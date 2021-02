Ile kosztują najtańsze, nowe mieszkania?

W jakiej cenie znajdziemy najtańsze mieszkania w ofercie deweloperów? W których inwestycjach? Jaka mają powierzchnię? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości dompress.pl

Andrzej Oślizło, prezes Develii

Ceny mieszkań w projektach realizowanych we Wrocławiu i Gdańsku zaczynają się od 300 tys. zł. Oferta dotyczy najmniejszych lokali.

Cezary Grabowski, dyrektor marketingu i sprzedaży Bouygues Immobilier Polska

Angelika Kliś, członek zarządu Atal

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg SA.

Sebastian Barandziak, prezes Dekpol Deweloper

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper S.A.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Wawel Service

Tomasz Czubak, dyrektor Przygotowania Projektów Deweloperskich w Jakon

Mariola Żak, dyrektor marketingu i sprzedaży Aurec Home

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Aria Development

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Najtańsze mieszkania w ofercie Develii w cenie od 210 tys. zł dostępne są w osiedlu Słoneczne Miasteczko w Krakowie. W kwocie od 260 tys. zł można nabyć mieszkanie w inwestycji Ceglana Park w Katowicach. Ceny mieszkań w projektach realizowanych we Wrocławiu i Gdańsku zaczynają się od 300 tys. zł. Oferta dotyczy najmniejszych lokali.Kawalerki mamy aktualnie dostępne w Warszawie i Wrocławiu. Najtańsze lokale w tych miastach mieszczą się w inwestycjach Essentiel Talarowa na warszawskiej Białołęce oraz w Le Vert na wrocławskich Pilczycach. Pierwsza inwestycja jest w realizacji, natomiast druga przed startem budowy, ale już w sprzedaży.Najtańsza kawalerka o powierzchni 30 mkw. w kameralnym budynku w inwestycji Le Vert kosztuje ponad 278 tys. zł. W Essentiel Talarowa dostępne są kawalerki o wielkości niespełna 29 mkw. w cenie nieco ponad 279 tys. zł. Ta inwestycja wyróżnia się ekologicznymi elementami, jak panele fotowoltaiczne, system gromadzenia wody deszczowej, stacje ładowania pojazdów na prąd, czy białe poszycie dachu.Spośród osiedli, jakie mamy w ofercie w aglomeracji śląskiej, najtańsze mieszkanie dostępne jest w gliwickim projekcie Apartamenty Karolinki. Dwupokojowy lokal o metrażu 43 mkw. jest w cenie ponad 272 tys. zł. We Wrocławiu najmniej, zaledwie 247 944 zł, kosztuje kawalerka o powierzchni 33 mkw. wraz z balkonem o wielkości ponad 5 mkw., która jest dostępna w osiedlu Nowe Miasto Jagodno. Większe metraże w tej inwestycji również mają atrakcyjne ceny. Najtańszą dwójkę o powierzchni 43 mkw. i trójkę o metrażu 56 mkw. z przestronnymi balkonami kupić można odpowiednio za ponad 315 tys. zł i 393 tys. zł.W Krakowie w inwestycji Atal Kliny Zacisze za ponad 293 tys. zł nabyć można z kolei dwupokojowe mieszkanie o powierzchni prawie 42 mkw. W poznańskiej ofercie w Atal Warta Towers dostępne jest mieszkanie liczące 51 mkw., którego cena wynosi 388 tys. zł.W Warszawie najtańsze mieszkanie można znaleźć w inwestycji Osiedle Poematu. Lokal o metrażu ponad 36 mkw. kosztuje nieco ponad 324 tys. zł. W Łodzi najtańsze mieszkanie to kawalerka o powierzchni 31 mkw., która jest w ofercie za 235 tys. zł.Najbardziej atrakcyjne cenowo mieszkania oferujemy w Warszawie i Wrocławiu. W inwestycji Osiedle Życzliwa Praga na warszawskim Tarchominie najtańsze mieszkanie trzypokojowe bez garażu kosztuje ponad 426 tys. zł. Dwupokojowy lokal w tym osiedlu jest natomiast do nabycia w kwocie przeszło 334 tys. zł. W ofercie mamy również mikroapartamenty o powierzchni ponad 17 mkw. w cenie 197 780 zł.We Wrocławiu w inwestycji Roby Jagodno oferujemy mieszkania od 6200 zł/mkw. Lokal o powierzchni około 67 mkw. można kupić za 415 tys. zł. We wrocławskim projekcie Uroczysko III w sprzedaży mamy lokal o powierzchni około 32 mkw. w cenie ponad 245 tys. zł.Najtańsze mieszkania oferujemy obecnie w Osiedlu Kociewskim oraz Nowe Rokitki położonych koło Tczewa w cenie od 167 tys. zł brutto. W sprzedaży dostępne są mieszkania o powierzchni od 27 mkw. do 66 mkw.W Osiedlu Nowe Tysiąclecie w centrum Katowic, którego budowę już ukończyliśmy, z puli 345 mieszkań zostały ostatnie cztery mieszkania. Najmniejsze z nich, o metrażu ponad 48 mkw. kosztuje przeszło 423 tys. tys. zł. Kurczy się także oferta w budynku Hanza Tower w Szczecinie, którego budowa zostanie ukończona w tym roku. Najmniejsze mieszkanie o powierzchni prawie 30 mkw. jest dostępne w cenie ponad 291 tys. tys. zł.Wkrótce rozpoczniemy budowę osiedla Stacja Centrum w Pruszkowie, gdzie oddamy do użytku blisko 450 mieszkań. Najtańsze mieszkanie o metrażu przekraczającym 32 mkw. w tej inwestycji kosztuje 303 tys. zł. W prestiżowej inwestycji Osiedle Horizon w Gdańsku, której budowa również niedługo wystartuje, bo uzyskaliśmy właśnie prawomocne pozwolenie, za mieszkanie o powierzchni 35 mkw. trzeba zapłacić 345 tys. zł. W Bliskiej Woli Tower w Warszawie najmniejsze mieszkanie o wielkości 27,5 mkw. oferujemy w cenie 385 tys. zł.Nasza oferta obejmuje mieszkania i apartamenty o zróżnicowanych cenach i powierzchniach. We Wrocławiu jedne z najbardziej atrakcyjnych cenowo mieszkań oferujemy w inwestycji Lokum Verde. To niezwykłe osiedle z ogrodem i dziedzińcami pełnymi drzew, krzewów oraz stref relaksu położone z dala od zgiełku, na wrocławskim Zakrzowie. Inwestycja stanowi doskonały wybór dla osób, które cenią bliskość przyrody i przyjazne otoczenie. Ceny zaczynają się od 289 tys. zł.W podwrocławskiej Sobótce, tuż przy Parku Krajobrazowym usytuowane jest Lokum Monte. Wyjątkowa lokalizacja, wysoki standard i prywatna strefa wellness czynią je idealnym miejscem do życia, spędzania wolnego czasu, czy pracy zdalnej. Komfortowe mieszkania na tym osiedlu dostępne są w cenach od 279 tys. zł.W Krakowie mieszkania z naszej oferty można nabyć od 339 tys. zł. w inwestycji Lokum Vista. Położone na krakowskim Podgórzu Duchackim osiedle jest idealnym rozwiązaniem dla osób chcących korzystać z wygody życia w centrum, ale równocześnie ceniących ciszę i spokój.We wszystkich naszych inwestycjach systematycznie wprowadzamy atrakcyjne promocje, które stanowią dodatkowy bonus i spotykają się z zainteresowaniem przyszłych mieszkańców.W naszej ofercie klienci znajdą najtańsze mieszkania w krakowskiej inwestycji Piasta Park o metrażach 29 mkw. - 33 mkw. Ceny zaczynają się od 270 tys. zł. To doskonałe rozwiązanie dla młodych par oraz singli. Osiedle położone jest przy ulicy Piasta Kołodzieja, blisko Parku Mistrzejowickiego oraz zielonych terenów. Oferuje duże, atrakcyjne, tereny rekreacyjne w sąsiedztwie. Dzięki temu mieszkańcy mogą spędzać aktywnie czas na powietrzu, w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.Posiadamy szeroki wachlarz lokali w naszych inwestycjach. Najtańsze mieszkania nabywcy znajdą w inwestycji Pod Skarpą w Bydgoszczy, kosztują od 165 tys. zł. To kawalerki o metrażu 29 mkw. W poznańskich inwestycjach klienci mogą kupić lokale w cenie 275 tys. zł za 34 mkw. w drugim etapie inwestycji Kórnicka przy ulicy Lwowskiej. Poniżej 300 tys. zł dostępne są również mieszkania w kameralnej inwestycji przy ulicy Jeleniogórskiej w Poznaniu. Myślę, iż każdy klient naszej firmy znajdzie w ofercie coś ciekawego dla siebie.Realizujemy obecnie dwa pierwsze etapy osiedla Miasteczko Jutrzenki w warszawskiej dzielnicy Włochy. Osiedle cieszy się dużym zainteresowanym klientów. Ponad 70 proc. mieszkań z pierwszego etapu sprzedaliśmy w ciągu pół roku, podpisując 20 umów sprzedaży miesięcznie. Mieszkania w Miasteczku Jutrzenki mają powierzchnię od 38 mkw. do 90 mkw. Metr kwadratowy kosztuje od 8800 do 12 200 zł. Filozofią działania Aurec Home jest łączenie wysokiego standardu budownictwa z przystępnymi cenami.Najniższą cenę w naszej ofercie ma mieszkanie z inwestycji ST_ART Piątkowo, czyli 15-piętrowego wieżowca położonego w dobrze skomunikowanej północnej dzielnicy Poznania, od której zresztą wziął swoją nazwę. To 34 metrowa kawalerka w cenie ponad 290 tys. zł.W podpoznańskiej Dąbrówce oferujemy natomiast trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 65 mkw. w niskim domu wielorodzinnym w kwocie ponad 382 tys. zł. W ofercie mamy także apartamenty wypoczynkowe w inwestycji Apartamenty Koło Brzegu. Lokale są do nabycia w cenie od ponad 367 tys. za dwupokojowy apartament o powierzchni 34 mkw.Nasze, najtańsze lokale dostępne są w ofercie Nowego Osiedla Natura 2 w Wieliszewie koło Warszawy. Za jedyne 181 tys. zł można zostać właścicielem mieszkania o powierzchni ponad 29 mkw. Osiedle znajduje się na pograniczu Wieliszewa, terenów leśnych i Zalewu Zegrzyńskiego. Łatwy dojazd do centrum Warszawy, dzięki Szybkim Kolejom Miejskim oraz bogata infrastruktura w sąsiedztwie sprawiają, że ta lokalizacja jest dziś niezwykle popularna wśród osób poszukujących nowego mieszkania w pobliżu stolicy. Osiedle Natura 2 zostanie wyposażone w garaże podziemne, windy oraz pakiet Aria Eco Smart, w ramach którego części wspólne będą wspomagane energią z paneli fotowoltaicznych, a w mieszkaniach zostanie zamontowany smart system, który pozwoli na zdalne i inteligentne zarządzanie funkcjami mieszkania. W czasie dwóch miesięcy sprzedaliśmy blisko 50 proc. mieszkań w pierwszym etapie inwestycji.Pod koniec 2020 roku rozpoczęliśmy przedsprzedaż mieszkań w nowych etapach inwestycji Wolne Miasto w Gdańsku i Moja Północna na warszawskim Tarchominie, która przebiegła nadspodziewanie dobrze. Najtańsze mieszkania zostały już sprzedane. W ofercie gdańskiego Wolnego Miasta mamy jeszcze lokale dwupokojowe o powierzchni ponad 30 mkw. w cenie 285 tys. zł. Za niespełna 244 tys. zł można kupić mieszkanie o metrażu ponad 25 mkw. w inwestycji Moja Północna w Warszawie.