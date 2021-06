Jak deweloperzy dbają o rodziny z dziećmi?

Place zabaw, trampoliny, zjeżdżalnie, miniskwery, kluby mieszkańca, boiska to tylko kilka z wielu udogodnień na jakie mogą liczyć rodziny z dziećmi, które planują w najbliższej przyszłości zakup własnego „M”. Deweloperzy prześcigają się w realizowanych pomysłach, aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby jednej z największych grup klientów na rynku mieszkaniowym. Na jednym z osiedli powstanie nawet… statek piracki.

Przeczytaj także: Budownictwo ekologiczne. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy?

Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży w dziale projektów mieszkaniowych Echo Investments

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Plac zabaw Bezpieczne i ciekawie wyposażone place zabaw są dostępne w niemal wszystkich inwestycjach mieszkaniowych.

Anna Wojciechowska, dyrektor sprzedaży i marketingu Robyg w Gdańsku

Michał Melaniuk, Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi w Cordia Polska i Prezes Zarządu Polnord SA

Grzegorz Smoliński, Dyrektor Działu Sprzedaży w Dom Development

Anna Skotnicka-Ryś, Dyrektor Działu Handlowego firmy Profbud

Andrzej Gutowski, wiceprezes, dyrektor sprzedaży i marketingu RONSON Development

Angelika Kliś, Członek Zarządu ATAL S.A.

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development.

Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Portal RynekPierwotny.pl postanowił zapytać czołowych polskich deweloperów na jakie atrakcje i udogodnienia, w inwestycjach mieszkaniowych, mogą liczyć przyszli rodzice oraz rodziny z dziećmi. Według danych portalu najczęstszym rozwiązaniem, na które stawiają deweloperzy są place zabaw, które można znaleźć niemal w połowie sprzedawanych obecnie projektów mieszkaniowych. To jednak tylko początek szerokiego wachlarza propozycji jakie czekają na rodziców planujących zakup nowego „M”.Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ankiety portalu RynekPierwotny.pl.Z myślą o najmłodszych dzieciach tworzymy place zabaw, a dla tych starszych projektujemy zielone strefy rekreacyjne, gdzie bezpiecznie i kreatywnie mogą spędzać czas z rówieśnikami np. miejsca do wspólnych ćwiczeń, sąsiedzkie kino letnie czy podwieszane, bujane ławki. Dzięki udogodnieniom Echo Life Services zachęcamy rodziny do wspólnej aktywności na świeżym powietrzu, zapewniając m.in. stojaki i wieszaki rowerowe czy punkty naprawy jednośladów. W naszych budynkach mamy także pomieszczenia na wózki czy rowery, żeby nie trzeba było trzymać tych sprzętów w domu.Zajęte ręce np. przez wózek dziecięcy, zakupy czy rowerek mocno utrudniały poruszanie się po częściach wspólnych osiedla. Dlatego w miejscach do tej pory otwieranych domofonem, zainstalowaliśmy system automatycznego zwalniania zamków. Aby otworzyć drzwi lub furtkę wystarczy podejść w pobliże czujnika ze smartfonem, mającym wgraną aplikację i pociągnąć za klamkę. Windy też działają bezdotykowo – automatycznie przyjeżdżają i zabierają nas na właściwe piętro. A jeśli pod naszą nieobecność dziecko zapomni klucza, możemy je zdalnie wpuścić do mieszkania dzięki systemowi Echo Smart.Inwestycje Robyg to często "małe miasteczka" projektowane z myślą o każdej grupie wiekowej i zgodne z obecnym trendem 15-minutowych miast. Oznacza to, że każdy mieszkaniec może zaspokoić na naszych osiedlach swoje potrzeby życiowe w 15 minut od wyjścia z domu, poruszając się pieszo lub na rowerze. Tym samym jedna z naszych największych grup klientów, jaką stanowią rodziny z dziećmi może liczyć na wiele udogodnień. Najmłodsi znajdą na naszych osiedlach bogato wyposażone, bezpieczne place zabaw z odpowiednio dobranymi zabawkami kierowane do różnych grup wiekowych oraz parki tematyczne jak np. park sensoryczny. Na naszych inwestycjach tworzymy również wewnętrzne strefy kidsplay z zabawkami, grami, miejscami do rysowania, a nawet czytania i oglądania bajek.W związku z tym, iż zależy nam na wygodzie rodziców i dzieci na naszych osiedlach oprócz sklepów i punktów usługowych budujemy przedszkola i żłobki, a także w trosce o dobrą kondycję dzieci boiska, korty, zewnętrzne siłownie, miejsca do wypoczynku. Uważamy, że dzieci powinny mieć też stały kontakt z naturą, dlatego na naszych osiedlach planujemy rozległe strefy zielone z bogatą, różnorodną roślinnością. W sumie na naszych inwestycjach jest już ponad 52 ha terenów zielonych. Oswajamy też dzieci ze zwierzętami, stawiając na osiedlach domki dla ptaków i owadów oraz karmniki tak by dzieci z rodzicami mogły obserwować życie zwierząt. W naszej najnowszej inwestycji w Kowalach, miejscowości położonej w bliskim sąsiedztwie Gdańska, dokupiliśmy do działki przeznaczonej pod zabudowę ponad 2 ha lasu, by zapewnić najmłodszym i ich rodzicom miejsce do spacerów i zabaw.Poza udogodnieniami niezmierne ważne jest, by dzieci wychowywały się w zdrowej okolicy. Dlatego w naszych inwestycjach stosujemy ekologiczne rozwiązania sprzyjające środowisku oraz mieszkańcom i ich zdrowiu. W trosce o jakość powietrza tworzymy ogrody deszczowe i zielone dachy oraz inwestujemy w infrastrukturę przyjazną elektro i mikromobilności — ładowarki do pojazdów elektrycznych, ścieżki rowerowe, stojaki i wiaty na rowery oraz wygodne ciągi piesze. Dbamy też o odpowiedni mikroklimat na osiedlach, który zapewnia wysoka i niska roślinność.Cordia projektuje swoje osiedla tak, by każdemu dobrze się na nich żyło – również najmłodszym. Nie poprzestajemy więc na placach zabaw w wersji minimum, ale dbamy o atrakcyjną infrastrukturę dla mieszkańców w każdym wieku. Dobrym przykładem jest tutaj nasza nowa realizacja Villa Jaśkowa Dolina w Gdańsku, zlokalizowana w pięknej, zielonej części Wrzeszcza. Dla dzieci przewidzieliśmy w tym projekcie niezwykle rozbudowany plac zabaw… z tyrolką. Lubimy takie oryginalne rozwiązania. Warto też wspomnieć o Safrano w Krakowie, gdzie plac zabaw został wzbogacony o altanę „zbudowaną” z żywej wierzby.Z kolei na Zielonym Bemowie w Warszawie mamy dwa naturalne place zabaw otoczone zielenią, a cały obszar wewnątrz osiedla jest jednym, dużym terenem rekreacyjnym. Jest także atrakcja dla najmłodszych – sucha rzeka oraz pnie drzew, które mogą służyć zabawie. W projektach mamy też oczywiście bardziej standardowe rozwiązania, takie jak wygodne i łatwo dostępne wózkownie i rowerownie. Stawiamy również na rozległe tereny rekreacyjne, z których rodziny z dziećmi szczególnie chętnie korzystają. Villa Jaśkowa Dolina, o której już wspominałem, to aż 4500 mkw. zielonego ogrodu. To mnóstwo miejsca, żeby np. pograć w piłkę albo poćwiczyć z najmłodszym członkiem rodziny jazdę na rowerze. Dorośli mieszkańcy znajdą natomiast wytchnienie w strefie rekreacji z leżakami, hamakami i sąsiedzką biblioteką ogrodową.Nasze osiedla są przyjazne dla rodzin z dziećmi – tworzymy bezpieczne i ciekawie wyposażone place zabaw, a często także dodatkową infrastrukturę sportową i rekreacyjną np. boiska wielofunkcyjne, strefy relaksu, parkingi dla rowerów oraz miejsca rozwijające wyobraźnię, typu ścianka wspinaczkowa czy strefy zabaw. W ten sposób zachęcamy dzieci i ich rodziców do spędzania czasu na świeżym powietrzu, w otoczeniu zieleni oraz do integracji sąsiedzkiej. Warto nadmienić, że wybieramy lokalizacje inwestycji w pobliżu placówek edukacyjnych i komunikacji miejskiej, aby jak najbardziej ułatwić codzienność rodzinom z dziećmi.Projekt osiedla wygodnego dla rodzin dziećmi stanowi nie małe wyzwanie dla architektów i deweloperów, zwłaszcza, że wymagania przyszłych lokatorów stale rosną. Wysoki komfort mieszkania w połączeniu z bezpieczeństwem i odpowiednimi udogodnieniami to obecnie główne kryteria wyboru ich wymarzonego „M”. Tworząc osiedla przyjazne dla rodzin z dziećmi należy wziąć pod uwagę ich codzienne potrzeby m.in. dostępność środków transportu, bogatą ofertę edukacyjną, rozrywkową czy handlowo-usługową. Niezwykle ważna jest dla nich również lokalizacja. Z tego powodu już na etapie poszukiwania gruntów pod inwestycje zwracamy uwagę na umiejscowienie oraz okolicę przyszłego osiedla.Dla przykładu dużym atutem Osiedla Awangarda mieszczącego się na warszawskim Bemowie oraz Osiedla Yugo zlokalizowanego na Gocławiu jest bliskość sąsiadujących parków. Szachy plenerowe, place zabaw, kawiarnie, estrada, ścieżki rowerowe, tarasy nad wodą czy pływające pomosty to tylko kilka z wielu udogodnień miejsca, stwarzających nieograniczone możliwości i pozwalających na aktywne, przyjemne spędzanie czasu w rodzinnym gronie. Pobliskie tereny zielone to jednak nie wszystko.Poza atrakcjami w okolicy starajmy się zapewnić lokatorom rozrywkę również w miejscu zamieszkania. Dla małych pociech przewidujemy m.in. kolorowe place zabaw czy małpi gaj, dla dorosłych z kolei siłownie, pozwalające zadbać o kondycję lub odprężyć się po ciężkim dniu. W niedalekiej przyszłości chcielibyśmy pójść jednak o krok dalej. Biorąc pod uwagę chęć współistnienia z przyrodą, planujemy włączenie jej w codzienne osiedlowe życie, tworząc przy tym wspólne, ekologiczne atrakcje. Będzie to propozycja, która mamy nadzieje sprosta oczekiwaniom wszystkich Klientów na różnym etapie życia – singli, par oraz oczywiście wspomnianych rodzin z dziećmi. – mówi Anna Skotnicka-Ryś, Dyrektor Działu Handlowego firmy Profbud.Przez 20 lat działalności RONSON Development na polskim rynku, naszą misją jest budowanie z myślą o potrzebach wszystkich klientów, w szczególności rodzin z dziećmi. Dlatego wprowadziliśmy do naszego portfolio tzw. inwestycje samowystarczalne, gdzie przyszli mieszkańcy mogą w atrakcyjny sposób spędzać wolny czas i zaspokoić wszystkie najpilniejsze potrzeby. Jednym ze sztandarowych warszawskich projektów, bardzo chętnie wybieranym przez rodziny, jest Miasto Moje, gdzie zaprojektowaliśmy liczne place zabaw z trampolinami i zjeżdżalniami, plac gier, a w 5. etapie stanie duży statek piracki.Na terenie tego osiedla powstało także przedszkole oraz żłobek, a wewnętrzny pasaż został wyłączony z ruchu kołowego, by najmłodszym mieszkańcom zapewnić najwyższe bezpieczeństwo. Nasz ukłon w ich kierunku, to także budowanie blisko natury, w otoczeniu zieleni, aby mogli znajdować przestrzeń do aktywności na świeżym powietrzu. Ursus Centralny powstał w sąsiedztwie EKO Parku, a inna warszawska inwestycja – Nova Królikarnia, w sercu parku na Mokotowie, który sami zbudowaliśmy. Stworzyliśmy tam drewniany, kreatywny plac zabaw, który wpisuje się w ideę eko.Osoby planujące założenie rodziny oraz młodzi rodzice to jedna z najważniejszych grup zakupowych na rynku mieszkaniowym. Z naszego doświadczenia wynika, że rodziny z dziećmi decydując się na zakup mieszkania zwracają szczególną uwagę na lokalizację – priorytetem nie jest bliskość centrum miasta, ale dogodny dostęp do komunikacji miejskiej i zielona okolica oraz bliskość szkół i przedszkoli. Istotne jest także odpowiednie zagospodarowanie terenu osiedla – systemy bezpieczeństwa takie jak kontrola dostępu, monitoring czy ochrona, windy, a także brak barier architektonicznych i szerokie ciągi komunikacyjne ułatwiające poruszanie się w obrębie budynków i osiedla, co dziś jest w zasadzie standardem na inwestycjach ATAL.Klienci posiadający dzieci docenią także komfortowo zaprojektowaną przestrzeń wspólną zaaranżowaną zielenią, place zabaw oraz dostęp do miejsc służących rekreacji. Dodatkowym atutem są także rodzinne miejsca parkingowe, czyli stanowiska mieszczące dwa samochody.We wszystkich naszych inwestycjach o rodzinnym charakterze planujemy udogodnienia dla rodziców z dziećmi. Najbardziej rozpoznawalnym z nich jest wewnętrzna aleja na Osiedlu Botaniczna w Poznaniu, doceniana zarówno przez prasę designerską, jak i gremia branżowe - poprzez nominacje do nagród architektonicznych. Składa się ona z kilku stref sportowo-rekreacyjnych, adresowanych do dzieci w różnym wieku, w tym również do nastolatków, które chętnie korzystają z kosza czy ścianki wspinaczkowej.Wiele satysfakcji przynosi nam również plac zabaw na Osiedlu Księżnej Dąbrówki, który powstał przy etapie Rycerska 2. Podobnie jak w przypadku Botanicznej - również tutaj znajdują się sprzęty nie tylko dla najmłodszych, ale również stół ping-pongowy i stolika wymalowaną szachownicą. Natomiast niespodziewanym sukcesem okazał się w tym miejscu boulodrom - czyli pole do gry w boule.Każdą naszą inwestycję projektujemy z myślą o komforcie jej przyszłych lokatorów. Oczywiście rodzice z dziećmi mają potrzeby, o które staramy się dbać szczególnie. Jedną z najważniejszych zalet naszych inwestycji są ich lokalizacje. Projektujemy osiedla w miejscach, z których łatwo i komfortowo można dotrzeć do centrum miasta, zarówno komunikacją miejską czy aglomeracyjną, jak i własnym samochodem. Rodzice docenią również sąsiedztwo parków, szkół i przedszkoli, ale również kin i galerii handlowych. Ważne jest również zagospodarowanie samego osiedla. Tereny zielone sprzyjają zabawom i rodzinnym piknikom. Dzieci mogą również bawić się na budowanych przez nas placach zabaw. Wyposażenie budynków w ciche i szybkie windy, a także podjazdy pozwala rodzinom na łatwe wyjście z wózkiem na spacery.Kolejnym elementem będącym standardem w naszych inwestycjach, na który zwracają uwagę rodzice z dziećmi, jest pakiet antysmogowy. Pozwala on na oddychanie w mieszkaniu czystszym powietrzem, filtruje go z grzybów czy kurzu. To element systemu bezpieczeństwa, na który w naszych nowych osiedlach składa się również technologia Home Managment System. Pozwala on na implementację w lokalach rozwiązań z zakresu automatyki mieszkaniowej, a te na kontrolowanie za pomocą aplikacji urządzeń działających w domu i w razie potrzeby zdalną interwencję. Kwestie bezpieczeństwa dopełnia infrastruktura dająca możliwość zamontowania monitoringu wizyjnego osiedli.Udogodnienia dla rodzin z dziećmi nie mają dla nas charakteru dodatkowego, lecz są integralnym elementem naszych projektów. Projektujemy i realizujemy osiedla przyszłości, w zgodzie z filozofią zrównoważonego budownictwa, która uwzględnia rozwiązania z obszaru ekologii i well-being. Naszym celem są osiedla zachęcające do aktywnego stylu życia i sprzyjające kontaktowi z przyrodą. Jesteśmy przekonani, że taka przyjazna, zrównoważona przestrzeń już sama w sobie jest wartością dla wszystkich mieszkańców.W naszych projektach proponujemy m.in. strefy relaksu na świeżym powietrzu, obszerne tarasy zielone patia, place zabaw, kluby mieszkańca, stoły do gry w szachy, boiska, siłownie i wiele innych elementów istotnych dla rodzin z dziećmi oraz dla wszystkich osób aktywnych. Co istotne, takie udogodnienia tworzą spójne, funkcjonalne całości. Na przykład w Soleil de Malta w Poznaniu, budowa tej inwestycji jest na finiszu, znajdzie się wyjątkowa strefa relaksu: z leżakami, nowoczesnymi ławkami i pergolą. Będzie połączona z placem zabaw dla dzieci oraz boiskiem do gry w siatkówkę plażową. W Vitalité w Warszawie, ten projekt jest także tuż przed zakończeniem budowy, mieszkańcy będą korzystać m.in. z boiska wielofunkcyjnego, siłowni ze strefą kibica, a nawet pagórka do zjazdu na sankach.