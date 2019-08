Horyzont Praga. 164 mieszkania w wieżowcu

Prawy brzeg Wisły, zbieg ulic Ostrobramskiej i Rodziewiczówny. To właśnie pod tym adresem wznosi się nowa inwestycja mieszkaniowa z portfolio firmy Cordia Polska. Horyzont Praga to wysoki apartamentowiec, który pomieści 164 mieszkania. Przedsprzedaż lokali już ruszyła.

– To nasz pierwszy tak wysoki projekt. Do tej pory specjalizowaliśmy się w niskich, kameralnych zabudowach, natomiast Horyzont Praga to prestiżowy apartamentowiec w znakomitej lokalizacji i z wyjątkowym widokiem na panoramę Warszawy. Poza pięknym widokiem, wyższe piętra będą oferowały również podwyższony standard wykończenia korytarzy, zapewniający m.in. tapety ścienne, wykładziny, kinkiety – mówi Michał Melaniuk, Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi Cordia Polska. – Jednak cały budynek Horyzontu Praga to elegancja i wysoka jakość wykończenia. Części wspólne będą dopracowane w najdrobniejszych detalach. Cichobieżne windy, rozwiązania energooszczędne, reprezentacyjne lobby oraz przestronne, łatwe w aranżacji wnętrza – to wszystko przekłada się na codzienny komfort nawet najbardziej wymagających klientów – dodaje Michał Melaniuk.

Horyzont Praga to najwyższy jak do tej pory budynek w dorobku Cordia Polska. Jego dominanta liczyć sobie będzie 18 kondygnacji, w niższej części będzie ich 5. Łącznie pomieszczą 164 apartamenty o powierzchniach od 35 do 128 mkw. Do każdego z nich należeć będą balkony, loggie lub tarasy. Mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków o powierzchni nawet 50 mkw. Na parterze przewidziano również przestrzeń dla lokali handlowo-usługowych.W projekcie Horyzontu Praga uwzględniono również powstanie zielonego patio, rowerowni i stojaków rowerowych. Wokół budynku pojawi się zielony, zadrzewiony teren z ławkami i miejscami przeznaczonymi do wypoczynku. Podziemia budynku pomieszczą dwukondygnacyjny parking podziemny z boksami rowerowymi oraz miejscami postojowymi dla samochodów elektrycznych.Osiedle zostało zaprojektowane głównie z myślą o rodzinach, którym zależy na połączeniu bogatej infrastruktury i dobrej komunikacji ze wszystkimi dzielnicami miasta. Oferuje szybki dojazd do centrum (13 minut samochodem), zagłębia biurowego na Służewcu (25 minut) i lotniska Chopina (20 minut). Bliskość Trasy Siekierkowskiej i krajowej „dwójki” zapewnią łatwy wyjazd z miasta.W pobliżu budynku znajdują się liczne ścieżki rowerowe, kawiarnie, restauracje, kino, a także szkoły, przedszkola i przychodnie. Niedaleko są centra handlowe – m.in. Atrium Promenada, King Cross Praga, C.H. Gocław, a także liczne parki i miejsca rekreacji: Park nad Balatonem, Park „Leśnika”, Olszynka Grochowska. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji także liczne pływalnie, klub tenisowy, kluby fitness i siłownie.Za projekt odpowiada warszawska pracownia Latergrupa Architekci, a generalnym wykonawcą obiektu została firma Kalter. Zakończenie budowy przewidziane jest na 3. kwartał 2021 r.Cordia Polska wchodzi w skład międzynarodowej grupy Futureal, która jest liderem na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku Cordia ukończyła budowę dwóch projektów – 1 etapu osiedla Zielone Bemowo w Warszawie i osiedla Supernova w Krakowie oraz jest w trakcie realizacji kolejnych dwóch – 2 etapu osiedla Zielone Bemowo w Warszawie oraz osiedla Lotniczówka w Krakowie.