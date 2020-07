Dekpol Deweloper: 76 nowych mieszkań na Wyspie Sobieszewskiej

76 nowych mieszkań budowanych w ramach dwóch inwestycji realizowanych na gdańskiej Wyspie Sobieszewskiej. Tak właśnie przedstawia się najnowsza oferta firmy Dekpol Deweloper. Lazur Park to projekt tworzony z myślą o celach mieszkaniowych, a Villa Neptun oferuje kupującym również lokale przeznaczone pod wynajem.

Lazur Park powstaje przy ulicy Kwiatowej 1, co oznacza, że jego mieszkańców dzielić będzie od plaży zaledwie 1000 m. Projekt inwestycji zakłada powstanie 36 nowych mieszkań o powierzchni od 27 mkw. do 58 mkw. Deweloper zaplanował również strefę rekreacyjną obejmująca salę bilardowo-kinową do dyspozycji mieszkańców i ich gości.Ceny nowych mieszkań w Lazur Park wynoszą od 317 tys. do 536 tys. zł brutto. Ze względu na mieszkaniowy charakter inwestycji zastosowany jest 8% VAT.Villa Neptun zlokalizowane będzie natomiast przy ul. Nadwiślańskiej, w niedalekim sąsiedztwie Przystani Tramwaju Wodnego nad brzegiem Martwej Wisły. W jej przypadku deweloper proponuje 40 apartamentów pod wynajem o powierzchni od 28 mkw. do 58 mkw. Na szczególną uwagę zasługują blisko stumetrowe tarasy na najwyższych kondygnacjach budynków.W inwestycji Villa Neptun nowych mieszkań pod wynajem kształtują się od 387,5 do 686,5 tys. zł brutto. Lokale objęte są 23% stawką VAT.Obydwie inwestycje łączy kameralna zabudowa, nowoczesna architektura z licznymi przeszkleniami, dodatkowa przestrzeń w postaci ogródka lub balkonu oraz ogólnodostępne tereny wypoczynkowe. Nie zabraknie również naziemnych miejsc postojowych, dostosowanych również do potrzeb osób niepełnosprawnych.Generalnym wykonawcą obu inwestycji jest Dekpol S.A., a za projekt odpowiada pracownia Architonika - Projektowanie Architektoniczne Twardowski Marek. Termin oddania do użytku Lazur Park oraz Villi Neptun planowany jest na II połowę 2021 roku.Wyspa Sobieszewska jest jednym z ciekawszych regionów Trójmiasta zarówno pod kątem walorów krajobrazowych, jak również pod względem dostępnej infrastruktury. Obszar słynie z jednych z najpiękniejszych plaż na polskim wybrzeżu i jednocześnie jest ostoją dzikiej przyrody - na jego terenie znajdują się aż dwa rezerwaty: Ptasi Raj i Mewia Łacha. To wszystko powoduje rosnącą „modę” na Sobieszewo.Bezpieczne i stałe połączenie Wyspy Sobieszewskiej z lądem zapewnia wybudowany pod koniec 2018 roku Most Sobieszewski. Do centrum Gdańska jest stąd tylko 20 minut jazdy samochodem.