Pośrednicy nieruchomości „na wyłączność”. To jest przyszłość?

Zgodnie z przewidywaniami wielu specjalistów, wzrasta popularność usług pośredników nieruchomości, które są świadczone na wyłączność. Wynika to między innymi z faktu, że osoby sprzedające domy, mieszkania i działki dostrzegają oczywiste wady związane z otwartym modelem pośrednictwa. Niektórzy pośrednicy dobrze zdają sobie sprawę, że w modelu „na wyłączność” jest im o wiele łatwiej świadczyć usługi o wysokiej jakości. Warto także zwrócić uwagę, że działalność agentów stopniowo wykracza poza tradycyjny obszar, jakim jest rynek wtórny . Pośrednicy nieruchomości coraz częściej pomagają deweloperom w sprzedaży nowych inwestycji i poszukują osób zainteresowanych inwestycyjnym kupnem mieszkań Podczas różnych dyskusji dotyczących modelu pośrednictwa „na wyłączność”, bardzo często podawany jest przykład Stanów Zjednoczonych. Trudno się temu dziwić, bo USA są dobrym przykładem kraju, w którym usługi pośrednictwa nieruchomościowego mają szeroki zakres i nie występuje model otwarty. Warto wiedzieć, że niektóre amerykańskie biura nieruchomości same ograniczają liczbę ofert, których sprzedażą może zająć się jeden agent.Ekspert serwisu NieruchomosciSzybko.pl zwraca również uwagę, że wyłączność w umowach z pośrednikiem nie jest rozwiązaniem popularnym tylko w USA. Przykład stanowi również Wielka Brytania. W tym kraju agent nieruchomości, który podpisał umowę „na wyłączność” ma utrwaloną na gruncie prawa zwyczajowego możliwość żądania umówionej prowizji wtedy, gdy właściciel nieruchomości dokonał transakcji samodzielnie.Warto także wspomnieć, że wybór pomiędzy opcją pośrednictwa „na wyłączność” i otwartym kontraktem występuje nie tylko w Polsce.Zdaniem eksperta portalu NieruchomosciSzybko.pl, niechęć niektórych agentów do działania w modelu zamkniętym wynika z wieloletnich przyzwyczajeń i obaw przed rozliczaniem wyników pracy. Takie osoby wolą pozyskiwać jak najwięcej ofert (nie na wyłączność), działać bez większego zaangażowania w sprzedaż poszczególnych domów, mieszkań lub działek i liczyć, że wcześniej czy później jedna z wielu obsługiwanych nieruchomości wygeneruje zysk.W Internecie nietrudno znaleźć opinie właścicieli nieruchomości, którzy ostatecznie tak zniechęcili się otwartym modelem pośrednictwa, że postanowili sami prowadzić dalszą sprzedaż. Te osoby narzekają między innymi na konieczność kontaktowania się z kilkoma agentami i przyjmowania wielu potencjalnych nabywców mieszkań przyprowadzanych przez różnych pośredników nieruchomości. W praktyce model otwartego pośrednictwa może mieć również o wiele bardziej negatywne skutki. Znane są sytuacje, w których więcej niż jeden agent po sprzedaży nieruchomości oczekiwał zapłaty prowizji.Zmiana oczekiwań oraz wymagań klientów dotyczących usług agentów nieruchomości prawdopodobnie będzie skutkowała dalszym rozwojem pośrednictwa w modelu „na wyłączność”. Może to mieć pozytywne skutki również dla osób szukających mieszkania.W najbliższej przyszłości można również oczekiwać większego zaangażowania agentów w sprzedaż nowych mieszkań. Deweloperzy coraz mocniej zaczynają bowiem współpracować z pośrednikami nieruchomości. Wynika to między innymi z faktu, że wewnętrzne biura sprzedaży generują spore koszty również wtedy, gdy inwestor nie ma wielu ofert albo zupełnie wyprzedał wszystkie mieszkania.