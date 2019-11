Czy nowe mieszkania deweloperskie opłaca się kupić w przedsprzedaży?

Czy w czasie przedsprzedaży można kupić nowe mieszkanie deweloperskie taniej niż w trakcie budowy? Czy deweloperzy oferują niższe ceny mieszkań na wstępnym etapie realizacji inwestycji? O ile? W jakich projektach? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości Dompress.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Comfort City Barc Warszawa SA. Nowe mieszkania deweloperskie w przedsprzedaży bywają tańsze, ale nie jest to standardem

Powszechnym trendem jest wzrost ceny mieszkań w miarę postępu prac budowlanych w inwestycjach. Gotowe lokale i nowe mieszkania deweloperskie z bliskim terminem odbioru są szczególnie pożądane przez klientów, tym bardziej że na rynku brakuje tego typu ofert. Zdecydowana większość z nich to lokale w budowie z terminem realizacji od 1 do 2 lat. Gotowe mieszkania w zależności od lokalizacji stanowią od 4 proc. do 9 proc. dostępnej oferty. Dlatego wraz z postępem prac ceny mieszkań rosną, szczególnie w ostatnich latach, kiedy dochodzą kolejne czynniki. Trudności związane z podażą gruntów, rosnące koszty budowy i zakupu działek, jak również przedłużające się procedury administracyjne sprawiły, iż firmy deweloperskie mają problem z podażą. Przekłada się to na wzrost cen, nie tylko nowo wprowadzonych inwestycji, ale również projektów będących w sprzedaży, w których podwyżki sięgają nawet 1500 zł/mkw., jak w przypadku Osiedla na Woli i Krzemowego w Warszawie, czy gdańskiego projektu Bastion Wałowa.Nowe mieszkania deweloperskie są w przedsprzedaży z reguły tańsze niż w trakcie budowy. Taką sytuację mamy obecnie w naszej nowej inwestycji Metro Park w Warszawie. Projekt zlokalizowany jest przy stacji Metro Słodowiec, na pograniczu Bielan i Żoliborza. W tej inwestycji w przedsprzedaży można kupić mieszkanie w cenie niższej do 7 proc.Dla klientów, którzy decydują się kupić mieszkanie na wczesnym etapie budowy przygotowujemy na ogół specjalną ofertę cenową. W inwestycji Stacja Centrum w Pruszkowie, czy kameralnym Osiedlu Gościnne, które realizujemy pod Poznaniem w sąsiedztwie Lasku Marcelińskiego oferta przedsprzedażowa była tańsza o 5 proc.Staramy się utrzymywać możliwie najbardziej stabilne ceny mieszkań przez cały okres procesu inwestycyjnego. Jest to jednak proces dość długi i patrząc na ostatnie lata nie można wykluczyć niewielkich korekt cennika z uwagi na przykład na wzrost kosztów wykonawstwa czy materiałów. Nie mamy wprawdzie rabatów dla kupujących na początku realizacji inwestycji, ale obserwując rynek w ostatnim czasie trudno spodziewać się obniżek cen w trakcie budowy. Tak więc zakup mieszkania świeżo po wprowadzeniu do sprzedaży to gwarancja większego wyboru i jednocześnie zabezpieczenie przed ewentualnym wzrostem cen.W przedsprzedaży jest oczywiście taniej, niż w końcowej fazie sprzedaży projektu. Ceny mieszkań w pierwszym etapie budowy Osiedla Natura w Wieliszewie w porównaniu z trzecim etapem były niższe o kilkanaście procent. Podwyżki są wynikiem rosnących kosztów zakupu materiałów budowlanych i pracy, a także tendencji rynkowych.Oferowane w przedsprzedaży nowe mieszkania deweloperskie bywają tańsze, ale nie jest to żadnym standardem. Ostatnie lata pokazują natomiast, że faktycznie ceny mieszkań w miarę postępów budowy mogą pójść znacząco w górę, dlatego najlepsze lokale znikają w czasie przedsprzedaży błyskawicznie. Ze względu na bardzo dobrą koniunkturę ceny podnoszone są średnio o 1 proc. co dwa, trzy miesiące wraz z postępem prac na budowie. Przykładem może być osiedle Miasto Moje na warszawskiej Białołęce, w którym na starcie pierwszego etapu w październiku 2016 roku mieszkanie o powierzchni 32 mkw. kosztowało 190 tys. zł, a teraz w czwartej fazie projektu za taki lokal trzeba zapłacić 238 tys. zł, tj. o ok. 25 proc. więcej.Osoby, które szybciej zdecydują się na nowe mieszkanie deweloperskie mają przede wszystkim większy wybór dostępnych lokali. Co do zasady nie stosujemy specjalnej polityki cenowej w czasie przedsprzedaży. Zmiany w ofercie na przestrzeni czasu są zależne od dynamiki sytuacji rynkowej.Przy obecnym poziomie popytu nie ma potrzeby stosowania promocji na początku sprzedaży. Klienci spieszą się z zakupem na wczesnym etapie budowy, bo mają wtedy największy wybór mieszkań.Atal nie prowadzi przedsprzedaży mieszkań.Czasem organizujemy przedsprzedaże, ale nie jest to reguła stosowana przez nas w przypadku każdej inwestycji. Ceny mieszkań w przedsprzedaży mogą być do 5 proc. niższe w porównaniu z cenami, w jakich lokale oferowane są później. Taką ofertę mieliśmy na przykład w inwestycji Nowe Rokitki, osiedlu Pastelowym, czy Foresta.