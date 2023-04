Jakie plany mają deweloperzy mieszkaniowi na najbliższe 2 lata?

Jaką strategię działania przyjęli deweloperzy mieszkaniowi? Ile nowych inwestycji trafi w tym roku na rynek? Jakie mieszkania znajdą się w nowych projektach? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Develia S.A.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Orawska Vita - Develia Develia planuje rozbudowę banku ziemi.

Angelika Kliś, członek zarządu Atal

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

Boaz Haim, prezes Ronson Development

Monika Mazur, prezes zarządu w Wawel Service

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Joanna Janowicz, dyrektor zarządzająca w firmie Constructa Plus

Damian Tomasik, założyciel Alter Investment

Piotr Ludwiński, dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów w Archicom

Dariusz Nagórski, dyrektor ds. inwestycji Aria Development

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Planujemy rozbudowę banku ziemi. Aktualnie na gruntach znajdujących się w naszym portfolio możemy zbudować około 8000 mieszkań. Poszukując atrakcyjnych działek, koncentrujemy się głównie na miastach, w których już działamy, czyli Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach.Uważnie obserwujemy rynek i dostosowujemy podaż do zainteresowania i możliwości zakupowych klientów. Planujemy wprowadzić do sprzedaży nowe etapy realizowanych już projektów oraz nowe inwestycje. W tym roku stawiamy na istotny rozwój segmentu portfela mieszkań na wynajem, chcemy być również aktywni na rynku partnerstw oraz w obszarze przejęć i konsolidacji. Interesują nas perspektywiczne projekty, jak np. zakup działki z wydanym już pozwoleniem na budowę, na której można w szybkim tempie zrealizować inwestycję mieszkaniową.W 2023 roku planujemy wprowadzić co najmniej 14 nowych inwestycji o łącznej liczbie 3820 mieszkań. Wprowadzone już w tym roku do sprzedaży projekty to Ogrody Andersa (Gliwice) i Naramowice Odnova (Poznań) oraz Atal Strachowicka (Wrocław). W przyszłym roku chcielibyśmy utrzymać to tempo.W naszej strategii na ten rok oraz kolejne lata dużą wagę przykładamy do unowocześniania budynków i na przykład wyposażanie nowych projektów w fotowoltaikę. Bardzo nam także zależy na kreowaniu efektownych i przyjaznych mieszkańcom części wspólnych, w tym terenów zewnętrznychi klatek schodowych.Planujemy dalszy rozwój w obszarze wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, przede wszystkim na terenie Warszawy, ale jesteśmy również właścicielem działki w ścisłym centrum Pruszkowa. W tym roku rozpoczniemy realizację zupełnie nowych inwestycji, a także kontynuację kolejnych etapów w projektach już rozpoczętych. W przedsprzedaży właśnie pojawił się wyjątkowy budynek na warszawskiej Woli – Apartamenty Karlińskiego 5, przy ul. Karlińskiego 5. Z kolei na Bródnie w inwestycji Warszawski Świt można już podpisywać umowy na nowe mieszkania z kolejnych etapów tego naszego flagowego projektu.Część inwestycji będziemy wykańczać pod klucz, co znacznie zmniejszy koszty i przyspieszy wprowadzanie się do mieszkań. Klient będzie mógł kupić gotowe i wykończone mieszkanie, czego większość deweloperów nie oferuje i to będzie nas wyróżniało na tle konkurencji. Co również nas wyróżnia i jest już na stałe wpisane w strategię firmy, to rozwijanie budownictwa zrównoważonego, z wykorzystaniem ekotechnologii w związku z rosnącymi kosztami utrzymania i trendem związanym energooszczędnością.Kontynuujemy budowę osiedla domów jednorodzinnych w Ożarowie Mazowieckim z naturalnych materiałów, z ogrzewaniem podłogowym i pompą ciepła jako głównym źródłem ogrzewania oraz wentylacją mechaniczną, która umożliwia swobodną cyrkulację powietrza i rekuperację. Domy są przygotowane do montażu systemu fotowoltaicznego.W planowanych inwestycjach wielorodzinnych, które uruchomimy na warszawskiej Białołęce i w podkrakowskiej Zawadzie, pompy ciepła i fotowoltaika oraz ogrzewanie podłogowe będą standardem. Warto podkreślić, że są to inwestycje, które generują mniej odpadów i są efektywne energetycznie, dzięki zastosowaniu naturalnych materiałów przyjaznych środowisku i całkowicie nieszkodliwych dla zdrowia mieszkańców, co gwarantuje niskie koszty utrzymania mieszkania.W bieżącej działalności jesteśmy bardzo aktywni, cały czas wprowadzamy do sprzedaży nowe osiedla i nie zamierzamy zmieniać naszych planów w tym zakresie. Wszystkie budowy są realizowane zgodnie z harmonogramami. Podtrzymujemy cel sprzedażowy na 2023 rok na poziomie ponad 2,5 tys. mieszkań. Utrzymujemy stabilne marże, dysponujemy dużym bankiem ziemi, szukamy też gruntów w nowych lokalizacjach i nie wykluczamy wejścia do kolejnych miast.Nasz plan na najbliższe lata zakłada dalszy, stabilny wzrost. Koncentrujemy się na dobrych wynikach sprzedażowych, rentowności realizowanych inwestycji oraz satysfakcjonującym poziomie marż.Obecnie w budowie mamy blisko 2 tysiące mieszkań. W 2023 roku spodziewamy się skończyć kolejne etapy warszawskich projektów – Ursus Centralny II b oraz II c, Miasto Moje VI, Osiedle Vola oraz Eko Falenty. Poza tym, inwestycję Grunwaldzka Między Drzewami w Poznaniu, Viva Jagodno II b we Wrocławiu oraz Nowe Warzymice IV i Nową Północ I a w Szczecinie.W 2023 rozpoczniemy nowe projekty – kolejny etap luksusowego projektu Nova Królikarnia w Warszawie, Zielono Mi na Mokotowie oraz inwestycję przy ulicy Bełchatowskiej w Poznaniu.Będziemy też dążyć do tego, aby rozwinąć drugi filar naszego biznesu – sektor najmu instytucjonalnego. W ramach stworzonej marki LivinGO na przestrzeni najbliższych trzech lat powstanie blisko 1 700 lokali na wynajem, a nasze plany zakładają dalsze zwiększanie banku ziemi.Aktualnie w ofercie mamy sześć inwestycji w Krakowie – w tym dwie z mieszkaniami gotowymi do obioru: Piasta Park oraz Zielone Mogilany i dwie inwestycje w Katowicach, w tym jedną - Bytkowska 2.0 – również gotową do odbioru. Oferujemy klientom również inwestycje w górach: Osada Czorsztyn nad Jeziorem Czorsztyńskim oraz Novi Mocarni w Kościelisku, która jest naszą, tegoroczną premierą. W planach mamy również wprowadzenie do sprzedaży kolejnych inwestycji mieszkaniowych w Krakowie, Katowicach oraz w polskich górach. Już wkrótce rozpoczniemy przedsprzedaż inwestycji w Będzinie. Wiosna tego roku to również rozpoczęcie kolejnych etapów naszych najlepiej sprzedających się projektów - Piasta Park VI w krakowskich Mistrzejowicach i Bytkowska III w Katowicach. Kolejne, atrakcyjne inwestycje pojawią się w naszej ofercie jesienią.Nasza strategia jest niezmienna od lat i polega na systematycznym wprowadzaniu do portfolio takich projektów, które odpowiadają na aktualne potrzeby klientów. Nasze działania opieramy o model francuski, który doskonale sprawdził się w czasach trudniejszej koniunktury. Najważniejsza jest dla nas funkcjonalność i komfort przestrzeni, dlatego skupiamy się na kameralnych inwestycjach z poszukiwanymi na rynku kompaktowymi mieszkaniami, takimi jak lokale dwupokojowe na niespełna 40 mkw. czy trzypokojowe na niespełna 60 mkw. Koncentrujemy się również na wysokim standardzie, który sprawia, że inwestycja zyskuje na wartości w czasie. Projektujemy eleganckie części wspólne, zagospodarowujemy tereny przy budynkach, budując boiska, place zabaw i zielone strefy relaksu.Stawiamy też na ekologię i dlatego w każdej naszej inwestycji znajdują się minium trzy rozwiązania przyjazne środowisku, takie jak zielone dachy, ładowarki do samochodów elektrycznych, retencja wody opadowej, energooszczędne oświetlenie czy budki dla ptaków i domki dla owadów.W tym roku planujemy wprowadzić do sprzedaży ponad 650 mieszkań. Dwie inwestycje w Warszawie – Nova Talarowa, w której przewidzieliśmy 142 mieszkania i Osiedle Lumea 2 z 127 lokalami już są w sprzedaży. Kolejne projekty, które planujemy to blisko 400 mieszkań na czterech osiedlach – trzech na warszawskim Bemowie i jednym na Pradze.Przez najbliższe dwa lata, a nawet odrobinę dłużej, będziemy skupieni na czterech nowych inwestycjach w centrum Poznania. Nasza strategia nie zmienia się względem tego, co realizowaliśmy w ostatnich latach. Po raz kolejny stawiamy na inwestycje o ponadprzeciętnym standardzie w prestiżowych lokalizacjach, które trafią raczej w gust klientów szukających swojego mieszkania docelowego niż tych, którzy stawiają pierwsze kroki na rynku nieruchomości.W projekcie Dom Książki, w budynku mieszczącym przez wiele lat znaną poznańską księgarnię z całą pewnością zachowamy oryginalną bryłę i odnowimy neon będący znakiem rozpoznawczym tej części poznańskiego centrum. W nowej odsłonie Dom Książki będzie inwestycją mieszkaniową, gdzie na każdej kondygnacji znajdzie się od 6 do 7 lokali.Trzy kolejne projekty są także inwestycjami mieszkaniowymi. Zbudujemy w nich nowe domy wielorodzinne w historycznym otoczeniu. Pierwszy powstanie w dzielnicy Stare Miasto, w okolicach Garbar, przy skrzyżowaniu ulic Wierzbowej i Grobli. Drugi, w dzielnicy Jeżyce, z którą jesteśmy już mocno kojarzeni w Poznaniu. Inwestycja będzie zlokalizowana u zbiegu ulic Poznańskiej i Wąskiej, a naprzeciw niej powstanie park kieszonkowy, co jest możliwe dzięki naszej współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Jeżyce. Trzeci z projektów powstanie przy Rynku Łazarskim.Strategia Alter Investment na najbliższe dwa lata koncentruje się wokół zwiększenia skali działalności poprzez zakup kolejnych gruntów, które będą gotowe do zagospodarowania po uzyskaniu pozwolenia na budowę w perspektywie 2-3 lat. Aktualnie mamy podpisane umowy sprzedaży na wszystkie nasze grunty z pozwoleniem na budowę. Potwierdza to utrzymujący się popyt na takie projekty. Także grunty, które w najbliższym czasie uzyskają pozwolenia na budowę, cieszą się wciąż zainteresowaniem deweloperów. Dotyczy to na przykład inwestycji przy ul. Madalińskiego w Gdańsku, w której będzie można wybudować 23 mieszkania.Strategia Grupy Archicom na kolejne lata pozostaje niezmienna. Przez ponad 35 lat funkcjonowania na rynku mieliśmy okazję prowadzić działalność w kilku cyklach gospodarczych, a zgromadzone w ten sposób doświadczenia i wiedza pozwalają nam dziś sprawnie adaptować się do zmieniających się uwarunkowań biznesowych i ekonomicznych.Okres spowolnionej sprzedaży i mniejszego popytu na nieruchomości mieszkaniowe poświęcamy przede wszystkim na optymalizację procesów, a także wprowadzenie poszczególnych inwestycji do nowego statusu, zakładającego ich realizację do momentu wypracowania pełnej gotowości na wprowadzenie do sprzedaży. W ten sposób nie wstrzymujemy działań i jesteśmy w stanie reagować na bieżąco na zainteresowanie naszymi nieruchomościami wśród potencjalnych nabywców. W najbliższym czasie z pewnością wprowadzimy do sprzedaży nowe etapy popularnych, wrocławskich osiedli – Sady nad Zieloną oraz Awipolis.Przede wszystkim zadbaliśmy w Grupie Aria o dywersyfikację działalności i obecnie rozwijamy się organicznie. Pracujemy nad nowymi inwestycjami m.in. budową dużego osiedla w Legionowie, ale o szczegółach będziemy mogli mówić, gdy projekt będzie bardziej zaawansowany. Dosłownie przed chwilą wprowadziliśmy do sprzedaży 3 etap nowego Osiedla Natura 2 w Wieliszewie.Ze względu na zapaść na rynku kredytów, prawdopodobnie w tym roku nie wprowadzimy do sprzedaży nowej inwestycji.W Dekpol Deweloper stawiamy na nieustanny rozwój i poszerzanie kompetencji pracowników, aby zapewniać klientom obsługę na najwyższym poziomie. Do głównych zadań wyznaczonych przez nas na lata 2023-2024 z pewnością należy realizacja planu poprzez aktywną sprzedaż i budowanie długotrwałych relacji z klientami. Ukierunkowanie na wysoką jakość obsługi oraz badanie zadowolenia nabywców wskaźnikiem NPS, wzmacnianie działań prospectingowych i poszerzanie koszyka rekomendacji, a także dostosowywanie contentu marketingowo-sprzedażowego do zmieniających się trendów i wyprzedzanie ich.