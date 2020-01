Rosnące ceny mieszkań przyciągają spekulantów

Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że znacznie rośnie liczba ogłoszeń sprzedaży mieszkań. W IV kwartale 2019 roku opublikowano w internecie 120 297 takich ogłoszeń, czyli o 28 proc. więcej niż w III kwartale, kiedy było ich 94 123. Czyżby rosnące ceny mieszkań przyciągały więcej spekulantów? Rośnie także zainteresowanie kredytami hipotecznymi, z czego banki chętnie korzystają, podnosząc z miesiąca na miesiąc oprocentowanie dla osób z najniższym (10%) wkładem własnym. Banki utrudniają też życie spekulantom, ograniczając możliwość uzyskania kredytu w sytuacji, gdy wkładem własnym jest inna nieruchomość.

Ceny w ogłoszeniach o ok. 13% wyższe niż przed rokiem

Coraz bardziej opłaca się mieć ponad 20% wkładu własnego

Wkład własny musi być w „gotówce”

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ranking kredytów hipotecznych Oprocentowanie dla kredytów z wysokim (powyżej 20%) wkładem również w ubiegłym roku wzrosło, ale w mniejszym stopniu (z 3,73% do 3,84%). Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Za tak imponującym wzrostem liczny ogłoszeń o sprzedaży mieszkań stoją deweloperzy i spekulanci. Ci pierwsi intensyfikują działania promocyjne, co skutkuje wzrostem sprzedaży mieszkań (o 14 proc. w IV kwartale 2019 w porównaniu do IV kw.2018). Spekulanci natomiast zarabiają na odsprzedaży wcześniej kupionych mieszkań. Za ich sprawą mieszkania, które zostały sprzedane jakiś czas temu, szybko wracają na rynek i tym samym podwyższają liczbę wystawionych ofert. Dla porównania, gdy lokal kupuje ktoś, kto w nim zamieszka lub kto będzie zarabiał na jego wynajmie, to takie mieszkanie przez wiele lat nie pojawi się w ofertach sprzedaży.Porównując ceny mieszkań do tych z III kw. 2019 r. zauważymy, że wzrosły one prawie we wszystkich dużych miastach w Polsce. Małe mieszkania zdrożały średnio o 4,6%, średnie o 5,0%, a ceny dużych - o 2,6%. Przypomnijmy, że 3 miesiące temu sytuacja była odwrotna, czyli najbardziej drożały duże mieszkania. Po tym spowolnieniu w segmencie dużych lokali, skala wzrostów w skali roku się wyrównała i niezależnie od wielkości mieszkania ceny są wyższe o ok. 13% r/r. W ostatnim kwartale ceny mieszkań najbardziej wzrosły w Katowicach, gdzie lokale o powierzchni do 35m2 zdrożały aż o 15% q/q. Najmniej zdrożały duże mieszkania w Gdyni (-3,5% q/q) i Bydgoszczy (-1,5% q/q).Coraz więcej osób składa wnioski o kredyty hipoteczne. Według danych BIK przez 11 miesięcy 2019 r. wypłacono prawie 220 tys. takich kredytów, na kwotę niemal 60 mld zł. To odpowiednio o 3% i 14% więcej niż rok wcześniej. Banki mogą więc sobie pozwolić na przebieranie w klientach. Dodatkowo, wolą się zabezpieczyć na wypadek nadchodzącego spowolnienia gospodarczego. Dlatego też po raz kolejny podwyższyły oprocentowanie dla kredytów z najniższym (10%) wkładem własnym. Obecnie średnia dla takich ofert to 4,24%, podczas gdy przed rokiem było to 4,07%. Oprocentowanie dla kredytów z wysokim (powyżej 20%) wkładem również w ubiegłym roku wzrosło, ale w mniejszym stopniu (z 3,73% do 3,84%). Coraz bardziej rośnie więc różnica w kosztach kredytów z wysokim i niski wkładem własnym. Warto więc zgromadzić przynajmniej 20% wkładu, gdyż dzięki temu nie tylko zadłużymy się na niższą kwotę, ale również dostaniemy znacznie tańszy kredyt.Podwyżki oprocentowania sprawiają, że coraz niższa jest też dostępna kwota kredytu . Dla przykładu dla 3-osobowej rodziny z dochodem 5000 zł netto dostępna kwota spadła z 330 000 zł przed rokiem do niecałych 300 000 zł obecnie. Banki ograniczają też możliwość uzyskania kredytu w sytuacji, gdy wkładem własnym nie są zgromadzone oszczędności, lecz inna nieruchomość. Dzięki takiemu zabiegowi spekulanci mogli uzyskać kredyt nie posiadając „gotówkowego” wkładu własnego. Nieruchomość, w której mieszkali przedstawiali bowiem jako zabezpieczenie kredytu na inne mieszkanie, kupowane w celu szybkiej odsprzedaży. Obecnie już tylko jeden bank akceptuje tego rodzaju wkład własny i zapewne również ta oferta zniknie w najbliższym czasie.