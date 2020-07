Miasteczko Jutrzenki. Nowe mieszkania we Włochach

Aurec Home, deweloper będący częścią międzynarodowej grupy kapitałowej Aurec Capital, ruszył ze sprzedażą mieszkań zaplanowanych w I etapie osiedla Miasteczko Jutrzenki. Ich nabywcy odbiorą klucze w II kwartale 2022 roku.

Miasteczko Jutrzenki powstaje we Włochach, na terenie liczącym sobie przeszło 65 tys. mkw. W ofercie sprzedażowej I etapu inwestycji znalazły się 163 nowe mieszkania o powierzchniach od 38 do 100 mkw. Na generalnego wykonawcę tej fazy projektu wybrano HOCHTIEF.Infrastruktura, którą zaplanowano na terenie Miasteczka Jutrzenki, sprzyjać ma komfortowi mieszkańców. Powstaną tu m.in. leżanki oraz ławki solarne umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych. Projekt zakłada również oczka wodne, fontanny, przestrzeń do uprawiania jogi, place zabaw, siłownię plenerową oraz szklarnie do uprawy własnych warzyw, ziół i kwiatów. Znajdą się tu również ładowarki dla samochodów elektrycznych.Miasteczko Jutrzenki ma być budowane z poszanowaniem środowiska, a energii do części wspólnych dostarczą m.in. panele fotowoltaiczne Przedstawiciele dewelopera przekonują, że jednym z atutów Miasteczka Jutrzenka jest lokalizacja – w niedalekiej odległości od centrum miasta i w pobliżu rozbudowanej infrastruktury społecznej i drogowej. Wyróżniająca się ma być również jakość wykonania nowych mieszkań oraz przystępność cenowa.Aurec Home planuje również budowę osiedla w Ursusie w miejscu, gdzie znajdują się, pozostające pod ochroną konserwatora zabytków fragmenty dawnej fabryki „Ursus”, a także kolejnego w gminie Włochy.