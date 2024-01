Materiały budowlane tanieją kolejny miesiąc z rzędu

Pierwsza tegoroczna publikacja średniej dynamiki cen materiałów budowlanych autorstwa Grupy PSB Handel, obejmująca statystyki za cały 2023 rok, już po raz czwarty z rzędu zakomunikowała jej spadek poniżej zera. Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl w minionym grudniu średnio wyniósł on -2,6 proc. rdr, z kolei w relacji mdm regres stawek ograniczył się do -0,2 proc. Tym sposobem na krajowym rynku materiałów budowlanych intensywność korekty wielomiesięcznej drożyzny nie tylko ulega utrwaleniu, ale wręcz przybiera na sile.

Średnia dynamika cen materiałów budowlanych w okresie XII 2021-XII 2023 Grudniową kontynuację korekty cen materiałów budowlanych w wymiarze -2,6 proc. należy zakwalifikować już jako znaczącą.

Dynamika cen materiałów budowlanych w grudniu 2023 W dalszym ciągu liderem wzrostów pozostaje cement-wapno jako pozycja najmocniej zwyżkująca rok do roku o blisko 17 proc., wyprzedzając farby, lakiery (+7,1 proc.) i chemię budowlaną (+3,1 proc.).

Dynamika sprzedaży Grupy PSB w grupach asortymentowych w grudniu 2023 W opinii ekspertów Grupy PSB „dynamika sprzedaży w grudniu 2023 r. w relacji rok do roku była zróżnicowana, z wyraźnym spadkiem w kategoriach produktowych związanych m.in. ze wznoszeniem domów (cement, wapno -44%, otoczenie domu -42%, dachy, rynny -28%) oraz wzrostem w grupach asortymentowych dotyczących remontu wnętrz (wykończenia +31%, dekoracje +7% czy narzędzia +6%)".

Grudniową kontynuację korekty cen materiałów budowlanych w wymiarze -2,6 proc. należy zakwalifikować już jako znaczącą. Od września średni spadek cen wyniósł już w sumie 5 proc., a co ciekawe, na razie niewiele wskazuje na to, by sytuacja w przewidywalnej przyszłości miała ulec radykalnej zmianie.Odczyt dynamiki cen materiałów budowlanych autorstwa Grupy PSB Handel S.A, w grudniu ponownie zaskoczył swą intensywnością, tym bardziej, że ma miejsce w środowisku gospodarczym wciąż wysokiej i trudnej do przezwyciężenia rodzimej inflacji. W dalszym ciągu liderem wzrostów pozostaje cement-wapno jako pozycja najmocniej zwyżkująca rok do roku o blisko 17 proc., wyprzedzając farby, lakiery (+7,1 proc.) i chemię budowlaną (+3,1 proc.).Tym razem nie zmienił się wynoszący 7 do 13 stosunek grup towarowych drożejących i taniejących w relacji rok do roku. Wśród tych drugich, jak przed miesiącem, wyróżniają się płyty OSB z drewnem oraz izolacje termiczne, tym razem z cenowym regresem rdr rzędu odpowiednio -24,7 proc. i -8,5 proc.W świetle postępującej przeceny materiałów budowlanych, w końcówce ubiegłego roku dość ciekawie prezentowały się parametry popytu na poszczególne grupy asortymentowe. W opinii ekspertów Grupy PSB „dynamika sprzedaży w grudniu 2023 r. w relacji rok do roku była zróżnicowana, z wyraźnym spadkiem w kategoriach produktowych związanych m.in. ze wznoszeniem domów (cement, wapno -44%, otoczenie domu -42%, dachy, rynny -28%) oraz wzrostem w grupach asortymentowych dotyczących remontu wnętrz (wykończenia +31%, dekoracje +7% czy narzędzia +6%)”.Dodatnia dynamika sprzedaży była udziałem ośmiu grup towarowych, ujemna zaś wystąpiła w dwunastu przypadkach, czyli dokładnie odwrotnie niż miesiąc wcześniej. Tym razem może to sugerować, że za spadkami cen materiałów budowanych przynajmniej w istotnej części stoi niewystarczający na nie popyt.Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl szczególnie ciekawie, acz i dość niepokojąco wygląda grudniowe załamanie popytu na cement - wapno, czyli podstawową grupę towarową wykorzystywaną w budownictwie. Poważny regres popytowy zanotowały ponadto: otoczenie domu, dachy - rynny, płyty OSB – drewno, sucha zabudowa czy izolacje termiczne, czyli kolejne najważniejsze materiały wykorzystywane przy wznoszeniu domów. Ciekawe, czy dane Grupy PSB przełożą się na statystyki GUS budownictwa mieszkaniowego, które w ostatnich miesiącach wyraźnie wychodziły z dołka.