Bliska Residence: apartamenty inwestycyjne na Pradze

Warszawska Praga, prawy brzeg Wisły, ulica Bliska 17. To właśnie ten adres wybrała na miejsce swojej nowej realizacji firma Kreator Dom Invest. Bliska Residence to 196 nowoczesnych apartamentów inwestycyjnych, które właśnie pojawiły się w ofercie sprzedażowej dewelopera.

Apartamenty inwestycyjne to opcja bardzo korzystna z punktu widzenia inwestorów. Mają tu możliwość podpisania stałej, długoterminowej umowy najmu, co zapewni im bezpieczny zysk w skali 7% rocznie. Dodatkowo apartament jest zabezpieczony hipoteką, także ryzyko zminimalizowane jest do zera. Warto zwrócić uwagę, jak unikatowym rozwiązaniem na rynku jest możliwość odliczenia 23% stawki VAT. W przeciwieństwie do condohoteli, gdzie kupujący partycypuje w ewentualnym podziale zysku, z którym poprzez pandemię inwestorzy mają coraz większe problemy i nawet te ukończone inwestycje mogą nie przynieść swoim właścicielom zysku - ocenia Michał Orzechowski, Prezes Vola Residence.

Zaprojektowana przez pracownię architektoniczną „Beczak & Beczak” Bliska Residence powiększy stołeczny rynek o 196 jedno- i dwupokojowych apartamentów inwestycyjnych o powierzchni od 20 do 35 mkw. Atutem inwestycji jest lokalizacja. W niedalekim jej sąsiedztwie znajduje się m.in. Soho Factory, 38-hektarowy Port Praski, plaże nad Wisłą z widokiem na Starówkę, czy odrestaurowana wytwórnia wódek „Koneser”.Ceny rozpoczynają się od 10.975 zł +VAT za metr kwadratowy. Inwestorzy mają możliwość całkowitego odliczenia 23% VAT.Jak podkreśla deweloper, powstające apartamenty inwestycyjne mogą stanowić interesującą propozycję dla inwestorów poszukujących możliwości osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu dla najmu długoterminowego. To rozwiązanie ma łączyć możliwość stabilnej inwestycji mieszkaniowej ze wszystkimi aspektami ochrony poprzez umowę deweloperską i jednocześnie zakupu komercyjnego z wieloletnią umową najmu.Kupujący może skorzystać z usługi renomowanego operatora Vola Residence, który oferuje najem długoterminowy, co daje stałą kwotę zysku z najmu na poziomie 7% zwrotu z inwestycji. Zakupione apartamenty inwestycyjne stanowić będą własność hipoteczną nabywcy. Największą korzyścią z perspektywy inwestorów jest fakt, że kwota najmu jest stała i niezależna od wyników finansowych operatora.