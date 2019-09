Budownictwo mieszkaniowe I-VIII 2019

Poznaliśmy najświeższe, wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wyników, jakie wypracowało budownictwo mieszkaniowe na przestrzeni ośmiu pierwszych miesięcy bieżącego roku. Przedstawione dane wskazują, że wyższa niż rok wcześniej okazała się zarówno liczba lokali oddanych do użytkowania, jak i liczba rozpoczętych budów oraz inwestycji, na których budowę wydano pozwolenia.

Mieszkania oddane do użytkowania

Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego w Polsce W sierpniu, w porównaniu do lipca 2019 r., liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła o 14,1%.

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego według województw Najwięcej mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, odnotowano w województwie mazowieckim.

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-sierpień 2019 r. oddano do użytkowania 127,8 tys. mieszkań, tj. o 10,4% więcej niż przed rokiem . Deweloperzy przekazali do eksploatacji 79,5 tys. mieszkań (14,3% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku), natomiast inwestorzy indywidualni – 44,3 tys. mieszkań, tj. o 2,0% więcej niż w 2018 r.W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 96,8% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania. Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (1337 wobec 1425); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 2716 mieszkań, tj. o 84,3% więcej.Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie I-VIII 2019 r. wyniosła 11,5 mln m2, czyli o 7,8% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W porównaniu do okresu styczeń-sierpień 2018 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmniejszyła się o 2,1 m2 - do poziomu 89,9 m2.W okresie ośmiu miesięcy 2019 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 176,4 tys. mieszkań, tj. o 1,6% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (106,7 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (66,7 tys.), tj. odpowiednio o 0,3% i 4,9% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,3% ogółu mieszkań. Mniej niż w okresie ośmiu miesięcy ub. roku odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (1159 mieszkań wobec 1248) oraz w pozostałych formach budownictwa (1811 wobec 2376).Mieszkania, których budowę rozpoczęto W okresie styczeń-sierpień 2019 r. rozpoczęto budowę 156,9 tys. mieszkań, tj. o 1,5% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Deweloperzy rozpoczęli budowę 89,7 tys. mieszkań, a inwestorzy indywidualni 64,0 tys., czyli łącznie 98,0% ogólnej liczby mieszkań. Zarówno w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, jak i w budownictwie indywidualnym odnotowano wzrosty odpowiednio o 0,7% i 3,8% w odniesieniu do 2018 r. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (1292 mieszkań wobec 1709) oraz w pozostałych formach budownictwa (1874 wobec 2060).Najwięcej mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-sierpień 2019 r., odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 31,2 tys. i 28,2 tys.) oraz dolnośląskim (odpowiednio 19,5 tys. i 17,2 tys.). Największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania charakteryzowało się województwo mazowieckie (26,8 tys. mieszkań) i małopolskie (14,1 tys.).