale bez zagrożenia, że inwestycje się nie wydarzą.

W niektórych przypadkach podpisane kontrakty zostały przesunięte z okresu panującej kwarantanny na pozostałą część roku, rzadko jednak dochodzi do rezygnacji. Plany są odkładane na późniejszy termin, ale bez zagrożenia, że inwestycje się nie wydarzą. Opóźnienia realizacji. W związku z epidemią koronawirusa, zdarza się, że dostawcy realizują usługi w innych niż zakładane terminach. Opóźnienia wynikają z innych działań, które nie odbyły się w czasie np. prace budowlane czy dyspozycyjność zespołów po stronie klientów.

W związku z epidemią koronawirusa, zdarza się, że dostawcy realizują usługi w innych niż zakładane terminach. Opóźnienia wynikają z innych działań, które nie odbyły się w czasie np. prace budowlane czy dyspozycyjność zespołów po stronie klientów. Utrata płynności finansowej. Niektóre firmy ze względu na opóźnienia w realizacji niektórych inwestycji, mierzą się ze słabszą sytuacją finansową. Ta może doprowadzić m.in. do zwolnień czy w najgorszym przypadku, zakończenia działalności. W tym momencie jednak branża budowlana rzadko podejmuje tego typu kroki.

Dostępność materiałów budowlanych pod kontrolą

Jak czytamy w komunikacie z analizy przeprowadzonej przez CBRE, na przestrzeni ostatnich 10 lat mieliśmy do czynienia ze stabilnym wzrostem cen całościowego wykonawstwa inwestycji, jak i stawek obowiązujących przy wykonawstwie elementów powtarzalnych, jak np. ściany kartonowo-gipsowe. W ciągu dekady wzrosły one o około 20 proc., przy czym najbardziej dynamiczne wzrosty dostrzegalne były w latach 2015-2016.Pojawienie się pandemii wiele w tym zakresie nie zmieni - prognozują eksperci, mówiąc o dalszym, stabilnym wzroście kosztów budowy w perspektywie długoterminowej.Pewne wahania mogą natomiast być widoczne w krótszych okresach i wynikać one mają z tego, że niektórzy wprawdzie w obawie o własny biznes podniosą ceny poszczególnych elementów, ale spadająca liczba inwestycji, która będzie efektem epidemii, podniesie konkurencyjność w branży i przyczyni się do walki cenowej i finalnego spadku kosztów budowy.Dane Forbis Group wskazują, że bieżąca dostępność materiałów budowlanych jest wystarczająca. Stale realizowane są także dostawy urządzeń z zagranicy, w tym także z Włoch. Produkcja i dostawy materiałów, również tych zagranicznych, po lekkiej destabilizacji odbywają się w normalnym trybie. Także dynamika ich cen w marcu i kwietniu była mała. Dla branży ważne będzie natomiast to, jak w niedalekiej przyszłości będą kształtować się ceny materiałów budowlanych oraz to, czy dany materiał można nabyć lokalnie. Jedynym czynnikiem, który wzbudza niepokój jest kurs euro, który wzrósł w ostatnim czasie. Wpłynie to na budżet inwestycji zakontraktowanych jeszcze przed pandemią.