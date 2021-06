Osiedle Lema 28 w Krakowie od Wawel Service

Osiedle przy ulicy Lema 28 w centrum Krakowa, usytuowane obok krakowskiego Parku Lotników, wchodzi w III etap budowy. W ramach inwestycji Wawel Service do sprzedaży trafia 67 mieszkań.

Osiedle Lema 28 - hol Specjalnie zaprojektowane dla tej inwestycji przez uznanego, francuskiego artystę Pierre`a VOISIN elementy graficzne zdobić będą hole i korytarze budynku.

W trzecim budynku o tarasowym układzie powstaną mieszkania o powierzchni od 31 mkw. do 97 mkw., które będą miały balkony o metrażu do 10 mkw. albo duże tarasy do 52 mkw.Elewacje graniczne siedmiokondygnacyjnego budynku pokryją pnącza. Zielenią będzie także wypełniony dziedziniec rekreacyjny znajdujący się wewnątrz posesji. Starannie zaprojektowana zieleń wpływać będzie na mikroklimat tego miejsca, które pomyślane zostało tak by, w jak największym stopniu sprzyjało wypoczynkowi.Inwestycję Lema 28 cechują proste formy i bryły o jasnej kolorystyce oraz funkcjonalnych przestrzeniach wspólnych. Specjalnie zaprojektowane dla tej inwestycji przez uznanego, francuskiego artystę Pierre`a VOISIN elementy graficzne zdobić będą hole i korytarze budynku.W ramach inwestycji powstaną także naziemne parkingi i podziemne miejsca postojowe. Na parterach budynków powstaną lokale usługowe.W pobliżu osiedla znajduje się lubiany przez mieszkańców miasta Park Lotników i hala widowiskowo-sportowa Tauron Arena, do których można dość spacerem. W sąsiedztwie usytuowany jest także Park AWF, Staw Dąbski, basen z centrum rekreacyjnym, a także centra handlowe Plaza i M1. Niedaleko znajduje się również Park Wodny i Multikino. Zaledwie kilkanaście minut zajmie mieszkańcom Lema 28 dojazd do ścisłego centrum miasta, na Bulwary Wiślane i krakowski Rynek. Przystanki tramwajowe i autobusowe mieszczą się tuż obok osiedla.Za projekt Lema 28 odpowiadają architekci z pracowni Boniakowski i Skucińska - Dej Architekci we współpracy autorskiej z Małgorzatą Tobiasz, Jolantą Szot – Grzywnowicz, Barbarą Kopiec, Lucyną Malinowską, Anną Żydzik, Katarzyną Piekarz i Jesús’em Ramírez Fernández.