Ceny mieszkań II kw. 2019

Przed nami opracowany przez Expander i Rentier.io raport z rynku mieszkaniowego. Dowodzi on m.in., że podwyżki cen ofertowych mieszkań na razie wyhamowały. Jednocześnie jednak banki zaostrzyły warunki kredytowania hipotecznego i podniosły ich oprocentowanie. Być może jednak jest to tylko celowy zabieg, aby jesienią ponownie wprowadzić obniżki, bo przecież nie od dziś wiadomo, że przeceny działają na nas jak magnes.

– Obecnie trudno jeszcze ocenić czy obserwowana stabilizacja cen, to już początek końca boomu na rynku nieruchomości, czy tylko chwilowa zadyszka. Na rozstrzygnięcie musimy zaczekać przynajmniej do jesieni, gdyż wakacje, to zwykle okres spowolnienia na rynku. – mówi Anton Bubiel z Rentier.io.



Trudniej o kredyt hipoteczny

Kliknij, aby powiekszyć fot. Ryusuke Komori - Fotolia.com Jakie ceny mieszkań w II kwartale 2019? W II kwartale br. ceny mieszkań zanotowały przeciętny wzrost na poziomie 3,5% kw/kw.

– Przyczyn spadku dostępności kredytów jest kilka. W przeszłości były to głównie podwyżki marż i zalecenia KNF dotyczące szacowania przez banki kosztów utrzymania kredytobiorców. Ostatnie zmiany również mogą wynikać z

podwyżek marż, które są szczególnie widoczne w przypadku kredytów z najniższym (10%) wkładem własnym. Ich średnie oprocentowanie wzrosło do 4,14%, czyli najwyższego poziomu od 2014 r. – tłumaczy Jarosław Sadowski z Expandera.



W II kwartale br. ceny mieszkań zanotowały przeciętny wzrost na poziomie 3,5% kw/kw. Jeżeli jednak przyjrzeć się danym z poprzedniego miesiąca, to dostrzegalne stanie się, że kwoty podawane w ogłoszeniach sprzedaży mieszkań przestały piąć się w górę. Przy czym jedno należy podkreślić, że stabilizacja ta odbywa się na dość wysokim poziomie - w przeważającej części miast bieżące ceny ofertowe są bowiem o przeszło 10% wyższe aniżeli rok temu.II kwartał br. przyniósł również spadek dostępności kredytu hipotecznego, co szczególnie doskwierać może wnioskodawcom o niskich i średnich dochodach. Dla przykładu 3-osobowa rodzina z dochodem wynoszącym łącznie 5 tys. zł netto może liczyć średnio na 310 tys. zł. To najniższa kwota od początku 2013 r, czyli od momentu, gdy zaczęliśmy gromadzić dane dla tego przypadku. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat kwota ta spadła aż o 51 tys. zł.Być może ostatnie podwyżki są tylko przejściowe i mają pozwolić na wprowadzenie pokazowych obniżek na jesieni, kiedy Polacy wrócą z wyjazdów i ponownie zaczną rozważać zakup mieszkania . Możliwy jest jednak inny scenariusz. Być może banki powoli przygotowują się na prognozowane spowolnienie gospodarcze. Według najnowszej projekcji NBP w tym roku PKB ma rosnąć o 4,5%, w 2020 r. o 4%, a w 2021 r. o 3,5%. Wzrost wciąż ma więc być solidny, ale tempo będzie jednak coraz słabsze. To oznacza większe ryzyko, że część klientów będzie miało problemy ze spłatą. Dlatego banki z wyprzedzaniem mogą zaostrzać wymogi, tak aby kredyty dostali jedynie ci, którzy mają bardzo dobrą zdolność kredytową.