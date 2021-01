Umowa najmu okazjonalnego a wizyta u notariusza

Wiele osób twierdzi, że zawarcie umowy najmu okazjonalnego jest zbyt skomplikowane. Rezygnuje zatem z tej formy, mimo że oferuje ona wiele korzyści dla wynajmujących. Tak naprawdę jednak nie ma w tym nic trudnego. Wystarczy znać kilka podstawowych zasad. O nich w naszym artykule opowiada Bartłomiej Kuźniar - Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

Najem okazjonalny a najem tradycyjny

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Dlaczego warto zawrzeć umowę najmu okazjonalnego?

Co z tą wizytą u notariusza?

Wizyta u notariusza – co warto o niej wiedzieć?

Najem okazjonalny od najmu tradycyjnego różni nawet źródło uregulowania. Ten drugi bowiem został opisany przede wszystkim w Kodeksie cywilnym. Pierwszy natomiast wyłącznie w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego . Aby zawrzeć umowę najmu okazjonalnego należy spełnić kilka warunków. Musi ona przede wszystkim zostać zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Ponadto wynajmujący powinien być osobą fizyczną i nie prowadzić jednocześnie działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali – zauważa Bartłomiej Kuźniar.Umowa najmu okazjonalnego posiada też katalog szczególnych, specyficznych załączników. To oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu wynajmującego. To również wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, a także oświadczenie właściciela lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.Zawarcie umowy najmu okazjonalnego niesie za sobą szereg korzyści. Przede wszystkim wynajmujący ma możliwość łatwiejszego "pozbycia się" uciążliwego najemcy. Proces eksmisji przebiega znacznie szybciej, niż w odniesieniu do tradycyjnej umowy najmu. Ponadto znacznie swobodniej kształtuje się ten stosunek prawny. Strony mogą uzgodnić dowolny sposób i termin wypowiedzenia umowy najmu. Wynajmujący może nawet zastrzec tygodniowy termin bez konieczności udowadniania najemcy, że w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia obowiązującej umowy. Najemcę można też obciążyć dodatkowymi obowiązkami oraz opłatami. O ile w najmie tradycyjnym możliwe jest wyłącznie ustalenie kwoty czynszu i dodatkowych opłat za media, w najmie okazjonalnym można nawet nałożyć karę za palenie tytoniu w mieszkaniu.Do najmu okazjonalnego wynajmujących zniechęca jednak wizyta u notariusza. Z tym bowiem nierozerwalnie związana jest ta forma najmu. Nie ma w tym jednak żadnych, szczególnych komplikacji. Sama umowa nie jest bowiem zawarta w formie aktu notarialnego. Wystarczy forma pisemna. Sporządzenie aktu notarialnego konieczne jest tylko i wyłącznie w kontekście oświadczenia najemcy, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu wynajmującego – zaznacza Bartłomiej Kuźniar.Tak naprawdę zatem przed notariuszem musi stawić się wyłącznie najemca. Oczywiście lepiej, gdy na takim spotkaniu pojawi się również wynajmujący. To bowiem dobra okazja do skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów oraz dopięcia formalności, związanych z zawarciem umowy najmu okazjonalnego. A kto za to zapłaci? Strony powinny porozumieć się w zakresie poniesienia kosztu sporządzenia aktu notarialnego. Rozsądnym rozwiązaniem jest na przykład rozdzielenie kosztów po połowie. Praktyka pokazuje jednak, że najczęściej koszt ten ponosi wynajmujący. To wydatek rzędu 300-400 zł. Należy zatem podkreślić, że nie jest zadaniem notariusza sporządzenie umowy najmu okazjonalnego. On odpowiada wyłącznie za oświadczenie najemcy.