Alinea. Bouygues Immobilier buduje nowe mieszkania na Białołęce

Ulica Łopianowa, otoczony zielenią fragment warszawskiej Białołęki, niedalekie sąsiedztwo Galerii Północnej i metra Marymont. To właśnie pod tym adresem już wkrótce powstanie Alinea. Kameralny budynek z portfolio Bouygues Immobilier Polska dostarczy na stołeczny rynek 75 mieszkań o powierzchniach od 26 do 90 m2. Nowe mieszkania na Białołęce mają być gotowe do odbioru w I kwartale 2022 roku.

Kameralna i funkcjonalna inwestycja

Dobra lokalizacja

Alinea to nowoczesny i jednocześnie kameralny budynek w prężnie rozwijającym się rejonie

z dogodnym dojazdem do centrum. Zieleń i spokojne sąsiedztwo to elementy szczególnie doceniane przez potencjalnych nabywców naszych mieszkań. Dlatego Alinea to niezwykle atrakcyjne miejsce zamieszkania, które sprzyja nie tylko aktywnemu wypoczynkowi, ale również integracji mieszkańców. Do ich dyspozycji są do wyboru zarówno mniejsze metraże, jak również mieszkania dla większych rodzin. – powiedział Cezary Grabowski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

Warszawska Białołęka rozwija się z impetem, na co dowodem mogą być chociażby atrakcyjne inwestycje mieszkaniowe na Żeraniu, które budzą zainteresowanie zarówno ze względu na stosunek jakości do ceny mieszkań, jak i możliwość czerpania korzyści z zamieszkiwania zacisznej, zielonej i sprzyjającej aktywności okolicy. Pojawianiu się realizacji mieszkaniowych towarzyszy rozwój infrastruktury handlowej, usługowej czy obiektów użyteczności publicznej.Teraz nowe mieszkania na Białołęce proponuje Bouygues Immobilier. Alinea to pięciopiętrowy budynek wielorodzinny, w ramach którego zaplanowano 75 lokali o powierzchniach od 26 do 90 m2. Ich rozkład został przemyślany tak, aby sprostać zarówno potrzebom rodzin z dziećmi, jak i młodych klientów, którzy myślą o powiększeniu rodziny w przyszłości. Atutem inwestycji mają być duże, narożne okna, a także przestronne balkony zaprojektowane w taki sposób, by ze sobą nie graniczyły.Na parterze budynku przewidziano jeden lokal usługowy, natomiast kondygnacja podziemna została przeznaczona na halę garażową , która pomieści 86 samochodów.Nowe mieszkania na Białołęce powinni docenić ci klienci, którym zależy na łatwym dojeździe do pracy, czy centrum miasta oraz bliskiej odległości do przestrzeni rekreacyjnej i usługowej. Mieszkańcy Alinea będą mogli dotrzeć do metra Marymont w kwadrans, a podróż samochodem do centrum zajmie około 20 minut. W pobliżu osiedla znajduje się przystanek autobusowy oraz stacja rowerów miejskich Veturilo, dzięki czemu mieszkańcy mają możliwość wyboru ekologicznego środka transportu. Równie istotny jest też fakt, że do niedawno otwartej Galerii Młociny dojechać można w 10 minut, zaś dojazd do Galerii Północnej zajmie jeszcze mniej czasu. Białołęka cały czas się rozwija, a co za tym idzie, powstaną kolejne miejsca, w których można spędzić miło czas po pracy i na miejscu załatwić ważne sprawy.