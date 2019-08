Botanica Jelitkowo. Rusza II etap

Na granicy Gdańska i Sopotu, przy ulicy Bursztynowej, powstaje osiedle Botanica Jelitkowo. Projekt z segmentu premium ma wpisywać się w coraz bardziej ostatnio popularny nurt urban jungle - miejskiej dżungli gwarantującej życie w sercu miasta, ale jednocześnie w bliskości z naturą. Invest Komfort poinformował właśnie o rozpoczęciu prac przy II fazie tej inwestycji, w ramach której zaplanowano postanie 75 mieszkań.

- Wokół budynków zaplanowano zasadzenie bogatej roślinności, drzew, krzewów i traw. Zrezygnowano z monotonii płaskiego terenu na rzecz nasypów i zbiorników wodnych. Cała działka inwestycji została podzielona na „gniazda”, połączone ze sobą ścieżkami, przy których znajdą się m.in. pergole – zielone i kwiatowe tunele - mówi architekt Marek Łańcucki z pracowni Studio MAARTE - Pomysł na nazwę osiedla wywodzi się z liczącej ok. 100 lat idei zielonych miast - ogrodów, która była dla nas inspiracją przy tworzeniu projektu Botanica Jelitkowo. Celem tej idei jest stworzenie jak najbardziej atrakcyjnej przestrzeni wokół mieszkań i domów.

Budowa i sprzedaż drugiego etapu inwestycji Botanica Jelitkowo właśnie rusza. Tym razem kupujący mogą wybierać spośród 75 mieszkań, od 2 do 5 pokoi, o powierzchniach od 42 do 121 m2. Planowane zakończenie prac budowlanych to III kwartał 2021 roku. Deweloper Invest Komfort znany jest z takich realizacji jak Brabank Apartamenty czy Sea Towers.Botanica Jelitkowo ma być swoistego rodzaju hołdem dla natury. Sprzyjać temu ma m.in. jej wyjątkowe sąsiedztwo - od plaży dzieli ją zaledwie pięciominutowy spacer, wyprawa do Parku Jelitkowskiego zajmuje zaledwie 8 minut. Projekt powstaje w zgodzie z trendem urban jungle, czyli nurtem architektonicznym promującym powrót do natury i życie w zdrowej przestrzeni pośród roślinności, a wszystko to bez konieczności wyjazdu z miasta.W ramach budowy I etapu Botanica Jelitkowo posadzono aż 18 tysięcy roślin reprezentujących ponad 80 gatunków. Są to drzewa, krzewy kwiatów, pnącza, byliny, trawy ozdobne, paprocie oraz rośliny wodne. Ich dopełnieniem są pergole (zielone tunele) przy ścieżkach oraz założenia wodne. Dodatkowym atutem inwestycji mają być prywatne, duże ogródki oddzielone trejażami.Bliskość natury będąca udogodnieniem tego miejsca nie jest przeszkodą, aby szybko dojechać zarówno do centrum Gdańska, jak i Sopotu. Osiem minut dzieli Botanicę Jelitkowo od Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeże i Molo w Sopocie, czternaście minut do Galerii Bałtyckiej.Z mieszkań rozpościera się widok na zbiornik wodny, przy którym powstała inwestycja. Mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ osiedle jest strzeżone, posiada podziemny parking , a wewnątrz nie ma ruchu samochodowego.W częściach wspólnych znajdują się liczne udogodnienia, w tym fitness z salą klubową i saunami, zewnętrzna siłownia, kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw, który został zaprojektowany tak, aby odwoływać się do architektury oraz botanicznego charakteru inwestycji. Architekci stworzyli też "ścieżkę bosych stóp". Jest to szlak z naturalnymi materiałami: m.in. kamieniami, drobny żwirkiem, korą drzew, szyszkami, który inspiruje dzieci do aktywności i odkrywania świata, pobudzając przy tym wyobraźnię i angażując wszystkie zmysły. Deweloper zrealizował też strefę samochodową z warsztatem i pomieszczeniem do mycia aut.Za kreację części spólnych inwestycji odpowiadają architekci z trójmiejskiej pracowni „Loft” Magdaleny Adamus, którzy dołożyli wszelkich starań, aby ich projekt był zgodny z architekturą budynków i otaczającą je naturą. Zdecydowano się na eleganckie, proste i oszczędne formy oraz szlachetne, naturalne materiały, tym m.in. czarny granit. Ściany, pokryte zabudową meblową wykonaną z forniru (drewno jesion), uzupełniają dekoracje z marmuru Forest Green, który przypomina powiększoną pod mikroskopem tkankę roślinną.Botanica Jelitkowo to kolejna inwestycja premium w portfolio Invest Komfort, który od lat konsekwentnie wprowadza na rynek unikatowe projekty, wyróżniające się przemyślaną ideą i perfekcjonizmem w wykonawstwie i dobraniu nawet najmniejszych detali. Ceny mieszkań drugiego etapu uwzględniają miejsce postojowe w hali garażowej oraz pomieszczenie gospodarcze i zaczynają się od 800 000 zł brutto.