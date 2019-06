Mieszkania komunalne ukończone w co piątym powiecie

Wyniki dotyczące liczby lokali komunalnych oddanych do użytku w 2018 r. są słabe. Jeszcze gorzej wygląda liczba powiatów i miast na prawach powiatu, w których nie powstały takie „M”.

Kliknij, aby powiekszyć fot. vivoo - Fotolia.com Mieszkania Tylko w co piątym powiecie ukończono mieszkania komunalne.

Poznań - 140 mieszkań

pow. piaseczyński - 93

Wałbrzych - 72

Warszawa - 68

pow. słupski - 66

Sopot - 60

pow. miński - 60

pow. zawierciański - 60

Toruń - 58

pow. poznański - 57

pow. tatrzański - 48

Kalisz - 45

pow. kołobrzeski - 44

pow. żyrardowski - 43

pow. rawski - 40

Główny Urząd Statystyczny niedawno poinformował, że w 2018 r. na terenie całego kraju oddano do użytku tylko 1863 mieszkania komunalne . To bardzo słaby wynik zważywszy na skalę deficytu gminnych mieszkań (wynoszącego około 160 000 sztuk). Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili nieco dokładniej przyjrzeć się budowlanej aktywności gmin w 2018 r. Wyniki takiej analizy są mało optymistyczne. Wskazują one bowiem, że w prawie 80% powiatów i miast na prawach powiatu miniony rok nie zakończył się oddaniem do użytku jakichkolwiek mieszkań komunalnych.Obecnie w naszym kraju mamy 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu. Analiza portalu RynekPierwotny.pl dotycząca budowy mieszkań komunalnych w 2018 roku, uwzględnia te 380 jednostek podziału administracyjnego. Po przeanalizowaniu danych Głównego Urzędu Statystycznego okazuje się, że lista powiatów i miast na prawach powiatu, w których ukończono jakiekolwiek mieszkanie komunalne, niestety jest stosunkowo krótka.Od stycznia do grudnia 2018 roku, gminne „M” powstały tylko w 81 analizowanych jednostkach administracyjnych (67 powiatach oraz 14 miastach na prawach powiatu). Taki wynik oznacza, że na terenie tylko 21% uwzględnionych jednostek administracyjnych w 2018 r. pojawiły się nowe mieszkania komunalne.Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują również, że od stycznia do grudnia 2018 r. najwięcej mieszkań komunalnych oddano do użytku w następujących powiatach i miastach na prawach powiatu:Warto dodać, że w 32 analizowanych jednostkach administracyjnych ubiegłoroczna liczba ukończonych mieszkań komunalnych nie przekroczyła 10 sztuk.