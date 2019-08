Nowych mieszkań szukamy coraz bardziej świadomie

Z okazji swojego dziesięciolecia portal RynekPierwotny.pl postanowił sprawdzić, jak na przestrzeni ostatniej dekady zmieniła się świadomość zakupowa nabywców nowych mieszkań. O opinie na ten temat poproszono przedstawicieli funkcjonujących na rodzimym rynku firm deweloperskich. Oto wyniki sondażu.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com Zakup mieszkania Czy w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyła się świadomość zakupowa osób szukających mieszkanie?

Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

Co o świadomości zakupowej klientów sądzą przedstawiciele firm deweloperskich?



Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży Ronson Development

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży ROBYG w Warszawie

Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA

Zbigniew Juroszek, prezes ATAL

Aleksandra Goller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska

Artur Pietraszewski, dyrektor sprzedaży i marketingu Polnord SA

Mariusz Delura, Lider Biura Sprzedaży osiedla Stella firmy Profbud

Krzysztof Foder, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Bouygues Immobilier

Wojciech Duda, wiceprezes zarządu Duda Holding

Adrian Potoczek, dyrektor sprzedaży i marketingu Wawel Service

Ostatnie 10 lat to okres intensywnego rozwoju deweloperów działających na polskim rynku nieruchomości . Dynamicznemu rozwoju branży towarzyszył również olbrzymi wzrost świadomości zakupowej klientów biur deweloperskich. Obecnie kupujący mają w zasięgu ręku cały wachlarz narzędzi służących weryfikacji ofert, odwiedzają targi mieszkaniowe i uczestniczą w dniach otwartych. Mają świadomość nie tylko swoich potrzeb, ale również wygód, które może zaproponować im deweloper.Klienci przykładają dużą wagę do tego, by mieszkanie spełniało wszystkie ich wymagania, nie tylko finansowe, ale również pod kątem lokalizacji, udogodnień czy wreszcie samego wyglądu osiedla, na którym przyjdzie im żyć.Nie można również pominąć faktu, iż osoby szukające mieszkań mają coraz większą świadomość prawną i chętnie korzystają z porad fachowców.Jeżeli jesteście ciekawi, jak w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyła się świadomość zakupowa osób szukających mieszkanie, zapoznajcie się z komentarzami przedstawicieli firm deweloperskich z całej Polski oraz opinią eksperta portalu RynekPierwotny.pl – Andrzeja Prajsnara.Wydaje się, że w kontekście świadomości zakupowej nabywców nowych mieszkań, kluczowe było wprowadzenie ustawy deweloperskiej . Ten akt prawny pomimo pewnych niedoskonałości wyznaczył przejrzyste i jednolite zasady związane z zakupem nowego lokalu lub domu. W ciągu kolejnych siedmiu lat powstało bardzo wiele poradników i analiz dotyczących prawnych aspektów zakupu mieszkania Osoby szukające w Internecie informacji związanych z kupnem „M” (nie tylko prawnych), obecnie znajdą więcej fachowych porad niż 10 lat wcześniej. Przyczynia się to do większej świadomości zakupowej. Klienci firm deweloperskich są lepiej zorientowani również ze względu na możliwość porównywania tysięcy nowych mieszkań za pośrednictwem Internetu. Z takiego rozwiązania korzysta więcej osób niż 10 lat wcześniej.Polacy w ciągu ostatnich 10 lat stali się zdecydowanie bardziej świadomymi klientami. Doskonale znają rynek, oferty cenowe, a także swoje prawa. Interesują się też dotychczasowymi osiągnięciami dewelopera, szukają informacji na forach osiedlowych, a przed zawarciem umowy korzystają z pomocy doradców, prawników albo przynajmniej dokładnie czytają poradniki zamieszczone w internecie. Dzisiejszy klient znacznie lepiej potrafi także określić swoje potrzeby – ma sprecyzowane wymagania i szuka mieszkania, które spełnia je pod każdym względem.Ostatnie 10 lat w budownictwie mieszkaniowym przyniosło znaczne zmiany na rynku oraz zauważalne podniesienie się świadomości konsumentów odnośnie potrzeb i wymagań, jakie ma spełniać inwestycja. Obecnie wszyscy poszukują jak największego komfortu związanego z użytkowaniem lokalu i dobrej komunikacji z pozostałymi częściami miasta – dotyczy to zarówno inwestycji z segmentu premium, jak i popularnego.Rynek pierwotny w ostatnich latach bardzo się rozwinął, co jednocześnie nasiliło konkurencję wśród deweloperów. Dzięki temu klienci planujący zakup mieszkania mają obecnie dużo większy wybór, niż przed 10-cioma laty i znacznie precyzyjniej się do niego przygotowują. Współcześni nabywcy są doskonale zorientowani w ofercie konkurencji, zwracają uwagę na dodatkowe udogodnienia oferowane w danej inwestycji, a także zastosowane materiały i rozwiązania, które jednocześnie zapewnią wygodę, będą przyjazne środowisku i obniżą koszty eksploatacji mieszkań. Ponadto w trakcie samego procesu zakupowego, by minimalizować ryzyko błędnych decyzji, korzystają z pomocy profesjonalistów - doradców finansowych, rzeczoznawców majątkowych oraz inżynierów budowlanych podczas odbioru nowych mieszkań. Klienci większą wagę niż przed laty przywiązują także do lokalizacji inwestycji, którą sprawdzają pod kątem terenów rekreacyjnych oraz odpowiedniej infrastruktury. Mamy to na uwadze podczas procesu akwizycji gruntów, dlatego nasze inwestycje w przeważającej większości położone są w pobliżu parków i miejskich zieleńców, są dobrze skomunikowane z centrum miasta, a w pobliżu znajdują się punkty handlowo-usługowe, placówki edukacyjne i medyczne.Współcześni klienci nie kupują już samego mieszkania, decyzja zakupowa jest powiązana przede wszystkim z wyborem miejsca do życia. Są więc bardziej wymagający i świadomi swoich potrzeb. Obecnie nabywcy znacznie większą uwagę przywiązują do ciekawego i funkcjonalnego projektu mieszkania i oczekują wyższego standardu wykonania. Poza tym zwracają uwagę na atrakcyjność otoczenia osiedla, dobrze zaaranżowane części wspólne z dostępem do miejsc służących rekreacji. W gusta nabywców nowych mieszkań wpisuje się także dostęp do wielu udogodnień oraz inteligentnych rozwiązań m.in. z zakresu automatyki mieszkaniowej.Zmianie uległy nie tylko preferencje nabywców, ale także ich świadomość i znajomość branży. Przed zakupem porównują wiele dostępnych na rynku ofert. Nabywcy mają także znacznie większą wiedzę prawną. Częściej zwracają uwagę na renomę i doświadczenie dewelopera. Niektórzy przedkładają te czynniki nad cenę i są skłonni zapłacić więcej za wysoką jakość, komfort i poczucie bezpieczeństwa.Nabywcy nowych mieszkań coraz świadomiej analizują ofertę rynkową. To efekt m.in. regulacji dotyczących działalności deweloperskiej. W 2012 roku zdefiniowano i ujednolicono zasady prezentacji oferty mieszkaniowej, za tym poszła edukacja klientów. Na bazie swoich doświadczeń zakupowych kupujący nauczyli się porównywać oferty i szukać osiedli oferujących wysoką jakość w dobrych lokalizacjach. 10 lat temu najczęściej chcieli znać cenę mieszkania i mieć pewność, że osiedle jest ogrodzone i chronione. Dziś stawka za metr kwadratowy też jest ważna, ale priorytetem jest to, co za tę cenę klienci otrzymają. Mowa tu zarówno o dostępnie do usług, rozwiązaniach pozwalających efektywnie zarządzać energią, a co za tym idzie – kontrolować koszty utrzymania, jak i bliskości terenów zielonych. Mieszkanie pasować ma do naszego stylu życia – być jego przedłużeniem, stąd kupujący coraz częściej pytają o system smart home, certyfikację środowiskową czy infrastrukturę rowerową wokół inwestycji.Zmiana świadomości zakupowej i stała edukacja klientów wpisana jest w model działalności deweloperskiej. Poza przełomowymi wydarzeniami takimi jak wejście w życie w 2012 roku tzw. „ustawy deweloperskiej” świadomość ta kształtowana jest dodatkowo przez cykle nieruchomości i sektor finansowy. Wyraźnie na przestrzeni ostatnich 10 lat wzrósł poziom bezpieczeństwa zakupu za sprawą ujednolicenia reguł gry rynkowej dla sektora deweloperskiego. Wzrosła także świadomość potrzeb względem faktycznych możliwości klientów oraz świadomość ryzyk np. w zakresie kredytowania. Doświadczenia z kredytami denominowanymi we frankach szwajcarskich pokazują tę gorszą stronę decyzji o wieloletnich obciążeniach finansowych.Świadomość zakupowa Klientów w ciągu kilku ostatnich lat niezwykle wzrosła. Przed zakupem własnego M, nabywca bardzo dokładnie lustruje rynek mieszkaniowy. Zapoznaje się z ofertami nawet kilkudziesięciu biur sprzedaży. Posiada dokładne informacje na temat dewelopera oraz jego poprzednich realizacji. Sprawdzając interesującą go inwestycję, dopytuje o formę własności działki – czy są to grunty własne, czy oparte na użytkowaniu wieczystym.Znaczącej poprawie uległ również poziom wiedzy na temat całego procesu sprzedaży, jak i kredytowania. Wzrost cen nie wpływa negatywnie na decyzje zakupowe – wręcz przeciwnie. Nabywcy nowych mieszkań doskonale wiedzą czego szukają, jednocześnie będąc świadomym obecnych cen rynkowych. Dokładnie precyzują swoje preferencje mieszkaniowe. Poszukując wymarzonych tzw. czterech kątów, szczególnie zwracają uwagę na lokalizację oraz jej skomunikowanie z resztą miasta, a także na jakość wykonania lokalu, jak i całego osiedla.Na przestrzeni lat zmieniło się także podejście Klientów do przestrzeni wspólnych – zaczęła odgrywać dla nich ogromną rolę. Dokładnie weryfikują stan i wyposażenie klatek schodowych, wind, a także terenów zielonych i rekreacyjnych wokół osiedla. Są świadomi, że są to wartości dodane, a ich wysoka jakość współmiernie wpływa na całkowity koszt danego lokalu mieszkalnego.Przy wyborze wciąż dla nas, Polaków bardzo liczy się cena mieszkania, jego powierzchnia i oczywiście lokalizacja, a także umiejscowienie mieszkania w budynku. Dzisiejsi konsumenci wymagają od inwestycji, aby były położone w spokojnej i bezpiecznej lokalizacji, która jednocześnie jest dobrze skomunikowana z sąsiednimi dzielnicami i centrum miasta.Ponadto coraz częściej zwracamy uwagę na certyfikaty, które posiada dana inwestycja. Stanowią one dowód na wysoką jakość wykonania, zastosowanie najnowszych rozwiązań oraz realizację w oparciu o założenia zrównoważonego rozwoju. Dzisiejszy konsument ma coraz większą świadomości, jak poszczególne aspekty życia przekładają się na stan jego zdrowia oraz środowisko. Sprawiło to, że jest on dużo bardziej wymagający i chce, aby jego miejsce zamieszkania wpisywało się w wyznawane przez niego poglądy.Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele metod wymiany informacji. Dzięki temu nowi nabywcy nowych mieszkań, przychodząc do biura sprzedaży, mają dużo większą wiedzę i świadomość tego, czego oczekują i mogą oczekiwać od dewelopera.Zdecydowanie! Możliwość nie tylko wyszukiwania informacji w internecie, ale też porównania swoich doświadczeń i opinii z wieloma osobami, przede wszystkim za pośrednictwem mediów społecznościowych, wpłynęły na ukształtowanie nowego, lepiej zorientowanego klienta mieszkaniowego. Klient występuje z pozycji eksperckiej, dlatego my – deweloperzy – bierzemy sobie do serca uwagi i opinie klientów na każdym etapie: poszukiwania klienta, sprzedaży, czy na etapie obsługi posprzedażowej. Patrząc przez pryzmat 20 lat doświadczenia w branży, cenimy sobie sugestie i zdanie klientów, bo czujemy, że tworzymy coś wyjątkowego i skrojonego na miarę ich potrzeb.Miniona dekada to czas, kiedy utrzymujące się na niskim poziomie stopy procentowe znacznie wpłynęły na dostępność kredytów hipotecznych. Kolejnym istotnym elementem okazała się być również ustawa deweloperska, dzięki której wzrosło bezpieczeństwo transakcji. Powyższe czynniki przełożyły się na większą sprzedaż domów i mieszkań.Zwiększył się popyt, a w krok za nim ruszyła podaż. Klienci, którzy mogli wybierać w różnorodnych i coraz ciekawszych propozycjach mieszkaniowych, stali się coraz bardziej wyedukowani i świadomi.Znacznie wzrosło także zainteresowanie zakupem inwestycyjnym. Nasze społeczeństwo jest zamożniejsze niż 10 lat temu, a inwestycje w nieruchomości wciąż są uznawane przez Polaków za najbezpieczniejszą formę lokaty kapitału. Kupujemy już nie tylko jedno, ale często kilka mieszkań w celu zabezpieczenia finansowego i uzyskania stabilnego zysku. Coraz częściej wybierane są rozwiązania „pod klucz”, a nie mniej ważny jest standard, estetyka i jakość wykończenia budynku. W odpowiedzi na ten trend Wawel Service przygotował inwestycję Dom Przy Filharmonii w Katowicach. Jest to wysokiej klasy budynek w prestiżowym sąsiedztwie Filharmonii Śląskiej. Zdecydowana większość klientów to inwestorzy, którzy kupują mieszkania i apartamenty z przeznaczeniem na najem krótkoterminowy, a co za tym idzie – kalkulujący wyższy zysk.