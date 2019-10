Ile kosztują lokale usługowe na terenie nowych osiedli?

Czy w inwestycjach mieszkaniowych wciąż projektowane są lokale usługowe? Jak dużym zainteresowaniem nabywców się cieszą? W których osiedlach można je kupić? W jakich cenach? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości Dompress.pl.

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia S.A.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Aleksandra Goller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska

fot. mat. prasowe Osiedle Latarników Develia Develia posiada w ofercie lokale usługowe zlokalizowane w Gdańsku, Wrocławiu oraz Warszawie

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Lokale usługowe posiadamy, zarówno w projektach zlokalizowanych w centrach miast, jak na przykład Bastion Wałowa w Gdańsku czy Osiedle Kamienna 145 we Wrocławiu. Oferujemy je również w inwestycjach wieloetapowych, głównie z myślą o klientach docelowych, m.in. w projektach Mała Praga w Warszawie i Osiedle Przy Srebrnej w Gdańsku. Sprzedaż lokali usługowych prowadzimy aktualnie w dziewięciu projektach, a ich cena zaczynają się od 4850 zł netto/mkw.Lokale usługowe mamy w niemal każdej inwestycji, którą planujemy prowadzić do sprzedaży w najbliższym czasie. W osiedlu Stacja Centrum w Pruszkowie, gdzie powstanie pięć budynków mieszkalnych, projektanci przeznaczyli na lokale usługowe powierzchnię prawie 2 tys. mkw. Około 600 mkw. zajmą lokale usługowe w inwestycji Horizon Letnica w Gdańsku.W tej chwili mamy w sprzedaży ostatnie lokale usługowe o powierzchni od 100 mkw. do 500 mkw. w naszej sztandarowej inwestycji, osiedlu Bliska Wola, gdzie docelowo powstanie 5000 lokali, a powierzchnia handlowo-komercyjna wyniesie łącznie około 8,5 tys. mkw. Ich ceny zaczynają się od 12,5 tys. zł za mkw. netto. W kameralnym budynku Willa Wiślana na warszawskim Tarchominie lokale usługowe o powierzchni od 28 mkw. do 95 mkw. są dostępne od kwoty 8 tys. zł za m kw. netto. Do sprzedania są też lokale o metrażach od 116 mkw. w cenach od 9,1 tys. zł do 14,3 zł za mkw. netto w prestiżowym apartamentowo-komercyjnym, 27 piętrowym wieżowcu Hanza Tower w centrum Szczecina. Na parterze i pierwszym piętrze na łącznej powierzchni 6 tys. mkw. przewidzianych zostało 17 lokali usługowo-handlowych.W zdecydowanej większość naszych inwestycji mamy lokale usługowo-handlowe. Są one bowiem istotnym elementem osiedla, ułatwiającym mieszkańcom kompleksowe załatwienie codziennych spraw. Dlatego już na etapie planowania i projektowania inwestycji rozważamy przeznaczenie przestrzeni pod funkcje usługowo-handlowe. Wybieramy najbardziej dogodne położenie lokali, aby były łatwo dostępne i widoczne z ulicy, a także przyporządkowujemy do nich miejsca parkingowe W łódzkiej inwestycji Apartamenty Drewnowska 43 dostępnych jest jeszcze 12 lokali usługowych liczących od 48 mkw. do 101 mkw., a w gdyńskim projekcie Modern Tower wolnych jest 7 lokali o metrażu od 40 mkw. do 258 mkw.W każdej realizowanej inwestycji projektujemy lokale usługowe. Mają zazwyczaj niewielkie powierzchnie, które mogą służyć do prowadzenia małych sklepów czy punktów usługowych, głównie na potrzeby mieszkańców. Lokale usługowe o powierzchni od 28 mkw. do 99 mkw. mamy w inwestycji Wolne Miasto w Gdańsku w cenie od 5460 zł netto/mkw. oraz w inwestycjach warszawskich: Moja Północna na Tarchominie o metrażu 50-80 mkw. w kwocie od 7000 zł netto/mkw. i Przy Arsenale przy pl. Bankowym o powierzchni od 36 mkw. do 80 mkw. W ofercie jest też lokal biurowy na warszawskich Służewcu przy ulicy Obrzeżnej, gdzie mieściło się nasze biuro sprzedaży, który jest do nabycia w cenie 7080 zł/mkw.W nowych inwestycjach projektujemy lokale usługowe. Z reguły cieszą się one dużym zainteresowaniem, jeśli są usytuowane w widocznych miejscach dla potencjalnych klientów. Aktualnie w ofercie mamy lokale usługowe w inwestycjach Okopowa 59A i Warszawski Świt, w projektach, które znajdują się w bardzo dobrych lokalizacjach Warszawy.W większości naszych inwestycji oferujemy również lokale usługowe, które chętnie wybierane przez naszych klientów. W pawilonie handlowo-usługowym w osiedlu Nowe Złotniki dostępne są obecnie dwa lokale na sprzedaż lub wynajem o powierzchni ponad 46 mkw. i 104 mkw. W Diasferze Łódzkiej lokale handlowo-usługowe wejdą w skład drugiego etapu inwestycji. Aktualnie oferujemy również lokale w budynku przy ulicy Czarnieckiego w Poznaniu o powierzchni 42 mkw., 68 mkw., 92-93 mkw., 157 mkw. i 199 mkw. Jest możliwość łączenia ich w celu utworzenia pomieszczeń o większym metrażu.Lokale usługowe powstają najczęściej na parterach w osiedlach czy budynkach, które są realizowane wzdłuż istniejących lub nowo powstających ulic. Tworzą one w ten sposób wielkomiejską tkankę, zapewniając okolicznym mieszkańcom – nie tylko nowych projektów mieszkalnych – dodatkowy komfort. Lokale użytkowe są interesującym produktem inwestycyjnym. Zauważamy sporą grupę klientów zainteresowaną lokowaniem kapitału w tego typu nieruchomości. Odpowiadamy na te potrzeby i w części naszych projektów oferujemy przestrzenie usługowo-handlowe o zróżnicowanym metrażu i układzie pomieszczeń. Obecnie mamy takie przestrzenie w ofercie na osiedlu Holm House na warszawskim Mokotowie.W większości naszych inwestycji znajdują się lokale komercyjne. Zależy to oczywiście od lokalizacji budynku oraz warunków zabudowy dla danego obiektu. Uważamy, że lokale komercyjne to ważna część projektów mieszkaniowych, nie tylko z uwagi na zainteresowanie klientów, ale także jako istotne udogodnienie dla mieszkańców naszych inwestycji.Lokale użytkowe projektujemy niemal we wszystkich naszych inwestycjach. Klienci pytają najczęściej o lokale o powierzchni od 70 mkw. do 120 mkw., w których chętnie lokują się sklepy spożywcze, piekarnie, drogerie, czy pralnie. Nie narzucamy klientom funkcji lokalu, natomiast w niektórych inwestycjach, takich jak warszawski Ursus Centralny, gdzie docelowo powstanie około 1,6 tys. mieszkań, część lokali od razu przygotowujemy z myślą o prowadzeniu działalności gastronomicznej.Inwestycją, w której szczególny nacisk położyliśmy na bogatą ofertę handlowo-usługową, jest Miasto Moje na warszawskiej Białołęce. W pierwszych dwóch etapach tego osiedla powstało aż 16 lokali komercyjnych. Kilka ostatnich jest jeszcze dostępnych w ofercie sprzedaży w cenach od 5200 do 7300 zł/mkw.Podobną koncepcję swoistego „miasta w mieście” realizujemy we wspomnianym Ursusie Centralnym. W pierwszym etapie tego projektu przewidzieliśmy 9 lokali usługowych. Na wszystkie znaleźliśmy już chętnych, mimo że budowa ruszyła zaledwie kilka miesięcy temu.Lokale użytkowe mamy również w gotowym projekcie Verdis na warszawskiej Woli w cenach 7500-7600 zł/mkw., a także w dwóch poznańskich inwestycjach: Młody Grunwald i Kamienica Jeżyce w cenach od 6000 zł do 6850 zł/mkw.Lokale usługowe projektowane są w wielu realizowanych przez nas inwestycjach. W ramach bieżących projektów powstają m.in. w luksusowym kompleksie Sol Marina, oferującym prestiżowe apartamenty tuż przy Wyspie Sobieszewskiej.Znajdują się również w Hotelu Grano w centrum Gdańska oraz Verano Residence w Juracie. Lokale cieszą się dużym zainteresowaniem z uwagi na możliwość zwrotu podatku VAT w określonych przypadkach. Ich ceny zaczynają się od 14 451 zł netto/mkw.