Ceny mieszkań rosną już od 6 lat

O wzrostach cen mieszkań mówi się już od dłuższego czasu, ale czy zdajemy sobie sprawę jak długotrwały jest to już proces? Z publikowanego przez Morizon.pl Indeksu Cen Mieszkań (wskaźnika informującego o trendach cenowych na polskim rynku mieszkaniowym) wynika, że od zapoczątkowania nieustających wzrostów właśnie upłynęło 6 lat. Jego bieżąca wartość sięga 1111,1 pkt., co względem schyłkowej fazy dekoniunktury oznacza wzrost na poziomie 34,5%. Jeśli jednak wziąć pod uwagę inflację, to okaże się, że dziś mieszkania są o około 20% tańsze niż u szczytu ostatniej hossy, a więc przed 12 laty.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dynamika Indeksu Cen Mieszkań W okresie od lipca 2017 do lipca 2019 dynamika wzrostów była aż 10-krotnie większa niż obserwowana w ciągu pierwszych 2 lat po kryzysie. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Indeks Cen Mieszkań z uwzględnieniem inflacji Mimo długotrwałego wzrostu realne ceny mieszkań (po uwzględnieniu inflacji) są dziś o 20,5% niższe niż przed blisko 12 laty. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Najnowsze wskazanie Indeksu Cen Mieszkań pokazało wartość 1111,1 pkt., co względem czerwca bieżącego roku oznacza wzrost na poziomie 6 pkt. W zestawieniu z lipcem 2018, kiedy to wartość ICM zrównała się z wartością bazową z września 2007 r. (1000 pkt.), wzrost sięgnął z kolei 111,1 pkt, a więc 11,1%.Początek długotrwałego trendu wzrostowego ICM datuje na lipiec 2013 roku. To wówczas zanotowaliśmy historyczny dołek (826,4 pkt) i od tamtego czasu notujemy już tylko wzrosty. Dzisiejsza wartość ICM jest o 34,5% wyższa od tej, którą zanotowano przed 6 laty.Warto jednak podkreślić, że na przestrzeni tych sześciu lat dynamika wartości Indeksu Cen Mieszkań nie była jednakowa. W ciągu pierwszych 2 lat „odbicia” ceny mieszkań w Polsce rosły bardzo powoli. Wskazywał to bardzo umiarkowany wzrost indeksu, który wynosił średnio 0,8 pkt./mies. Przez ten czas zyskał on łącznie 19,7 pkt., tj. urósł o zaledwie 2%.W kolejnych 2 latach rynek mieszkaniowy znacznie się ożywił, a ceny zaczęły piąć się w górę. Między lipcem 2015 i lipcem 2017 tempo wzrostu indeksu było już ponad 3 razy wyższe - wynosiło średnio 2,7 pkt./mies. W tym czasie wartość indeksu wzrosła o 65,3 pkt., tj. o 7,7%.Najszybciej wartość Indeksu Cen Mieszkań rosła w ostatnich dwóch latach. W okresie od lipca 2017 do lipca 2019 dynamika wzrostów była aż 10-krotnie większa niż obserwowana w ciągu pierwszych 2 lat po kryzysie – średni miesięczny wzrost sięgnął aż 8,3 pkt.; wartość ICM wzrosła w tym czasie o 199,5 pkt., tj. aż o 21,9 %.W porównaniu z pierwszym notowaniem, tj. ustaloną we wrześniu 2007 r. wartością bazową wynoszącą 1000 pkt. aktualna wartość Indeksu Cen Mieszkań jest wyższa o 11,1%, co oznacza, że ceny mieszkań w Polsce - mimo tak spektakularnych wzrostów w ostatnim czasie - są nominalnie tylko o 11,1% wyższe niż 12 lat temu (dla porównania - przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw podawane przez GUS wzrosło w tym samym czasie o ponad 80%).Zdecydowanie spokojniej zachodzą zmiany w Indeksie Cen Mieszkań uwzględniającym inflację. Choć trend jest zasadniczo zbieżny z indeksem głównym - również wzrostowy - to jednak tempo i skala wzrostów są daleko mniejsze.W porównaniu z czerwcem br. wartość ICMi wzrosła o 4,3 pkt. i wynosi obecnie 795,5 pkt. W porównaniu z lipcem ub. roku indeks urósł o 52,6 pkt, tj. 7%.W ciągu ostatnich 6 lat, tj. od najniższego w historii wskazania w lipcu 2013 roku (634 pkt.) ICMi urósł o 161,5 pkt. (25,5%) i w ten sposób odrobił tylko niespełna połowę strat z okresu kryzysu. Wciąż bowiem jego wartość jest o 204,5 pkt. niższa od wartości bazowej (1000 pkt.) ustalonej we wrześniu 2007 r. Oznacza to, że mimo długotrwałego wzrostu realne ceny mieszkań (po uwzględnieniu inflacji) są dziś o 20,5% niższe niż przed blisko 12 laty.