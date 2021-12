Apartamenty Bergera w Poznaniu - rusza budowa

EBF Development rusza z budową nowej inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu. Apartamenty Bergera to 7 - kondygnacyjny budynek wielorodzinny ze 134 mieszkaniami.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Apartamenty Bergera Apartamenty Bergera powstaną na Wildzie przy ulicy Gothilifa Bergera.

Apartamenty Bergera powstaną na Wildzie przy ulicy Gothilifa Bergera. To 7 - kondygnacyjny budynek składający się z 2 segmentów. Architektura budynku uzupełni przestrzeń ulicy przy jednoczesnym zachowaniu spójności z charakterem wildeckiej zabudowy. W ramach projektu powstaną 134 mieszkania i apartamenty o powierzchni od 33 do 131 mkw. Na potencjalnych klientów czekają kawalerki jak i lokale -2, -3, -4 i -5 pokojowe. W mieszkaniach na parterze pojawią się ogródki, a w pozostałych – balkony lub loggie. Wybrane lokale będą uzupełniać przestronne tarasy o powierzchni nawet do 126 mkw oraz panoramiczne przeszklenia gwarantujące doskonałe doświetlenie wnętrz. Pod budynkiem powstaną 2 hale garażowe, gdzie znajdzie się 155 miejsc postojowych. Do dyspozycji mieszkańców będą także cichobieżne windy oraz komórki lokatorskie. Ceny rozpoczynają się od 10.500 złotych brutto za mkw, zakończenie budowy planowane jest na grudzień 2023 roku.Projekt zostanie zrealizowany na poznańskiej Wildzie, czyli dzielnicy o utrwalonym historią i tradycją niepowtarzalnym klimacie. Lokalizacja inwestycji pozwala na dostęp do sklepów i punktów handlowo – usługowych, dróg rowerowych, placówek dydaktycznych i zdrowotnych oraz obiektów sportowych i kulturalnych. Ten rejon Poznania słynie także z pełnego warzyw i owoców rynku, urokliwych kawiarni i restauracji oraz częstych inicjatyw społecznych. Wilda jest oczywiście dobrze skomunikowana nie tylko z centrum, ale też pozostałymi dzielnicami Poznania. Komunikacja miejska pozwala na dotarcie do praktycznie każdego zakątka miasta, a bliskość dworca PKP daje możliwość dalszych podróży.EBF Development to deweloper, który działa na rynku mieszkaniowym w Poznaniu i Zielonej Górze.