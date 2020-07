Polski rynek nieruchomości transparentny. Mamy miejsce w TOP 20

Polska ponownie znalazła się na dwudziestym miejscu tworzonego przez JLL i LaSalle Globalnego Indeksu Transparentności Rynku Nieruchomości (Global Real Estate Transparency Index – GRETI), wyprzedzając wszystkie kraje regionu CEE. Światowa czołówka transparentnych rynków to - kolejny już raz - Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Australia.

Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia, Francja, Kanada, Nowa Zelandia, Holandia, Irlandia, Szwecja, Niemcy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Coloures-pic - Fotolia.com Polski rynek nieruchomości transparentny Polska na 20. miejscu na świecie pod względem transparentności rynku nieruchomości.

Zrównoważony rozwój i rozwiązania PropTech motorem transparentności

Od 2018 roku, czyli ostatniej edycji rankingu - kwestią najmocniej wpływającą na transparentność rynków nieruchomości stały się zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju – powiedział Jeremy Kelly, Dyrektor Globalnych Programów Badawczych w JLL.

Polska bez zmian

Mocne fundamenty polskiego rynku nieruchomości potwierdza między innymi wysoka aktywność inwestorów, którą obserwujemy mimo globalnych zawirowań związanych pandemią koronawirusa. Dotychczas w tym roku sfinalizowano w Polsce transakcje o wartości ponad 3,7 mld euro. To świadczy o głębokim zaufaniu inwestorów. Dalsza praca nad poprawą klimatu legislacyjnego, lepsza współpraca na linii sektor prywatny – państwo i zwiększanie innowacyjności to warunki, abyśmy za dwa lata byli oceniani jeszcze lepiej -

komentuje Agata Sekuła, Wiceprezes Zarządu JLL w Polsce.

Pandemia bardzo mocno uwypukliła rolę nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym firmy utrzymały swoją ciągłość biznesową, a teraz bez większych przeszkód mogą wracać do budynków biurowych. Dlatego nadchodzące miesiące i lata będą stały pod znakiem zwiększonych nakładów na innowacyjność, również w obszarze PropTech, dzięki którym nieruchomości staną się dla swoich użytkowników jeszcze bardziej bezpieczne. Ciekawym aspektem jest też wzrost znaczenia zrównoważonego rozwoju. Globalne zmiany klimatyczne stoją chwilowo w cieniu koronawirusa, musimy jednak pamiętać, że w tym obszarze szczególnie ważna jest konsekwencja i długofalowe strategie nastawione na ochronę środowiska. Te dwie kwestie powinny znaleźć się w centrum uwagi inwestorów i deweloperów aktywnych na rynku nieruchomości w Polsce - podsumowuje Mateusz Polkowski, Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa, JLL

Jak wynika z najnowszej odsłony Global Real Estate Transparency Index, TOP 10 krajów, które mogą pochwalić się dziś najbardziej transparentnym rynkiem nieruchomości przedstawia się następująco:Na drugim biegunie zestawienia uplasowała się Libia, a Wenezuela, która zamykała je w 2018 roku, zupełnie wypadła z rankingu. Wśród krajów, które odnotowały największą poprawę transparentności rynku nieruchomości wyróżniły się przede wszystkim kraje azjatyckie.Autorzy zestawienia podkreślają przy tym, że obecnie mamy do czynienia z najniższą od czasów ostatniego kryzysu finansowego dynamiką poprawy przejrzystości rynków nieruchomości. I to pomimo zwiększonego nacisku na społeczną odpowiedzialność biznesu i powszechne wykorzystanie nowych technologii W tym obszarze liderami najwyższych standardów są kraje najbardziej transparentne, w tym Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia i Francja.Innym kluczowym czynnikiem zwiększającym transparentność jest ilość danych dotyczących nieruchomości, które są obecnie dostępne dzięki coraz większemu wykorzystaniu narzędzi PropTech oraz Big Data. Ponownie, największa skala wdrożeń innowacyjnych rozwiązań technologicznych może być obserwowana w gronie najbardziej transparentnych państw – we Francji, Holandii, Australii, Wielkiej Brytanii, w Kanadzie i USA, a także na rynkach Azji i Pacyfiku – w Korei Południowej, Singapurze i Hongkongu. Co istotne, kilka mniej przejrzystych, większych rynków wschodzących również wyróżnia się w tym aspekcie - w tym Indie, Republika Południowej Afryki, Brazylia i Chiny.W tegorocznym rankingu Polska, podobnie jak dwa lata temu, została zakwalifikowana na 20 miejscu. Tym samym kolejny raz z rzędu wyprzedziła wszystkie pozostałe kraje Europy Środkowo – Wschodniej, w tym Czechy (25 pozycja), Słowację (28), Węgry (27) i Rumunię (35 – spadek o sześć pozycji do grona krajów półtransparentnych).Na lepszą percepcję polskiego rynku w przyszłości może w mniejszym tempie wpływać tempo wzrostu w zakresie podaży projektów nieruchomościowych, a w większym – jakość produktu, który jest oferowany inwestorom.