Eiffage Polska buduje nowe mieszkania we Wrocławiu

Wrocławskie Przedmieście Oławskie, ulica Haukego-Bosaka. To właśnie pod tym adresem powstaje druga wrocławska inwestycja Eiffage Immobilier Polska. Kameralny apartamentowiec HB 1820 to 96 nowych mieszkań o układach od 1 do 4 pokoi i metrażach od 26 do 100 mkw. Prace budowlane mają ruszyć na przełomie roku. Ich zakończenie zaplanowano na III kwartał 2022 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Eiffage Polska W ramach inwestycji HB1820 zaplanowano 96 mieszkań

Elewacja jest prosta i elegancka, utrzymana w stonowanej kolorystyce oraz zdobiona delikatnymi detalami – opisuje architekt Izabela Przybylska-Sobańska.

Jak już wspomniano we wstępie, siedmiopiętrowy budynek pomieści 96 apartamentów - od kompaktowych kawalerek o powierzchni 26 mkw., po przestronne, 100-metrowe cztery pokoje. Jak zapewnia deweloper, wszystkie zostały zaprojektowane tak, aby gwarantować mieszkańcom jak najwyższą funkcjonalność. Niewątpliwym atutem nowych mieszkań jest również możliwość wykonania klimatyzacji.W zależności od usytuowania, HB 1820 oferować będzie apartamenty z balkonem, loggią, tarasem lub prywatnym ogródkiem . Ogródki nie są zaplanowane standardowo na parterze, lecz na pierwszym piętrze w układzie tarasowym, dzięki czemu mieszkańcy zachowają większą prywatność. Będą one stanowić oddzieloną od ulicy strefę. Wielkość niektórych ogródków sięga nawet 120 mkw.Na najwyższym piętrze zaprojektowano tarasy, z których rozpościera się panoramiczny widok na miasto.Trzecim największym atutem projektu jest reprezentacyjne lobby z recepcją.W budynku zaprojektowano też 115 miejsc postojowych. Zostały one rozmieszczone na poziome podziemnym i na parterze (parking dwupoziomowy). Do każdego mieszkania przypisane jest co najmniej jedno miejsce.Mieszkańcy HB1820 w zasięgu krótkiego spaceru będą mieli Stare Miasto, plac Dominikański i plac Grunwaldzki, a tym samym sklepy, restauracje, kawiarnie i inne niezbędne usługi, oraz instytucje kultury.W bezpośredniej okolicy znajduje się kilkanaście placówek oświaty. Są także obiekty sportowe i rekreacyjne: boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę, rzeka Odra i Oława z szerokimi promenadami i bulwarami nadrzecznymi, a także Park na Niskich Łąkach, przy którym położony jest stadion sportowy. Poza tym jest wszystko to, czego oczekuje się od miejsca bezpośrednio graniczącego ze ścisłym centrum.HB 1820 ma imponować także architekturą. Twórcy z wrocławskiego Panda Studio zaprojektowali budynek z poszanowaniem dla historycznej zabudowy.Front budynku uatrakcyjnia zielona ściana z bujną roślinnością. Elewacja będzie podświetlona.