Stan surowy czy wykończenie pod klucz? To decyzja, którą musi podjąć każdy nabywca mieszkania. I choć pierwsza opcja wydaje się korzystniejsza, to "mieszkanie pod klucz" ma wiele zalet, szczególnie ważnych w obecnych czasach. Lokal zakupiony w takim pakiecie daje bowiem nabywcy gwarancję niezmienności cen oraz dotrzymania terminu, co jest niezwykle istotne w dobie rosnących kosztów materiałów budowlanych i problemów z dostępnością ekip wykończeniowych. Jak często zatem klienci wybierają tę opcję i jaki jest jej koszt? O to RynekPierwotny.pl zapytał przedstawicieli największych firm deweloperskich w Polsce.

Przeczytaj także: W ofercie deweloperów brak tanich mieszkań

Karolina Guzik, menadżer sprzedaży w spółce mieszkaniowej Skanska

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak często klienci wybierają mieszkanie pod klucz? "Mieszkanie pod klucz" ma wiele zalet. Lokal zakupiony w takim pakiecie daje nabywcy gwarancję niezmienności cen oraz dotrzymania terminu.

Katarzyna Unold, Dyrektorka Zarządzająca ACCIONA w Polsce

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

Grzegorz Smoliński, Dyrektor Działu Sprzedaży w Dom Development S.A.

Cezary Grabowski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Bouygues Immobilier Polska

Zbigniew Juroszek, prezes ATAL

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Teresa Witkowska, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu NAPOLLO Residential Sp. z o. o.

W zeszłym roku wprowadziliśmy na rynek nasz autorski koncept wykończeniowy Sitta by Skanska – w wybranych mieszkaniach na warszawskim osiedlu Holm House 3. To rozwiązanie, które umożliwia wprowadzenie się do lokalu zaraz po odebraniu do niego kluczy. I chociaż w Polsce wciąż najbardziej popularny jest zakup mieszkania w stanie deweloperskim, widzimy rosnące zainteresowanie klientów pakietami wykończeniowymi „pod klucz” i przypuszczamy, że trend ten będzie się nasilał. Przemawia za tym wiele realnych korzyści.Zakup mieszkania „pod klucz” wiąże się z większym komfortem, który towarzyszy nabywcom już od momentu zrealizowania transakcji. Po pierwsze – nie muszą poświęcać czasu na żmudne poszukiwania fachowców, którzy są trudno dostępni i kosztowni. Po drugie, nie muszą poświęcać czasu na skrupulatną kontrolę tego, czy wszystkie prace przebiegają prawidłowo i terminowo. Wykończenie „pod klucz” jest również gwarancją tego, że nad koncepcją aranżacji czuwał sztab wykwalifikowanych architektów, a realizacja projektu wnętrza została wykonana solidnie i z należytą starannością.Istotna jest także kwestia związana z budżetem – ceny materiałów budowlanych stale rosną. Zakup w pełni wykończonego mieszkania jest więc pewnego rodzaju formą zabezpieczenia przed kosztami, których – w momencie samodzielnego planowania budżetu remontowego – nabywcy po prostu nie są w stanie przewidzieć z wyprzedzeniem.W przypadku zakupu mieszkania w celach inwestycyjnych, wybór lokalu wykończonego „pod klucz” wiąże się też możliwością natychmiastowego wynajmu i czerpania z niego zysku – to właśnie zaleta pakietów wykończeniowych, którą niejednokrotnie zauważali i doceniali nasi klienci.Chociaż zakup wykończonego lokalu niesie ze sobą wiele korzyści dla nabywców, nie da się ukryć, że w porównaniu z zakupem mieszkania w standardzie deweloperskim, jest dla nich większą inwestycją. Jednak może ona okazać się o wiele lepszym rozwiązaniem – szczególnie dla tych klientów, którzy nie mogą liczyć na dodatkowy kredyt gotówkowy, przeznaczony wyłącznie na wykończenie mieszkania w stanie deweloperskim.Wykończenie mieszkania pod klucz z roku na rok zyskuje na popularności. W ACCIONA mniej więcej od około 12-18 miesięczny obserwujemy to także wśród naszych klientów. Powodów może być kilka. W Polsce, mimo rosnących cen, coraz częściej mieszkania kupowane są jako mieszkania inwestycyjne. Taki lokal, by mógł niezwłocznie trafić na rynek, musi zostać szybko ukończony, aby inwestor zaczął na nim zarabiać. Kolejną kwestią, która przyczyniła się do zainteresowania tym rozwiązaniem, jest fakt braku dostępnych na rynku ekip budowlano-remontowych i bardzo długi czas oczekiwania na fachowców. Opcja wykończenia pod klucz całkowicie wyklucza takie zagrożenie, a dodatkowo w ramach niej klienci mogą liczyć na projekt architekta wliczony w koszty oraz dostęp do najnowszych materiałów i kolekcji w przystępnych cenach (wynegocjowane przez studia stawki są zwykle lepsze niż te prezentowane na rynku). W świetle ostatnich wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie i wzrostem cen za materiały budowlane na skutek sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś, czy też przerwaniem łańcuchów dostaw np. materiałów z Ukrainy, może to być dodatkowe zabezpieczenie przed nagłym przekroczeniem budżetu na wykończenie mieszkania. Studia mają hurtową politykę zakupową i kontraktują zarówno pracowników, jak i materiały w dłuższym horyzoncie czasowym oraz na korzystniejszych warunkach niż klient indywidualny. Wiele studiów oferuje kilka pakietów do wyboru. Pakiety charakteryzują się dokładnym opisem, co się w nich zawiera i w jakim koszcie, także z góry wiadomo, w jakim budżecie zamknie się usługa wykończeniowa nowo nabytego mieszkania. Wykończenie pod klucz jest więc wygodną i bezpieczną opcją, która zaoszczędza wiele czasu, nerwów a ostatecznie – także pieniędzy nabywcy mieszkania z rynku pierwotnego.Wykończenie mieszkania „pod klucz” to rozwiązanie, które w ostatnich latach jest coraz częściej wybierane przez klientów. Według danych współpracującej z nami pracowni projektowej Galerie Venis obecnie z opcji tej korzystają właściciele 18 proc. kupowanych nieruchomości. Spodziewamy się, że odsetek ten będzie się zwiększał ze względu na dwucyfrową inflację i szybko rosnące ceny materiałów budowlanych.Podpisując z deweloperem umowę o wykończenie mieszkania „pod klucz”, nabywca otrzymuje gwarancję ceny i pewność, że nie zmieni się ona w trakcie procesu remontowego. Decydując się na taką usługę, otrzymujemy również obietnicę, że wszystkie zamówione materiały zostaną dostarczone na czas, co w obecnej sytuacji politycznej i ekonomicznej jest bardzo istotne. Wspomnę tutaj o ostatnich zakłóceniach w dostawie drewna, stali czyli surowców ceramicznych do produkcji gresu i sanitariatów, które są spowodowane wojną w Ukrainie. Następnym ważnym benefitem jest terminowe wykonanie usługi – wybierając współpracę ze sprawdzoną przez dewelopera pracownią, uzyskujemy gwarantowaną datę odbioru gotowego lokalu.Jeśli chodzi o ceny, przeciętny koszt wykończenia mieszkania pod klucz to ok. 1300 zł za metr kwadratowy bez kuchni, zabudowy, mebli oraz sprzętu AGD oraz 2500-3000 zł z uwzględnieniem tych elementów. Należy jednak pamiętać, że jest to wartość uśredniona. Finalna kwota, jaką musi zapłacić usługobiorca, zależy od wielu czynników, jak m.in. rodzaj pakietu wykończeniowego, niestandardowe rozwiązania czy modyfikacje poszczególnych instalacji lokalu.Dom Development był pierwszym deweloperem w Polsce, który wprowadził ofertę „pod klucz” na tak szeroką skalę. To rozwiązanie pozwala oszczędzić czas oraz niweluje problemy związane z samodzielnym nadzorem nad wykończeniem mieszkania. Z roku na rok coraz więcej klientów decyduje się na zakup programów wykończeniowych. Pandemia spowodowała wzrost zainteresowania tym rozwiązaniem, które zwalniało klientów z konieczności kontaktu z ekipami remontowymi czy wizyt w sklepach.W naszej ofercie znajdują się cztery programy wykończeniowe, stworzone z myślą o zróżnicowanych potrzebach naszych Klientów. Osoby kupujące lokal w celach inwestycyjnych wybierają zwykle atrakcyjne cenowo pakiety „Dom”, które pozwalają na oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów. Natomiast klienci decydujący się na zakup mieszkania na własne potrzeby częściej decydują się na pakiety „Komfort”, z wykorzystaniem droższych materiałów. W tych projektach ważne jest dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb i gustu przyszłych mieszkańców.Oferta „pod klucz” w Dom Development to nie tylko szeroki wybór materiałów, ale przede wszystkim pełna, kompleksowa usługa – od projektu po wykonanie. Nasi architekci z Działu Aranżacji Wnętrz podpowiadają ciekawe rozwiązania w oparciu o najnowsze wnętrzarskie trendy, sprawdzone i zaufane ekipy wykończeniowe zajmują się realizacją, a inspektorzy nadzorują jakość, terminowość i zgodność z projektem. Ponadto, wszystkie prace i elementy są objęte dwuletnią rękojmią, co daje dodatkowy komfort klientom.Wycena wykończenia mieszkania jest ustalana w każdym przypadku indywidualnie, gdyż zależy od zakresu prac, rodzaju programu i metrażu lokalu.Zainteresowanie naszych klientów programami wykończeniowymi pod klucz stale rośnie. Dzięki wsparciu naszych partnerów – doświadczonych pracowni projektowych działających na terenie Warszawy, Wrocławia, Poznania i Gdyni klienci nie muszą się martwić o formalności, czasochłonny wybór i dostawy materiałów, stałą kontrolę wykonawców oraz budżetu. Wykończenie pod klucz to rozwiązanie idealne dla osób, które chcą mieszkać w stylowym i modnym wnętrzu, ale nie mają czasu, aby się zająć remontem i poszukiwaniem wykwalifikowanej ekipy wykończeniowej. Zespoły profesjonalistów z pracowni projektowych zapewniają w pakietach m.in. projekt, materiały, realizację, nadzór i gwarancję. Ceny zależą od wybranego projektu oraz firmy i zwykle klienci płacą od metra kwadratowego. Możliwość wykończenia mieszkań pod klucz będzie zyskiwać na popularności, gdyż coraz więcej osób i tak szuka projektantów wnętrz na własną rękę, a wybierając opcję „pod klucz”, otrzymują nie tylko projekty renomowanych i sprawdzonych pracowni, ale także najwyższej jakości materiały i doświadczoną ekipę remontową.ATAL S.A. stworzył program wykończeń mieszkań ATAL Design. Obecnie około 50% naszych klientów decyduje się na wykończenie z nami swojego mieszkania.Kupując mieszkanie w ATAL klienci dokonują decyzji czy lokal ma zostać wykończony czy oddany w stanie deweloperskim. Decydując się na opcję wykończenia w programie ATAL Design klienci mogą wybrać jeden z trzech standardów – standard, standard plus lub VIP. Różnią się one między sobą różnorodnością użytych materiałów oraz sprzętów, jednak każdy z nich zapewni szybkie i bezproblemowe wprowadzenie się do gotowego mieszkania. Specjaliści ATAL odpowiadają za obsługę logistyczną, transportową, projektową i montażową.Ceny trzech pakietów są zależne od inwestycji, których ATAL w Polsce prowadzi kilkadziesiąt jednocześnie.Pomysł na projektowanie i wykończenie mieszkań pod klucz zrodził się w efekcie licznych zapytań potencjalnych klientów o taką usługę. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie w 2011 roku do życia został powołany specjalny zespół, który obecnie funkcjonuje jako pracownia projektowa YouNick Design.Ciągła, długofalowa współpraca pomiędzy naszym działem rozwoju produktu, działem sprzedaży i marketingu a architektami pozwala nam przedstawiać klientom kompleksową ofertę zakupu mieszkania wraz z wykończeniem pod klucz, wyposażeniem w zabudowę kuchenną czy meble ruchome. Cenimy sobie tę współpracę, gdyż pozwala nam ona dostosowywać usługę projektowania i wykończenia pod klucz do dynamicznych zmian rynkowych. Usługa jest butikowa jak same projekty, w zgodzie z najnowszymi trendami.Nasi klienci najczęściej sięgają po indywidualne projekty wnętrz, dające nieograniczone możliwości i spektakularne efekty. Dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród klientów inwestorów, cieszą się także spersonalizowane pakiety „pod klucz”, które można by powiedzieć, że są rozwiązaniem pudełkowym gotowym do realizacji, ale oferującym coś ponad standard – możliwość dostosowania gotowego rozwiązania do wybranych preferencji nabywcy. Takie podejście zapewnia niepowtarzalny efekt końcowy przy założonym budżetu. Na wykończenie mieszkania pod klucz decyduje się od 10% do 30% klientów, zależnie od charakteru inwestycji. Cena usługi zaczyna się od poziomu 900 zł/mkw. przy standardowych propozycjach projektantów.Wykończenia mieszkań po klucz cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Po pierwsze dlatego, że ceny takich pakietów są bardzo często akceptowalne, np. dla klientów Napollo propozycja pakietów wykończeniowych kształtuje się w przedziale od 990 do 1790 zł/mkw. Po drugie, podpisując umowę na „mieszkanie pod klucz”, klient posiada gwarancję na okres 24 miesięcy ze strony firmy wykończeniowej, z którą współpracuje deweloper. Zaletą jest również oszczędność czasu, gdyż taka umowa zapewnia kontrolę architekta oraz nadzór budowlany nad całością. Klient nie musi się martwić o doglądanie ekipy budowlanej czy zakup materiałów. Warto również podkreślić, że firmy projektowe współpracujące z deweloperami przy wykończeniu wnętrz znają nieruchomość praktycznie „od podszewki” i wiedzą, jakie rozwiązania sprawdzą się w danym budynku oraz co realnie mogą zaproponować klientowi.