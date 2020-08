Program "Czyste Powietrze": jakie dotacje?

Nowa odsłona Programu „Czyste Powietrze” to nowe, bardziej sprzyjające dla wnioskodawców zasady, a także większe sumy dopłat. Jak prezentują się dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych?

Najważniejsze zmiany w drugiej części Programu „Czyste Powietrze”

dotacja do 10-15 tys. zł dla osób, które wymieniły źródło ciepła,

możliwość składania wniosków on-line na gov.pl,

krótszy czas oceny wniosków – do 30 dni,

wsparcie dla przedsięwzięć rozpoczętych nawet 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

integracja z programem „Mój Prąd” – do 5 tys. zł na fotowoltaikę (jeden wniosek),

uproszczony wniosek o dotację (oświadczenia),

zwiększenie roli gmin w programie,

bonus za niskoemisyjność i odnawialność (pompy ciepła, fotowoltaika),

włączenie do programu banków (pożyczki, kredyty).

Dotacja

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych Na podłączenie do sieci ciepłowniczej można otrzymać dotację wysokości 75% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 15 000 zł Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Stop smog

Ulga termomodernizacyjna

Wprawdzie Program „Czyste Powietrze” cieszy się coraz większą rozpoznawalnością, a świadomość ekologiczna nieustannie rośnie, to o zażegnaniu problemów ze smogiem nie ma jeszcze co mówić. Za taką sytuację odpowiada niska emisja, czyli uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji, która spowodowana jest głównie przez tak zwane „kopciuchy”.Program „Czyste Powietrze” podzielony został na trzy kategorie.Polega na dofinansowaniu przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego oraz podwyższonego poziomu dofinansowania. To idealne rozwiązanie dla osób, których dochód roczny nie przekracza 100 000 złotych, lecz skorzystać mogą z tego także gminy (w formie pożyczki uzupełniającej dla beneficjentów) lub może ona zostać przeznaczona jako dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Co ważne, wnioski można składać on-line poprzez portal gov.pl. Zostaną one rozpatrzone szybciej, niż w poprzedniej edycji Programu, bo w ciągu 30 dni.Poniżej dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych:Biorąc pod uwagę, że Polska jest jednym z czołowych producentów pelletu w Europie, warto wziąć pod uwagę to ekologiczne paliwo produkowane z biomasy w formie granulatu. W czasach coraz większej świadomości ekologicznej staje się to istotnym argumentem przy wyborze technologii ogrzewania budynków prywatnych. Również elektrownie i elektrociepłownie sukcesywnie zwiększają udział paliw z biomasy jako surowca w swojej produkcji.To dofinansowanie dla gmin na rzecz wsparcia dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Finansuje wymianę bądź likwidację oraz termomodernizację źródeł ciepła. Wnioskodawcą musi być gmina, która uzyska z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji.Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.Ulga podatkowa może łączyć się z dotacją z Programu „Czyste Powietrze”, a odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Niemniej kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 złotych w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.Warto zatem już dziś pomyśleć o wymianie pieca i nie odwlekać tego na ostatnią chwilę przed sezonem grzewczym. Tym bardziej, że pierwsza część dotacji już ruszyła, a druga będzie dostępna lada moment.