Jak wyglądają działania marketingowe deweloperów?

Jaką drogą deweloperzy promują ofertę mieszkaniową? Jak docierają do klientów? Jakie formy marketingu uważają za najskuteczniejsze? Sondę prezentuje serwis nieruchomości dompress.pl

Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp S.A.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development odpowiedzialny za sprzedaż i Marketing

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Park Leśny Bronowice Quelle Locum Dobrym sposobem na promocję inwestycji jest organizacja Dni Otwartych

Justyna Ciesielka, specjalista ds. sprzedaży w Planetbud Development

Agnieszka Borowczyk, specjalista ds. Marketingu Online w Allcon Osiedla

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom S.A.

Grzegorz Woźniak, prezes spółki Quelle Locum

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

Bez wątpienia najbardziej efektywna, również pod względem kosztowym, jest reklama w internecie . Przy czym, ten kanał daje możliwość wykorzystania z wielu form promocji, od reklamy na portalach nieruchomościowych, AdWords, reklam banerowych, marketingu automation, RTB, po artykuły sponsorowane i mailingi.W ostatnim czasie na znaczeniu zyskało odpowiednie przygotowanie strony internetowej, która dawno już przestała spełniać źródło informacji i zachęty do kontaktu, a zaczęła pełnić formę interaktywnej platformy do komunikacji z klientem, gdzie wykorzystywany jest z powodzeniem na przykład live chat. Takie rozwiązania w zakresie komunikacji bezpośredniej znajdują coraz szerszą rzeszę odbiorców ze względu na wygodę oraz szybkość uzyskiwania informacji.Z naszego doświadczenia wynika, że najskuteczniej jest w tej chwili promować ofertę mieszkaniową w internecie. Doskonale sprawdzają się prezentacje inwestycji na popularnych portalach nieruchomości, mailingi, a także reklamy w wyszukiwarce oraz mediach społecznościowych. Klientów przyciąga także dobrze oznakowany teren inwestycji oraz billboardy zlokalizowane w okolicy budowy.Nieustannie przenosimy nasze działania marketingowe do mediów internetowych. Najskuteczniejsze i najwyższej jakości kontakty pozyskujemy z kampanii AdWords , reklam na Facebooku oraz baz mailingowych. Jednocześnie lokalnie istotną rolę wciąż odgrywa outdoor. To bardzo efektywny sposób, by oznaczyć nową nieruchomość lub wskazać potencjalnemu klientowi nieoczywistą lokalizację. Inwestujemy również w nasze biura sprzedaży. Chcemy, żeby były nietuzinkowe i jak najlepiej oddawały indywidualny charakter powstających inwestycji.Najistotniejszym kanałem dotarcia do klienta jest dobrze wypozycjonowana strona internetowa. Poza tym, przede wszystkim dobra lokalizacja inwestycji, o co zawsze dbamy przy realizacji naszych projektów.Staramy się dotrzeć do osób zainteresowanych zakupem mieszkań przede wszystkim za pośrednictwem internetu i podczas dni otwartych w naszych biurach sprzedaży. Nasz dział marketingu ma ułatwione zadanie, bo J.W. Construction jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych, polskich firm deweloperskich, działającą na rynku od 25 lat. Mamy na swoim koncie ponad 34 tys. mieszkań zrealizowanych w całej Polsce.Nasze działania marketingowe koncentrujemy na narzędziach online oraz mediach społecznościowych. Niektóre z naszych kampanii wspieramy także klasycznym mediami, jak na przykład przekaz radiowy. Bardzo ważnym czynnikiem jest jednak prawidłowy dobór narzędzi i samego komunikatu by trafić do właściwej grupy celowej odbiorców danego projektu.Najskuteczniejszą formą reklamy jest zawsze tzw. marketing szeptany. Zadowoleni mieszkańcy z naszych ukończonych inwestycji polecają naszą firmę znajomym i rodzinie. Internet i social media są też oczywiście doskonałym narzędziem dotarcia do nowych klientów. Świetną okazją do zaprezentowania oferty oraz porozmawiania z potencjalnymi nabywcami, zapoznania się z ich oczekiwaniami są także targi mieszkaniowe, w których rokrocznie uczestniczymy.Nie ma jednej uniwersalnej i szybkiej drogi dotarcia do klienta. Nasza oferta mieszkaniowa jest bardzo zróżnicowana, tak jak jej grupa odbiorców. Najlepsze efekty przynoszą kampanie dobrze przemyślane, gdzie zarówno forma reklamy, jak i komunikat są odpowiednio dopasowane do osób zainteresowanych naszą ofertą. Dlatego niezwykle ważne jest jak najlepsze poznanie grupy docelowej, do której kierujemy komunikat. Nie bez znaczenia jest również analiza danych oraz ciągła optymalizacja kampanii reklamowych.Z roku na rok na znaczeniu zyskuje reklama internetowa, która poza precyzyjnym targetowaniem, umożliwia też dokładniejszą analizę działań i pozwala wyciągać cenne wnioski. Prowadzimy kampanie w Google Ads oraz działania marketingowe w mediach społecznościowych. Udostępniamy też naszą ofertę w serwisach ogłoszeniowych. Staramy się działać wielokanałowo, zarówno online, jak i offline.Wsłuchujemy się w głos klientów i dokładamy starań, by odpowiedź na zapytania docierała do zainteresowanych w ciągu 24h. Oferujemy możliwość bezpłatnej rezerwacji mieszkania. Bardzo nas cieszy fakt, że wiele osób trafia do nas z polecenia swoich znajomych, czy rodziny i że klienci wracają do nas po kolejne mieszkania.Korzystamy z większości dostępnych obecnie kanałów komunikacji marketingowej. Uważamy, że tylko kompleksowe, strategiczne działania marketingowe pozwalają przy obecnym poziomie konkurencji skutecznie dotrzeć do klientów. Chętnie sięgamy, zarówno po nowoczesne rozwiązania, od mediów społecznościowych, poprzez interaktywne makiety nieruchomości, po tradycyjne narzędzia marketingu, takie jak reklama w prasie, reklama outdoorowa, czy materiały drukowane. Pozwala to maksymalnie poszerzyć grupę odbiorców naszych działań i dotrzeć z naszym komunikatem do możliwie największej liczby osób.Spośród wszystkich działań marketingowych szczególnie bliskie są nam targi mieszkaniowe. Za punkt honoru stawiamy sobie przygotowanie estetycznego, przyciągającego wzrok i zachęcającego do rozmowy stoiska targowego, obsadzonego profesjonalnymi doradcami, gotowymi odpowiedzieć na wszystkie pytania odwiedzających. Nie rezygnujemy też z udziału w największych targach nieruchomości w Łodzi i Poznaniu, gdzie znajdują się nasze inwestycje mieszkaniowe.Ponad 15 tys. klientów użytkujących nasze mieszkania i 6 tys. pracowników Archicomu to nasi najlepsi ambasadorzy, często wprost polecający ofertę rodzinie i znajomym. W zakresie działań marketingowych skupiamy się na narzędziach i kanałach umożliwiających możliwie trafne dopasowanie oferty do założeń poszukującego. Współczesne możliwości personalizacji kampanii i jej wielokanałowość dają w tym zakresie mnóstwo możliwości. Kluczem jest dopasowanie przekazu do oczekiwań konkretnego klienta oraz do etapu jego doświadczenia w kontakcie z marką.Bardzo dobrym sposobem na promocję inwestycji jest organizacja Dni Otwartych. Klienci mają możliwość wejścia na plac budowy, zapoznania się z rozkładami mieszkań i otoczeniem inwestycji. Mogą też liczyć na specjalne promocje. Poza tym ważna jest stała i bezpośrednia komunikacja skierowana do nabywców. Pomocna jest współpraca z agencją PR, która opracuje całą strategię działania, zapewnia spójną identyfikację wizualną, nawiązuje kontakty z odpowiednimi mediami, a także zapewnia wsparcie w zakresie social mediów.Realizujemy inwestycje o zróżnicowanym charakterze: mieszkania, apartamenty, domy, oraz condohotele . W każdym przypadku dobieramy najbardziej efektywne działania marketingowe, które pozwalają na dotarcie z ofertą do grupy docelowej. W naszym przypadku dobrze sprawdzają się działania z zakresu e-marketingu oraz działania bezpośrednie skierowane do tzw. klientów powracających, decydujących się na zakup kolejnego mieszkania z naszej oferty. Organizujemy też różnego rodzaju wydarzenia i eventy przyciągające klientów.Ponad 25-letnie doświadczenie Wawel Service na rynku potwierdza, że najlepszą formą reklamy i promocji inwestycji są zadowoleni klienci. Nie tylko projektujemy i realizujemy inwestycję w oparciu o wymagania i potrzeby klientów, ale także dbamy o wysoki poziom obsługi na każdym etapie zakupu nieruchomości, a także po nim.