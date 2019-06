Ceny mieszkań VI 2019

Expander i Rentier.io prezentują raport poświęcony bieżącej sytuacji cenowej na rynku mieszkaniowym. Z przedstawionych danych wynika, że na przestrzeni zaledwie trzech miesięcy ceny mieszkań podskoczyły o średnio 5%. Największe wzrosty odnotowano w Radomiu (o 10%) i Katowicach (o 9%). Jeśli porównać obecne stawki z obowiązującymi przed rokiem, to okaże się, że we wszystkich miastach mamy do czynienia z dwucyfrowymi wzrostami. Złą wiadomością dla kupujących są rosnące koszty kredytów hipotecznych.

– Dane na temat ofertowych cen mieszkań nie dają dużych nadziei na to, że w najbliższym czasie ceny spadną. Obecnie wciąż rosną. Jedynym wyjątkiem jest Bydgoszcz, gdzie pozostały na poziomie z lutego. Średnio na całym rynku wzrosły o 5% w ciągu zaledwie 3 miesięcy.Kontynuowanie takiego tempa oznaczałoby, że w ciągu 12 miesięcy wzrost osiągnie aż 21%. – mówi Anton Bubiel z Rentier.io.



Kliknij, aby powiekszyć fot. Tinnakorn - Fotolia.com Ceny mieszkań wzrosły Największe wzrosty odnotowano w Radomiu (o 10%) i Katowicach (o 9%).

Banki podnoszą oprocentowanie kredytów

– Zmiany na szczęście nie są duże (o 0,1-0,2 pkt. proc.), ale i tak spowodowały, że średnie oprocentowanie kredytów z najniższym (10%) wkładem własnym wzrosło do 4,11%, czyli najwyższego poziomu od września 2017 r. Warto też dodać, że te zmiany wpłynęły na kolejny spadek dostępnej kwoty kredytu dla 3-osobowej rodziny dochodem 5000 zł netto. Średnio mogą oni liczyć na 313 tys. zł. To o prawie 30 000 zł mniej niż przed rokiem i aż o 150 000 zł mniej niż w 2015 r. – mówi Jarosław Sadowski z Expandera.



Osoby, które noszą się z zamiarem zakupu własnego M , pocieszają się, że ceny mieszkań w końcu zaczną spadać. Rynek nieruchomości cechuje bowiem cykliczność, a więc po wzrostach należałoby się spodziewać spadków.W czerwcu br. oprocentowanie kredytów hipotecznych wzrosło w aż czterech bankach.