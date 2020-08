Wynajem mieszkania: gdzie żyje się najlepiej po opłaceniu czynszu?

Jak wynika z najnowszej, wspólnej publikacji Expandera i Rentier.io, wynajem mieszkania kosztuje obecnie mnie więcej tyle, ile na początku roku. I wprawdzie najwyższe stawki nadal oferuje najemcom Warszawa (54 zł za m2), to jednak warto pamiętać, że to, w jakim stopniu nasz budżet odczuwa ciężar czynszu, uzależnione jest od miesięcznych dochodów. Patrząc z tej perspektywy, najdroższym polskim miastem nie jest stolica, ale Białystok.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Porównanie kosztów najmu i dochodów Po opłaceniu najmu najwięcej pieniędzy na życie pozostanie modelowej parze z Katowic (7 550 zł) Kliknij, aby przejść do galerii (2)

W raportach Expandera i Rentier.io wiele miejsca poświęcane jest stawkom czynszów za wynajem mieszkania w poszczególnych miastach Polski, ich zmianom na przestrzeni czasu oraz rentowności inwestycji w lokal na wynajem. W sierpniowej odsłonie opracowania autorzy postanowili również przyjrzeć się dostępności najmu, uwzględniając przy tym dochody mieszkańców branych pod uwagę lokalizacji. Do jakich wniosków prowadzi ta analiza?Okazuje się m.in., że wynajem mieszkania o powierzchni 50 mkw. to dla mieszkańca Warszawy wydatek rzędu 2 700 zł, w przypadku Torunia stawki są o blisko połowę niższe (1 500 zł). Z drugiej strony para najemców o przeciętnych dochodach w Warszawie zarobi łącznie ok. 9 800 zł netto, a w Toruniu tylko ok. 7300 zł netto. To znacząco zmienia postrzeganie wysokich stawek w stolicy. W długim terminie kluczowa nie jest wysokość opłat za wynajem mieszkania, ale to ile pieniędzy zostaje na życie po jego opłaceniu.Autorzy raportu przyjrzeli się więc, ile trzeba zapłacić za wynajem mieszkania o powierzchni 50 mkw. w 12 wybranych miastach. Porównaliśmy również jakie są w tych miastach dochody. Do wyliczeń przyjęliśmy, że łączne dochody pary najemców to dwukrotność średniej pensji w danym mieście.W tym ujęciu widać wyraźnie, że wspomniany Toruń, mimo niskich stawek najmu, wypada słabo. Naszej przykładowej parze na życie zostaje tam 5 844 zł, a więc poniżej średniej dla badanych miast. Niski koszt najmu jest oczywiście zaletą, ale tylko dla osób o niskich dochodach np. tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Pensja minimalna jest bowiem taka sama w całej Polsce.W dłuższej perspektywie liczą się jednak również możliwe do uzyskania dochody, a dokładniej to ile pieniędzy zostanie nam na życie po opłaceniu wynajmu mieszkania. Tu najlepiej wypadają Katowice (7 550 zł), Gdańsk (7339 zł), Warszawa (7090 zł) i Kraków (7000 zł). W tym ujęciu najgorzej wygląda sytuacja w Białymstoku (4672 zł), Lublinie (5440 zł) i Łodzi (5606 zł).Na koniec warto dodać, że ta kolejność może niedługo ulec zmianie. Najbliższe miesiące będą bowiem czasem testu dla rynków najmu w poszczególnych miastach. Te, w których popyt na najem był generowany w dużym stopniu przez studentów, mogą przeżywać trudne czasy. Rektorzy części uczelni już ogłosili bowiem, że zajęcia w semestrze zimowym będą odbywać się zdalnie. Z kolei miasta, gdzie popyt na najem pochodzi głównie od pracowników i turystów, prawdopodobnie zachowają stabilną pozycję.