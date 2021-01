Ulga termomodernizacyjna robi furorę

W pierwszym roku obowiązywania podatkowej ulgi termomodernizacyjnej skorzystało z niej przeszło 207,4 tys. właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Przeczytaj także: Remont dachu i centralnego ogrzewania w uldze termomodernizacyjnej

Taki wynik można uznać za spory sukces. Resort finansów oceniał przed dwoma laty, że w 2019 r., czyli w pierwszym roku obowiązywania ulgi termomodernizacyjnej, skorzysta z niej „tylko” ok. 100 tys. podatników – komentuje ekspert portalu GetHome.pl Marek Wielgo.

Trzeba przyznać, że ta kwota robi wrażenie, choć świadczy też o tym, że przecięta wartość inwestycji w termomodernizację domów nie była wysoka, bo sięgała 15,2 tys. zł. Tymczasem dopuszczalny odpis wydatków na materiały, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi 53 tys. zł – mówi Marek Wielgo.

Eksperci z Instytutu Ekonomii Środowiska zwracają zresztą uwagę, że sens ekonomiczny ma tylko termomodernizacja kompleksowa. Samo ocieplenie budynku nie wystarczy. Trzeba też m.in. wymienić stary kocioł węglowy na nowoczesny oraz zainstalować zawory termostatyczne przy grzejnikach. Oznacza to duże wydatki, często wymagające rozłożenia w czasie – tłumaczy Marek Wielgo.

W efekcie, jak pokazują dane Eurostatu, przeszło 1,5 mln Polaków nie jest w stanie ponosić kosztów ogrzewania, tak aby zapewnić sobie komfort cieplny zimą – komentuje Marek Wielgo.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ilu osób nie stać na odpowiednie ogrzanie domu? W ciągu ostatnich kilkunastu lat z ponad 28% do ok. 4% skurczył się odsetek osób, których nie stać na wystarczające ogrzanie swojego mieszkania lub domu. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Podatnicy mogą skorzystać równocześnie z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej – podkreśla Marek Wielgo z GetHome.pl.

Przeczytaj także: Ulga termomodernizacyjna nie obejmuje nowych budynków mieszkalnych

I przypomina, że z przeprowadzonych przez Instytut Ekonomii Środowiska na początku 2019 r. badań wynikało, że ulga termomodernizacyjna praktycznie nie istniała w świadomości spontanicznej właścicieli domów jednorodzinnych. Dopiero po dopytaniu o tę ulgę podatkową co trzeci badany przyznał, że zetknął się z jakąkolwiek informacją na jej temat. Łączne odliczenia od podstawy obliczania podatku z tytułu ulgi termomodernizacyjnej przekroczyły w 2019 r. 3,1 mld zł.Ekspert GetHome.pl przypuszcza, że przynajmniej część z rozpoczętych w 2019 r. przedsięwzięć termomodernizacyjnych było kontynuowanych w 2020 r. Ustawa podatkowa dopuszcza bowiem nawet trzyletni okres ich realizacji.Według niego ulga termomodernizacyjna najpewniej nigdy nie dorówna popularnością uldze remontowej, z której w latach 1997-2003. korzystało rocznie nawet osiem milionów Polaków. Z ulgi remontowej można było bowiem skorzystać np. malując mieszkanie czy wymieniając kafelki w łazience. Ponadto obejmowała ona domy i mieszkania. Natomiast z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać wyłącznie właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Dlaczego tylko ich?I cytuje dane Ministerstwa Środowiska, z których wynika, że domy jednorodzinne odpowiadają za 40% emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz 78% emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym rakotwórczego benzo(a)pirenu. Z kolei w swoich raportach Instytut Ekonomii Środowiska wykazuje, że niemal 4,5 mln domów jednorodzinnych jest ogrzewana paliwami stałymi, zaś aż 1,7 mln budynków wyposażonych jest w wyeksploatowane kotły węglowe, zwane kopciuchami. Ponadto aż 40% z ok. 5,4 mln wszystkich domów jednorodzinnych w Polsce pozbawionych jest jakiejkolwiek izolacji cieplnej.Przyznaje on jednak, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat z ponad 28% do ok. 4% skurczył się odsetek osób, których nie stać na wystarczające ogrzanie swojego mieszkania lub domu.Przypomnijmy, że ulga termomodernizacyjna nie jest jedynym rozwiązaniem, którego celem jest pobudzanie aktywności inwestycyjnej w kwestii termomodernizacji. Od 1999 r. funkcjonuje program, w ramach którego właściciele budynków, także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, mogą liczyć na specjalną premię termomodernizacyjną, która obecnie wynosi 16% kosztów przedsięwzięcia. Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił do tej pory ponad 35,5 tys. takich premii o łącznej wartości blisko 1,4 mld zł.Z kolei od września 2018 r. działa program Czyste Powietrze , którego beneficjentami – podobnie jak w przypadku ulgi termomodernizacyjnej – mogą być właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Co ważne, termomodernizacja takich budynków w programie Czyste Powietrze premiowana jest nie tylko dopłatą w wysokości 20-37 tys. zł.Do końca 2020 r. – za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych złożyli w sumie blisko 196,5 tys. wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę przeszło 3,6 mld zł.