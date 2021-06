Instytucjonalny najem mieszkań. Resi4Rent nowym liderem

Firma Resi4Rent oferuje najemcom 2140 mieszkań, czyli o 91 więcej niż Fundusz Mieszkań na Wynajem, dotychczasowy lider na rynku instytucjonalnego najmu mieszkań - ustalił portal GetHome.pl. O to miano powalczą również niemiecka firma TAG Immobilien oraz szwedzka Heimstaden Bostad. Na rynku najmu instytucjonalnego inwestują już także m.in. Aurec Capital Poland, Zeitgeist Asset Management, Fundusz Catella czy Grupa LRC.

To pierwsza inwestycja tej firmy w Trójmieście. Wcześniejsze zrealizowała we Wrocławiu, Łodzi i Warszawie. Ustaliliśmy, że łącznie Resi4Rent posiada już 2140 mieszkań na wynajem – mówi ekspert portalu GetHome.pl Marek Wielgo.

Jednak już teraz ta firma jest największym graczem na rynku instytucjonalnego najmu mieszkań w naszym kraju – zauważa Marek Wielgo.

Oczywiście te liczby nie robią wrażenia. Nasz rynek najmu jest zdominowany przez indywidualnych właścicieli, którzy – jak się szacuje – oferują co najmniej 1,2 mln mieszkań na wynajem. W rękach wszystkich inwestorów instytucjonalnych jest zaś zaledwie ok. 4,5 tys. tego typu lokali – mówi ekspert GetHome.pl.

Ta prognoza wydaje się bardzo realna, bo coraz więcej firm deweloperskich jest skłonna sprzedawać na etapie realizacji całe budynki właśnie inwestorom instytucjonalnym – uważa Marek Wielgo.

Firmy działające od lat w krajach zachodnioeuropejskich oceniają, że także w Polsce coraz więcej osób będzie skazanych na najem ze względu na rosnące ceny mieszkań oraz wymogi kredytowe banków w kwestii wkładu własnego. Ponadto coraz liczniejszą grupą wśród najemców są osoby, które nie chcą wiązać się wieloletnim kredytem, np. gdy charakter pracy wymaga częstej zmiany miejsca zamieszkania. W efekcie wzrośnie popularność najmu, która w naszym kraju jest na razie niewielka w porównaniu z krajami Europy Zachodniej – komentuje Marek Wielgo.

W I kwartale 2021 roku przeciętny miesięczny czynsz spadł w porównaniu do analogicznego kwartału 2020 roku.

Resi4Rent to firma, którą trzy lata temu utworzyły firma deweloperska Echo Investment oraz Griffin Real Estate (w imieniu globalnego funduszu inwestycyjnego PIMCO). Jej celem na najbliższych pięć lat jest wprowadzenie na rynek najmu co najmniej 10 tys. mieszkań. Resi4Rent właśnie wykonała kolejny krok w tym kierunku. W jej najnowszym budynku, który powstał przy ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku, na najemców czeka 301 lokali, od jedno- do trzypokojowych.W Resi4Rent zapewniają, że pandemia COVID-19 nie spowodowała masowego odpływu najemców. W Łodzi i Wrocławiu wynajętych jest ponad 95% lokali. Natomiast 99% obłożeniem firma szczyci się w Browarach Warszawskich. To jej największa inwestycja w stolicy. Oferuje tu 450 mieszkań na wynajem. Ponadto w trakcie komercjalizacji są wprowadzone na warszawski rynek najmu w pierwszym kwartale tego roku mieszkania przy ulicach: Taśmowej i Suwak. Firma ujawnia, że trzy czwarte najemców to osoby poniżej 34 roku życia. Najchętniej najmowane są mieszkania dwupokojowe – salon z aneksem kuchennym i osobną sypialnią.Prezes Resi4Rent Sławomir Imianowski zapewnia, że firma nie zamierza zwalniać inwestycyjnego tempa. W budowie lub w fazie zaawansowanego planowania jest już ok. 4 tys. mieszkań. Resi4Rent zaoferuje je najemcom także w Krakowie i Poznaniu.I podkreśla, że pionierami na nim nie byli zagraniczni inwestorzy. Jako pierwszy w mieszkania na wynajem zaczął inwestować dotychczasowy lider, czyli Fundusz Mieszkań na Wynajem, który jest komercyjnym przedsięwzięciem Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundusz rozpoczął działalność w 2014 r., a w jego posiadaniu jest łącznie 2049 mieszkań w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.Według niego, będzie ich jednak szybko przybywać. Eksperci ThinkCo oceniają, że już w 2023 r. inwestorzy instytucjonalni będą oferowali w największych aglomeracjach 11 tys. mieszkań na wynajem, a za cztery lata będzie ich co najmniej 37 tys.Jednym z największych jest szwedzka firma Heimstaden Bostad, która posiada 103,3 tys. mieszkań na wynajem w Norwegii, Szwecji, Danii, Holandii, Niemczech i Czechach. W ubiegłym miesiącu Heimstaden Bostad poinformowała o zakupie 2496 mieszkań od firmy Budimex Nieruchomości. Powstaną one w ramach 13 projektów realizowanych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. Budowy rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończą w latach 2023-25. Wartość tej transakcji to ok. 1,4 mld zł. Oznacza to, że za cztery lata Szwedzi będą mieli w swoim portfolio co najmniej 3783 mieszkania. Kilka miesięcy temu kupili bowiem w Warszawie 1287 mieszkań. Wybudują je dla Szwedów w formule build-to-rent firmy Eiffage Immobilier oraz Marvipol Development. Pierwszy budynek ze 136 mieszkaniami ma być gotowy jeszcze w tym roku. Pozostałe trafią na rynek najmu w 2022 i 2023 r.Bardzo ambitne plany inwestycyjne ma także niemiecka firma TAG Immobilien, która w Niemczech (głównie we wschodniej części) zarządza ponad 88 tys. mieszkań na wynajem. Na początku 2020 r. TAG Immobilien przejęła wrocławską firmę deweloperską Vantage Development, by zrealizować cel, jakim jest budowa lub zakup w najbliższych pięciu latach nawet 8-10 tys. mieszkań na wynajem. Dariusz Pawlukowicz z zarządu Vantage Development informuje, że na różnym etapie przygotowania są inwestycje we Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi obejmujące łącznie ok. 7 tys. mieszkań. A ile jest gotowych? We Wrocławiu firma rozpoczęła właśnie komercjalizację pierwszych 100 lokali pod marką Vantage Rent. W tym roku firma planuje zakończenie budowy kolejnych mieszkań pod wynajem we Wrocławiu i Poznaniu. Na rynku ma ich być łącznie ponad 500. Do końca przyszłego roku – jak zapewnia Dariusz Pawlukowicz – ich liczba ma przekroczyć 2 tys.Jednak oprócz tych czterech firm na rynku instytucjonalnego najmu mieszkań inwestują już także m.in. Aurec Capital Poland, Zeitgeist Asset Management, Fundusz Catella czy Grupa LRC. Wszyscy mają na celowniku wyłącznie największe miasta, w których w dłuższej perspektywie spodziewany jest wzrost liczby mieszkańców migrujących z małych miast i powiatów, a w efekcie - wzrost popytu na mieszkania na wynajem.Według niego, nie bez znaczenia dla inwestorów jest też fakt, że u nas rentowność inwestycji w mieszkania na wynajem jest obecnie dużo wyższa.