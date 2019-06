Luksusowe nieruchomości, czyli o pogoni Gdyni za Warszawą

Luksusowe domy, apartamenty i rezydencje nie są wprawdzie trzonem polskiego rynku nieruchomości, ale z roku na rok zyskują coraz większe znaczenie. Jakie nieruchomości zwykli wybierać najbogatsi Polacy? Gdzie znajdziemy najwięcej mieszkaniowego prestiżu?

-Obecnie rynek nieruchomości luksusowych wart jest aż 1,9 mld zł w skali roku, a średnia wartość transakcji na nim to ponad 1,9 mln zł – wylicza Barbara Bugaj, Starszy analityk urban.one.

- Dodatkowym kryterium na naszej mapie luksusu jest też cena jednostkowa za m. kw. Jej dolną granicę ustaliliśmy w zależności od średnich cen w danym mieście. I tak dla Warszawy jest to 25 tys. zł/m2 ale np. dla Poznania luksus zaczyna się już od 11 tys. zł/m2 – podkreśla Barbara Bugaj.

Orłowo rozwija skrzydła

- Dominacja stolicy to nie tylko pochodna siły nabywczej jej mieszkańców ale i najbogatszej w skali kraju oferty tego typu nieruchomości, w które chętnie inwestują także cudzoziemcy. To tu znajdziemy kilkadziesiąt apartamentowców czy kamienic oferujących wszelkie wygody, usługi dodatkowe i prestiżowy adres – uzasadnia analityczka urban.one.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Struktura wartości transakcji w podziale na miasta Pomimo ostrzejszych kryteriów to Warszawa dominuje na mapie najbardziej komfortowych i prestiżowych nieruchomości. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Potencjał debiutantów

- W tych metropoliach wyróżniają się punktowe lokalizacje zarówno w staromiejskiej jak i nowoczesnej zabudowie, o wartościach całkowitych transakcji w przedziale 1,2 – 2 mln zł. Zatem luksus to i apartament we wrocławskim Sky Tower jak i przytulne, świetnie urządzone mieszkanie nieopodal krakowskich Sukiennic – wyjaśnia Barbara Bugaj.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia cena za 1m2 lokali w poszczególnych przedziałach wartości transakcji W Poznaniu najniższy próg wejścia w świat luksusowych apartamentów, zaczyna się on od nieco ponad 11 tys. zł/m2. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Concierge, sala kinowa i strefa SPA, czy raczej przestrzeń do spotkań biznesowych? A może po prostu secesyjna kamienica pod prestiżowym adresem lub penthouse za siedmiocyfrową kwotę? To tylko niektóre wyróżniki nieruchomości luksusowych . Jak prezentuje się ten rynek? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali analitycy urban.one, którzy opierając się m.in. na cenach transakcyjnych z 2018 r., opracowali polską mapę luksusu.Wykorzystanie bogatego spektrum danych umożliwiło stworzenie definicji typowego, luksusowego apartamentu w Polsce. Zazwyczaj jest to nieruchomość usytuowana na terenie centralnej części miasta, o metrażu przekraczającym 40-50 m2 i cenie przewyższającej 1 mln zł.Szczegółowa analiza tysięcy najwartościowszych transakcji na rynku mieszkaniowym w 2018 r. w Polsce nie pozostawia wątpliwości: pomimo ostrzejszych kryteriów to Warszawa dominuje na mapie najbardziej komfortowych i prestiżowych nieruchomości. Według danych urban.one, to właśnie w stolicy zanotowano aż 71 proc. wszystkich transakcji, gdzie w obrocie były lokale o podwyższonym standardzie. Tu też miało miejsce aż 9 z TOP 10 największych transakcji w 2018 r. – luksusowe nieruchomości w Warszawie potrafią kosztować nawet po 45 tys. zł/m2 i opiewać na łączną kwotę niemal 15 mln zł.Jednak nie jest tak, że stolica Polski w kategorii luksusu nie ma konkurencji. Rok w rok w siłę rośnie Trójmiasto, gdzie w 2018 r. zanotowano już 20 proc. tego typu transakcji na rynku nieruchomości. Jednak, wbrew pozorom, nie królują tam mieszkania na klimatycznej, gdańskiej starówce a apartamenty w Orłowie, dzielnicy Gdyni, ulokowanej na urokliwym, nadmorskim klifie. W rankingu bryluje więc apartament w inwestycji Villa Nova, położony w odległości 100 metrów od plaży, wyceniony aż na 5,9 mln zł. Kolejne miejsca to już luksus w zdecydowanie innym charakterze – apartamenty na wyższych kondygnacjach Sea Towers, 140-metrowych wież ulokowanych na gdyńskim nabrzeżu i zarazem w centrum miasta. Łącznie, w Trójmieście średnia cena za m2 luksusowego lokum zaczyna się od 17 tys. zł.Nieco mniej niż w Trójmieście, bo na 14,5 tys. zł/m2, analitycy urban.one wycenili luksus na południu Polski – w Krakowie i we Wrocławiu. Te oba miasta mają niewielki kawałek w ogólnopolskim torcie mieszkaniowego luksusu – odpowiednio 4 i 3 proc.Poznań? Tu notujemy najniższy próg wejścia w świat luksusowych apartamentów, zaczyna się on od nieco ponad 11 tys. zł/m2. Nie zmienia to faktu, że wciąż popyt i podaż na tego typu lokale jest tam stosunkowo nieduży na tle Warszawy, Krakowa czy Wrocławia i stanowi ledwie 2 proc. wszystkich transakcji w tym segmencie w skali Polski. W stolicy wielkopolski wyróżniają się apartamenty na osiedlu City Park, które – pomimo ponad dekady od ukończenia inwestycji – nie traci na wartości. To tam w 2018 r. właściciela zmieniło mieszkanie warte 4 mln zł jak i zanotowano dwie inne, wielomilionowe transakcje. Jednak, być może, już w 2019 r. City Park straci palmę pierwszeństwa w Poznaniu. W tym mieście, podobnie jak w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu na rynek wchodzą bowiem kolejne, prestiżowe inwestycje, zarówno nowe apartamentowce jak i zrewitalizowane kamienice. Za kilka miesięcy dowiemy się, na ile ich debiut wpłynął na kształt mapy luksusu urban.one.