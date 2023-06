Jakie ceny mieszkań na ścianie wschodniej?

Tzw. ściana wschodnia, a więc województwa na wschodzie naszego kraju, postrzegana jest jako część Polski z niższymi cenami mieszkań, niż w centrum i na zachodzie. I rzeczywiście - ceny w stolicach wschodnich województw są istotnie znacznie niższe niż w wiodących metropoliach. Na tzw. prowincji stawki jednak nie odbiegają od siebie.

Przeczytaj także: Ceny mieszkań na rynku pierwotnym stabilizują się?

Ceny w “Polsce A”

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnie ceny mieszkań w ofercie deweloperów Jak wynika z danych analitycznych BIG DATA portalu RynekPierwotny.pl - w każdej wielkomiejskiej lokalizacji ceny nowych mieszkań przekraczają 10 tys. zł. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnie ceny mieszkań oferowanych na rynku wtórnym Tańsze nieruchomości znajdziemy w Łodzi i w aglomeracji katowickiej. Identycznie ma się rzecz w przypadku rynku wtórnego. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Ceny w “Polsce B”

Lublin

Rzeszów

Białystok

Olsztyn

Na prowincji wszędzie podobnie

Jeśli przyjrzeć się cenom mieszkań w Polsce , można dojść do wniosku, że rynek nieruchomości w naszym kraju dzieli się jakby na dwa światy. Pierwszy - ten drogi, napędzany wieloma inwestycjami i dużym popytem - to rynek kilku największych miast (Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Kraków) i najbardziej topowych lokalizacji turystycznych - np. Zakopane, Karpacz, Sopot, Świnoujście itp. W takich ośrodkach ceny mieszkań są największe. Średnia stawek przekracza zazwyczaj wyraźnie 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy.W pozostałych stolicach województw stawki są wyraźnie niższe, choć należy zaznaczyć, że niektóre lokalizacje- pozornie drugorzędne - szybko nadrabiają dystans cenowy do czołówki, co oznacza, że jest duże wzięcie na nieruchomości mieszkaniowe w takich miastach - zazwyczaj również przez klienta inwestycyjnego.Używając określenia “Polska A” mamy na myśli oczywiście wspomniane wyżej lokalizacje wielkomiejskie. Eksperci portalu GetHome.pl, postanowili sprawdzić, jak obecnie przedstawiają się tam stawki za nowe mieszkania.Jak wynika z danych analitycznych BIG DATA portalu RynekPierwotny.pl - w każdej wielkomiejskiej lokalizacji ceny nowych mieszkań przekraczają 10 tys. zł. Tańsze nieruchomości znajdziemy w Łodzi, która mimo że powierzchniowo i ludnościowo należy do największych ośrodków w kraju, to jednak znacznie ustępuje cenowo topowym lokalizacjom. Tańsze mieszkania znajdziemy też w aglomeracji katowickiej. Identycznie ma się rzecz w przypadku rynku wtórnego, co pokazuje poniższy wykres.Jak na tym tle kształtują się ceny mieszkań w stolicach województw wschodnich?Lublin - stolica województwa lubelskiego- to miasto o pięknej, bogatej historii, atrakcyjnej ofercie turystycznej i kulturalnej, to także prężny ośrodek akademicki. Z najnowszych danych BIG DATA portalu RynekPierwotny.pl wynika, że metr kwadratowy mieszkania w Lublinie kosztuje aktualnie przeciętnie 9400 zł/ mkw. Aktualnie w ofercie rynkowej w Lublinie jest ponad 3300 mieszkań. Podaż wzrosła o ponad 20 procent rok do roku.Choć średnia cen w Lublinie wynosi ponad 9000 zł, w rzeczywistości kupujący mogą przebierać w tańszych ofertach. W promieniu kilku kilometrów od centrum możemy znaleźć mieszkania ze stawkami wynoszącymi nieco ponad 7000 zł/mkw. Przykładem takiej inwestycji może być nowy kompleks mieszkaniowy przy ulicy Koncertowej 7.Z danych BIG DATA portalu RynekPierwotny.pl wynika, że metr kwadratowy mieszkania w stolicy województwa podkarpackiego kosztuje aktualnie 8850 zł. Jest to stawka aż o 40 procent niższa od przeciętnej ceny mieszkania w Warszawie. Aktualnie w ofercie rynkowej w Rzeszowie jest ponad 1800 mieszkań.Najtańsze lokale w budynkach wielorodzinnych są oferowane w cenach nawet poniżej 6000 zł/mkw. Przykładem może być inwestycja Dworzysko Park. Ceny mieszkań w tym projekcie wielorodzinnym wynoszą nieco ponad 5700 zł od metra kwadratowego.Wg Big Data RynekPierwotny.pl metr kwadratowy mieszkania w Białymstoku kosztuje na chwilę obecną niecałe 9400 zł. Mieszkania w Białymstoku mocno podrożały - stawki wzrosły aż o 48 procent w ciągu roku. Obecnie w ofercie sprzedażowej na rynku białostockim jest ponad 700 mieszkań.Za najtańsze zapłacimy już nieco ponad 6000 zł od metra kwadratowego. Villa Antoniuk to projekt mieszkaniowy zlokalizowany przy ul. Hallera 1,3. Stawki za lokale w tej inwestycji zaczynają się od 6600 zł od metra kwadratowego.Olsztyn - stolica Warmii i Mazur to piękne historyczne miasto położone w bardzo atrakcyjnej części Polski - w krainie tysiąca jezior. Olsztyn jest więc bardzo ciekawą lokalizacją turystyczną. To też ośrodek akademicki. Taki stan rzeczy przekłada się na ceny nieruchomości. Okazuje się, że to właśnie Olsztyn jest najdroższą lokalizacją wśród stolic województw wschodnich. Wg danych RynekPierwotny.pl metr kwadratowy mieszkania w Olsztynie kosztuje aktualnie ponad 11 tysięcy 300 złotych od metra kwadratowego, a więc zaskakująco drogo. Stawki okazują się tu wyższe niż w Łodzi, Katowicach czy Poznaniu.Dokładniejsze przyjrzenie się olsztyńskiej ofercie mieszkaniowej pokazuje jednak, że nie ma tu problemu ze znalezieniem mieszkań w znacznie niższych cenach - nawet poniżej 7000 zł/mkw. Takie stawki obowiązują choćby w przypadku inwestycji wielorodzinnej Kołobrzeska 36B.Jak więc widzimy na powyższych przykładach, stolice województw tzw. ściany wschodniej rzeczywiście kuszą wyraźnie niższymi cenami mieszkań niż obowiązujące w metropoliach. Taka alternatywa może być atrakcyjna zwłaszcza ludzi młodych, którzy rozważają wyjazd do większych ośrodków. Co prawda zarobki w metropoliach są wyższe, ale znacznie wyższe są też ceny nieruchomości.Co ciekawe - wyraźnych różnic cen nie obserwuje się analizując stawki z małych miasteczek oddalonych od metropolii. Na tzw. prowincji - niezależnie w której części kraju - mieszkania kosztują podobnie. Chodzi o cenowy przedział rzędu 5500 - 6500 zł/mkw.