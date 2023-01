Przeludnione mieszkania to nie tylko problem najbiedniejszych? © Ivan Kruk - Fotolia.com

Polska od dawna przoduje w statystykach dotyczących przeludnienia lokali i domów. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, czy wyłączenie najbiedniejszych osób z analizy zmienia tę sytuację.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Ivan Kruk - Fotolia.com Przeludnione mieszkania to nie tylko problem najbiedniejszych?

Łotwa - 40,1%

Rumunia - 38,8%

Bułgaria - 36,2%

Polska - 34,5%

Chorwacja - 34,4%

Włochy - 25,2%

Grecja - 25,0%

Litwa - 23,0%

Estonia - 13,8%

Czechy - 13,7%

Węgry - 12,7%

Szwecja - 11,3%

Austria - 10,5%

Słowenia - 9,7%

Portugalia - 8,7%

Niemcy - 8,4%

Francja - 6,9%

Dania - 6,8%

Finlandia - 5,7%

Belgia - 4,3%

Hiszpania - 4,3%

Irlandia - 3,0%

Holandia - 2,1%

Podawanie informacji Eurostatu dotyczących przeludnienia lokali i domów już od pewnego czasu jest stałym zwyczajem krajowych mediów. We wspomnianych statystykach Polska nie wypada dobrze, choć trzeba odnotować poprawę z lat 2013 - 2021. Mowa o spadku odsetka mieszkańców Polski zasiedlających przeludnione lokum z 44,8% do 35,7%. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili sprawdzić, jak wynik Polski wygląda na tle innych krajów Starego Kontynentu po wykluczeniu najmniej zamożnych gospodarstw domowych.Dzięki dokładniejszej analizie danych Eurostatu możemy ustalić, jak w 2021 r. po wykluczeniu najbiedniejszych rodzin oraz singli przedstawiał się udział gospodarstw domowych mieszkających w przeludnionym lokum. Mówiąc o najbiedniejszych, mamy na myśli gospodarstwa domowe z dochodem mniejszym niż 60% krajowej mediany. Po wykluczeniu takich osób, odsetek mieszkańców poszczególnych krajów zasiedlających przeludnione lokum wyglądał następująco w 2021 roku:Powyższe informacje potwierdzają, że nawet po wyłączeniu grupy zdecydowanie najbiedniejszych gospodarstw domowych, sytuacja mieszkańców pięciu krajów pod względem przeludnienia lokali i domów wygląda źle. Chodzi o Łotwę, Rumunię, Bułgarię, Polskę oraz Chorwację. Znacznie lepiej prezentują się natomiast wyniki dotyczące Czech oraz Węgier. W przypadku Polski, pewnym pocieszeniem jest spadek analizowanego wskaźnika z 41,2% (2013 r.) do 34,5% (2021 r.).