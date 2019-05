Murapol Zielona Toskania. Smart home i filtry antysmogowe

Nowe mieszkania na wrocławskich Wojszycach. Firma Murapol poinformowała właśnie o rozpoczęciu sprzedaży mieszkań powstających w ramach I etapu inwestycji Murapol Zielona Toskania. W bieżącej ofercie znajduje się 160 mieszkań: od kompaktowych kawalerek po przestronniejsze lokale czteropokojowe. Dla zmotoryzowanych przewidziano 192 miejsca parkingowe, w tym 62 w podziemnej hali garażowej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Murapol Zielona Toskania W ofercie znajduje się 160 mieszkań, kawalerek oraz lokali 2-, 3- i 4- pokojowych

- Murapol Zielona Toskania to nasz 9. projekt deweloperski w stolicy województwa dolnośląskiego, a 4. realizowany w dzielnicy Jagodno, gdzie do tej pory wybudowaliśmy najwięcej mieszkań. Wrocław będący w ścisłej czołówce krajowych rynków mieszkaniowych, stanowi dla nas jedną z kluczowych lokalizacji. Wszystkie projekty, które realizujemy w tym mieście cieszą się dużym zainteresowaniem i szybkim tempem komercjalizacji, dlatego też sukcesywnie przygotowujemy kolejne, chcąc zaspokajać potrzeby mieszkaniowe wrocławian – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA. – Docelowo na Wojszycach zamierzamy zrealizować wieloetapowe przedsięwzięcie deweloperskie, w ramach którego powstanie ponad 1,2 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 52,4 tys. mkw.

Wrocław, ulica Buforowa. To właśnie pod tym adresem wzniesie się pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny, a w nim 160 nowych mieszkań o powierzchni od 25 do ok. 56 mkw. Będą to zarówno kawalerki, jak i mieszkania 2-, 3- i 4- pokojowe. Wszystkie lokale położone na piętrach będą posiadały balkony, z kolei mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków. Na osiedlu pojawi się zieleń oraz elementy małej architektury.Zielona Toskania zostanie wyposażona w Home Management System (HMS), czyli rozwiązanie umożliwiające zdalne sterowanie za pomocą np. smartfona oświetleniem, ogrzewaniem, wodą oraz urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo mieszkania . Jednym z jego elementów są również unikalne filtry antysmogowe z nanowłókien, montowane w nawiewnikach okiennych. Chronią one mieszkanie nie tylko przed smogiem ale także innymi zanieczyszczeniami powietrza, pyłkami, kurzem, bakteriami, grzybami, roztoczami czy owadami, zapewniając jednocześnie doskonały dopływ czystego powietrza. HMS obejmuje także wideodomofon z systemem SOS oraz monitoring wizyjny części wspólnych.Autorem projektu architektonicznego inwestycji jest Murapol Architects Drive Sp. z o.o., pracownia należąca do Grupy Murapol. Wstępny harmonogram inwestycji zakłada rozpoczęcie prac budowlanych w trzecim kwartale br., zaś przekazanie gotowych mieszkań nabywcom w pierwszym kwartale 2021 roku.Inwestycja Murapol Zielona Toskania powstanie przy ul. Klasztornej na wrocławskich Wojszycach w dzielnicy Jagodno. Do tej pory Murapol zrealizował nieopodal dwa wieloetapowe projekty Małą Toskanię i Nową Toskanię, w ramach których powstało ponad 1,4 tys. lokali oraz jest w trakcie realizacji inwestycji Murapol Apartamenty Klasztorna z 278 mieszkaniami, wszystkie znalazły już nabywców.Obecnie, poza projektem Murapol Zielona Toskania firma oferuje także mieszkania powstające w trzecim etapie inwestycji Murapol Zielone Bulwary przy ul. Dożynkowej na Klecinie.