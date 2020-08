Atmo - nowe mieszkania na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu

Kępa Mieszczańska, ulica Dmowskiego 13. To właśnie pod tym adresem wzniesie się pierwsza, wrocławska inwestycja mieszkaniowa z portfolio dewelopera Eiffage Immobilier Polska. Atmo to dwa 6-piętrowe budynki mieszkalne, a w nich 113 nowych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Przedsprzedaż lokali właśnie ruszyła.

Kompleks Atmo został zaprojektowany z poszanowaniem historii miejsca. Elementem jednego z budynków staną się elewacje dawnej stajni, która w XIX wieku wchodziła w skład koszar wojskowych na Kępie Mieszczańskiej. – Dzięki włączeniu stajni do projektu Atmo będzie spójna z okoliczną architekturą, a historia zatrzyma się w niej dla przyszłych pokoleń – wyjaśnia Sebastian Bieńkowski.

Nowe mieszkania we Wrocławiu powstaną przy ulicy Dmowskiego 13, a więc na obszarze leżącym na Kępie Mieszczańskiej. Projekt Atmo zakłada powstanie dwóch 6-piętrowych budynków mieszkalnych ze 113 apartamentami o podwyższonym standardzie.Nabywcy mają do wyboru szeroki wachlarz metraży - od kompaktowych kawalerek o powierzchni 26 mkw. po przestronne 145-metrowe mieszkania 5-pokojowe). Do każdego z lokali należeć będą balkony, loggie lub tarasy, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków . Wszystkie zostaną również wyposażone w panoramiczne okna i możliwość zainstalowania klimatyzacji.Kompleks dysponować będzie 136 miejscami parkingowymi w garażu podziemnym oraz 6 lokalami usługowymi na parterze.W projekcie inwestycji znalazło się również miejsce dla klubu mieszkańca, zielonego patio, stojaków na rowery i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.Jedną z zalet Atmo jest lokalizacja na największej, zielonej wyspie w centrum Wrocławia – Kępie Mieszczańskiej. Otaczają ją dwa ramiona Odry, za którymi leżą klimatyczne Nadodrze, Stare Miasto z Rynkiem i Szczepin.Atutem nowych mieszkań we Wrocławiu powinno okazać się również bezpośrednie sąsiedztwo planowanego Central Parku, 4-hektarowego parku ze strefą rekreacyjną i sportową, który ma powstać z uwzględnieniem pomysłów mieszkańców. Deweloper jest zaangażowany w proces konsultacji społecznych tego przedsięwzięcia.To, co ma wyróżniać Atmo, to także architektura. Budynkom zaprojektowanym przez pracownię Zbigniewa Maćkowa nadano loftowy charakter, wyczuwalny w elementach elewacyjnych (cegła), w strefach wejściowych (przeszklenia), lokalach usługowych (sklepienia w układzie krzyżowym) i windach.Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na przełom 2020/2021 roku. Nowe mieszkania mają być gotowe w III kwartale roku 2022.Atmo to czwarta inwestycja mieszkaniowa dewelopera Eiffage Immobilier Polska. Wcześniej spółka zrealizowała kameralny apartamentowiec Villa Sadyba w Warszawie oraz 80 mieszkań Domu przy Źródle w krakowskim Podgórzu. Aktualnie trwają prace budowlane inwestycji Stalowa 27 w Warszawie (nowoczesna kamienica na Pradze).Eiffage Immobilier Polska to część grupy budowlanej Eiffage o francuskim rodowodzie. W jej dorobku znajdują się znane na całym świecie budowle np. szklana piramida Luwru, Opera w Sydney, czy budynek Louis Vuitton w Paryżu. W Polsce Grupa zrealizowała prawie 700 inwestycji w ciągu 30 lat. We Wrocławiu Eiffage jest znany jako generalny wykonawca takich inwestycji jak OVO, Thespian czy Angel Care – obecnie Rezydencja na Dyrekcyjnej. Teraz debiutuje w mieście jako deweloper.