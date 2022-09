Sezon na wynajem mieszkania: ceny w górę, dostępność maleje

Zbliżająca się jesień to tradycyjnie już okres wzmożonego ruchu na rynku wynajmu mieszkań. Z doniesień Otodom wynika, że w tym roku sezon rozpoczął się wyjątkowo wcześniej. Zainteresowanie najemców wzrosło bowiem już w lipcu, gdy liczba zapytań była o blisko ¼ wyższa niż miesiąc wcześniej. Wynajmujący nie mogli jednak przebierać jak w przysłowiowych ulęgałkach.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak w ostatnim czasie prezentowało się zainteresowanie mieszkaniami na wynajem?

Jakie zmiany średniej ceny mieszkania na wynajem odnotowano w największych polskich miastach?

Gdzie ceny wynajmu mieszkań są najwyższe, a gdzie najniższe?

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie liczba wyszukiwań w kategorii mieszkań na wynajem zwiększyła się znacząco i po najbardziej intensywnym okresie w tym roku, jakim był marzec 2022 r., ustabilizowała się na nowym, wyższym poziomie – mówi Karolina Klimaszewska, analityczka Otodom.

Zainteresowanie mieszkaniami na wynajem Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie liczba wyszukiwań w kategorii mieszkań na wynajem zwiększyła się znacząco

Małe mieszkania na wynajem poszukiwane przez studentów

Więcej, ale drożej

Obecna sytuacja na rynku sprzyja wynajmującym, ale nie najemcom. Mieszkań na wynajem brakuje, a chętnych jest na tyle dużo, że wynajmujący mogą pozwolić sobie na castingi, komu wynająć swoją nieruchomość. Trudno spodziewać się odwrócenia tego trendu, bo choć wraz z rozpoczęciem roku akademickiego poszukujących może być mniej, to wysokie ceny ogrzewania, prądu czy kredytów, będą zmuszać właścicieli do podwyższania czynszu, co w konsekwencji może prowadzić do szukania przez najemców tańszych alternatyw. Dla studentów może być to akademik, chociaż liczba dostępnych miejsc jest w nich ograniczona. Młode osoby być może zdecydują się na powrót do rodzinnego domu bądź znalezienie lokum z niższym czynszem poza miastem mając na uwadze dłuższy dojazd do centrum – mówi Karolina Klimaszewska, analityczka Otodom.

Wojna za wschodnią granicą Polski i zbliżający się początek roku akademickiego znacząco wpłynęły na rynek najmu.Eksperci zwracają uwagę na fakt, że największym powodzeniem cieszą się ogłoszenia dotyczące niewielkich mieszkań, a zatem też często tańszych. To właśnie w ich kierunku chętniej spoglądają studenci i to te oferty znikają najszybciej. Im większy metraż, tym mniejszy spadek dostępnej oferty. W porównaniu z 28 lutego br., w ostatnim dniu wakacji było aż o 64% mniej ofert mieszkań do 20 mkw. i o 51% mniej mieszkań o powierzchni 20-40 mkw. W przypadku większych metraży dostępnych było o 46% mniej lokali o powierzchni 40-60 mkw. oraz o 42% mniej tych liczących 60-80 mkw.Potencjalni najemcy muszą się jednak liczyć z wyższymi cenami wynajmu . Wraz ze stopniowym odbudowywaniem się oferty średnia cena dostępnych mieszkań w miastach delikatnie spadała od kwietnia br., jednak od czerwca obserwowany jest ponowny wzrost. Mieszkanie o powierzchni od 20 do 40 mkw. wynajmiemy od ok. 20% do nawet 35% drożej niż w ostatnich dniach lutego 2022 r. Za najem lokalu o powierzchni 40-60 mkw. trzeba przygotować budżet o średnio od 20% do 40% większy niż na początku roku. Z kolei mieszkania o metrażu 60-80 mkw. zdrożały średnio od 8% w Katowicach do 40% w Krakowie.Największy wzrost cen notowany jest we Wrocławiu przy jednocześnie najsilniej przebranej ofercie. W sierpniu zapłacimy tu średnio aż o niemal 1400 zł miesięcznie więcej (3890 zł) niż jeszcze w lutym br. (2754 zł). Znaczne wzrosty czynszów odnotowano także w Warszawie – średnio o 1000 zł (5293 zł w sierpniu br., 4295 zł w lutym br.) czy w Krakowie – 890 zł (3456 zł w sierpniu br., 2570 zł w lutym br.).