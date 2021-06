Osiedle Latte na warszawskich Bielanach od Unidevelopment

Na warszawskich Bielanach powstaje nowa inwestycja mieszkaniowa od Unidevelopment. Osiedle Latte to sześciopiętrowy budynek ze 124 mieszkaniami, które mają powstać do końca 2022 roku.

Przeczytaj także: Osiedle Leśna Sonata w Sopocie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Latte - wizualizacja Sześć pięter, 124 mieszkania, nowoczesna architektura budynku i funkcjonalność - tak przedstawia się projekt nowej inwestycji Unidevelopment na warszawskich Bielanach.

Bielany są postrzegane przez klientów jako bardzo dobra lokalizacja. W bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Latte znajdują się sklepy, galeria handlowa, restauracje, kawiarnie, a także szkoły i przedszkola. W odległości ok. 1 km od osiedla usytuowana jest stacja metra Młociny, z której do centrum Warszawy dojechać można w. 20 minut - mówi Barbara Kunicka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Unidevelopment. Ogromnym atutem Bielan jest niewątpliwie bliskość licznych terenów zielonych takich jak Las Bielański, Las Młociński, Stawy Brustmana, do których z naszego osiedla można dotrzeć spacerem w kilkanaście minut. Do oddalonego o 4 km Kampinoskiego Parku Narodowego, najlepiej wybrać się rowerem. Wszystko to sprawia, że Bielany cieszą się zainteresowaniem osób o różnym stylu życia – zarówno tych, którzy odnajdują się w klimatach wielkomiejskich, jak i tych, którzy cenią sobie spokój i bliskość natury – dodaje Barbara Kunicka.

Przeczytaj także: Osiedle Szmaragdowy Park w Gdańsku już w sprzedaży

Osiedle Latte powstanie przy ulicy Sokratesa 7, na Bielanach w Warszawie. W sześciopiętrowym budynku o podwyższonym standardzie znajdą się 124 mieszkania o powierzchni od 28 mkw. do 106 mkw., z czego siedem lokali będzie dwupoziomowych. Ceny mieszkań zaczynają się od 11 400 zł/mkw. Budowa ma ruszyć w sierpniu br., a zakończyć się pod koniec 2022 roku.Budynek ma cechować nowoczesność i funkcjonalność. Nieruchomość będzie miała na elewacji elementy drewna i kamienia, a na jednej z jej ścian pojawi się artystyczny mural. Mieszkania będą miały duże drewniane okna, zapewniające dostęp do naturalnego światła oraz przestronne tarasy o metrażu sięgającym nawet 45 mkw. Na parterze przewidziano wysokie, bo trzyipółmetrowe mieszkania z ogródkami, z których największy liczyć będzie 107 mkw. powierzchni. Na parterze znajdzie się ponadto pięć lokali przeznaczonych na cele usługowe.Przyszli mieszkańcy osiedla Latte będą mieli do dyspozycji stojaki rowerowe oraz samodzielne stacje serwisowe, przy których będzie można dokonać drobnych napraw swojego jednośladu. Komfort i poczucie bezpieczeństwa zapewnią wideodomofony i monitoring wizyjny, którym zarządzać będzie dedykowana ochrona. Z myślą o mieszkańcach, na Osiedlu Latte pojawi się przestrzeń do odpoczynku. Będzie to miejsce kameralne, podzielone na dwie strefy – otwartą i bardziej wydzieloną, zaciszną. W części otwartej zaprojektowane zostały ławki z urokliwymi pergolami, których ozdobą będą rosnące na nich pnącza kwiatów. Strefa ta charakteryzować będzie się również niższym nasadzeniem zieleni, co pozwoli na swobodną organizację drobnych aktywności fizycznych. Drugą ze stref wyznaczy żywopłot. Odpoczynek zapewnią tu licznie posadzone kwitnące krzewy oraz drzewa. Całość zwieńczy taras z długą drewnianą ławką oraz leżankami.Mieszkania z osiedla Latte trafiły właśnie do sprzedaży rezerwacyjnej.Unidevelopment prowadzi obecnie w stolicy także dwie inne inwestycje mieszkaniowe zlokalizowane na Ursusie (Osiedle Ursa Sky) oraz Bemowie (Osiedle Coopera).