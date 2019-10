Ekologiczny sprzęt AGD - sprawdź czy się opłaca

Większość z nas o wymianie AGD myśli dopiero wówczas, gdy stary zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Przy zakupie nowego sprzętu szczególną uwagę zwracamy na jego energooszczędność, a cena czy zastosowana technologia interesują nas dopiero w dalszej kolejności. Ile pozwala zaoszczędzić kupno energooszczędnej lodówki, pralki czy zmywarki? Sprawdzili to eksperci hapipożyczek.

- Z ostatniego Indeksu hapipraktyk wynika, że opłaty za media to prawie 75 proc. wszystkich stałych opłat, jakie ponoszą młodzi ludzie. Jednocześnie, pokolenie Zet bardzo pozytywnie ocenia swoje kompetencje w zakresie zarządzania finansami osobistymi – aż 51 proc. deklaruje, że pewnie gospodaruje swoimi pieniędzmi. Postanowiliśmy sprawdzić, czy moda na wprowadzenie ekologicznych sprzętów AGD do domu to rzeczywiście dobre rozwiązanie dla ich budżetu – informuje Monika Dzieniak-Kwiatkowska, ekspert w hapipożyczkach.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Pralka Popularny model pralki o pojemności 6 kg w najwyższej klasie energetycznej to ponad 1500 zaoszczędzonych litrów wody rocznie Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Z kupnem nowego AGD czekamy najczęściej do awarii dotychczas używanego sprzętu - do takiej praktyki przyznaje się 3 na 4 konsumentów (78%). Jednocześnie okazuje się, że przy podejmowaniu decyzji konsumenckich coraz częściej hołdujemy modzie na ekologiczny styl życia. Widać to zwłaszcza w przypadku kupujących z pokolenia Z, którzy na ekologię uwagę zwracają znacznie częściej niż którakolwiek z poprzedzających je generacji.Eksperci hapipożyczek dowodzą jednak, że duży sprzęt AGD warto jest wymienić jak najszybciej, nie czekając aż dokona on swojego żywota. Przemawiają za tym nie tylko względy środowiskowe, ale również ekonomiczne - nowoczesne sprzęty są bowiem znacznie przyjaźniejsze dla budżetu domowego Ze względu na to, że lodówka pracuje non-stop to właśnie ona odpowiada za ok. 30 proc. rocznych kosztów całej energii. Jednocześnie, jej średnie roczne zużycie prądu może być nawet o 30 proc. wyższe od deklarowanego przez producenta. Zależy to od takich czynników, jak np. nasłonecznienie miejsca, w którym stoi, odległości od grzejnika, częstotliwości otwierania czy ustawionej temperatury, dlatego w tym wypadku inwestycja w dobry sprzęt zwróci nam się najszybciej. Korzystanie ze starego modelu energetycznej klasy B przez najbliższe 10 lat może kosztować ponad 3200 złotych - przy założeniu, że ceny prądu pozostaną na obecnym poziomie, chociaż tendencja jest rosnąca. Popularny model lodówki klasy A+++ wyniesie w tym samym czasie prawie 2 tysiące złotych mniej, zużywając o 60 proc. mniej prądu. Nowy sprzęt AGD niesie za sobą też szereg innych zalet: nowoczesny design, technologie przedłużające świeżość produktów czy optymalne wykorzystanie powierzchni.Do ekologicznej przewagi zmywarek nad zmywaniem ręcznym nie trzeba już nikogo przekonywać. Standardowe zużycie wody w zmywarce podczas jednego mycia to ok. 9 litrów. Na umycie takiej samej ilości naczyń ręcznie zużywa się prawie 6 razy więcej wody oraz sporo cennego czasu. Wymiana kilkuletniej zmywarki na sprzęt energooszczędny pozwoli zaoszczędzić prawie 1000 litrów wody rocznie oraz 500 złotych na rachunkach w perspektywie 10 lat.Nowoczesne modele pralek nie tylko zużywają znacznie mniej prądu oraz wody niż ich starsze wersje, ale potrafią także samodzielnie zasugerować ilość środków piorących, których zbyt duże zużycie może także bardzo negatywnie wpływać na środowisko. Popularny model pralki o pojemności 6 kg w najwyższej klasie energetycznej to ponad 1500 zaoszczędzonych litrów wody rocznie. Przez 10 lat to ok. 700 złotych różnicy w rachunkach za prąd i wodę.Oszczędzać energię pomogą nam nie tylko nowe ekologiczne sprzęty AGD. Warto pamiętać o zmianie, naszych codziennych zwyczajów – na przykład gotowaniu w czajniku tylko takiej ilości wody jaką potrzeba na herbatę, gotowaniu lub pieczeniu kilku rzeczy po sobie, aby uniknąć procesu nagrzewania piekarnika czy płyty, a także szybkim zamykaniu drzwi w lodówce, aby nie wypuszczać z niej zimnego powietrza.