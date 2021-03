Budnex buduje w Gorzowie Sady 2

Budnex realizuje nową inwestycję mieszkaniową w Gorzowie. W ramach pierwszego etapu projektu Sady 2 powstanie 95 mieszkań, które mają być gotowe do odbioru w połowie 2023 roku.

Sady to bardzo zielone osiedle i pożądana lokalizacja ze świetną komunikacją i zapleczem handlowo-usługowym. Docelowo w tym miejscu chcemy zrealizować ponad 400 mieszkań. W pierwszym etapie, który planujemy oddać do użytku już za dwa lata, dostępne będą lokale o powierzchni od 33 do 77 m kw. – dodaje.

Inwestycja Sady 2 ma dostarczyć na rynek 400 nowych mieszkań. Powstaje w dzielnicy Górczyn. Pierwszy etap zakłada oddanie do 2023 roku 95 mieszkań o powierzchni od 33 do 77 m kw.Pierwszy etap inwestycji Sady 2 to pięciokondygnacyjny budynek w kształcie litery U. Wszystkie mieszkania będą miały balkony, w tym największe o powierzchni 15 mkw. W przyziemiu tego etapu powstanie 50 miejsc garażowych, a wokół realizowanego budynku zaprojektowane zostały dodatkowe miejsca postojowe dla mieszkańców. Jeszcze w pierwszym etapie osiedla deweloper przewidział wykonanie placu zabaw i zielonego wewnętrznego dziedzińca.W sąsiedztwie realizowanej inwestycji ulokowanych jest pięć spośród dziewięciu gorzowskich parków. Ponadto Sady są świetnie skomunikowane siecią autobusową z pozostałymi częściami miasta, a obok autobusów, przy ulicy Walczaka znajduje się też przystanek tramwajowy. Na uwagę zasługuje też aktualnie rozwijana sieć okolicznych ścieżek rowerowych. Niewątpliwym atutem lokalizacji inwestycji na obrzeżach rozbudowywanego od lat osiemdziesiątych osiedla jest też w pełni rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa. W są sklepy i galeria handlowa. Są też przedszkola, szkoły i hala sportowa, a niespełna kilometr od powstającego budynku znajduje się Szpital Wojewódzki oraz położona przy ul. Piłsudzkiego Gorzowska Lecznica Specjalistyczna.Za projekt inwestycji Sady 2 odpowiada gorzowski architekt Piotr Wiśniewski, a generalnym wykonawcą jest firma Budnex.Prócz inwestycji Sady 2 Budnex realizuje jeszcze na Górczynie ostatni etap osiedla przy Placu Jana Pawła II. Tutaj mieszkania mają być gotowe do odbioru już we wrześniu tego roku. Oczywiście nadal rozwijany jest projekt na Osiedlu Europejskim. W tej lokalizacji docelowo powstanie ok. 5,5 tys. mieszkań.